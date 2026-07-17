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El 96% de los líderes considera clave una visión integral para dirigir la cadena de suministro

Un estudio internacional revela que las empresas redefinen el perfil de quienes lideran la logística: la experiencia operativa ya no alcanza y ganan peso la estrategia, la tecnología y las finanzas

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Las organizaciones priorizan cada vez más la capacidad de comprender la cadena de valor en su conjunto por encima de una trayectoria exclusivamente desarrollada dentro de una misma función (Foto: Shutterstock)
Las organizaciones priorizan cada vez más la capacidad de comprender la cadena de valor en su conjunto por encima de una trayectoria exclusivamente desarrollada dentro de una misma función (Foto: Shutterstock)

La creciente complejidad de las cadenas de suministro está transformando el perfil de quienes las dirigen. Un estudio internacional sobre liderazgo en supply chain reveló que el 96% de los ejecutivos considera indispensable contar con una visión integral de la cadena de valor para desempeñar ese rol, una capacidad que además figura entre las más difíciles de encontrar en el mercado.

El resultado refleja un cambio en las prioridades de las organizaciones. Si durante años la experiencia exclusivamente operativa fue el principal atributo para acceder a posiciones de liderazgo, hoy las empresas buscan perfiles capaces de integrar estrategia, tecnología, finanzas y operaciones para responder a un entorno cada vez más dinámico e incierto.

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Un rol que dejó de estar limitado a las operaciones

La figura del responsable de la cadena de suministro evolucionó significativamente en los últimos años. Su función ya no se limita a gestionar compras, abastecimiento, producción o distribución, sino que incorpora decisiones vinculadas con el crecimiento del negocio, la adopción de nuevas tecnologías, la gestión financiera y la relación directa con la alta dirección.

Factores como la inteligencia artificial, la reorganización de las cadenas globales, la incertidumbre comercial y las nuevas estrategias de abastecimiento ampliaron el alcance del puesto y elevaron su participación en las decisiones estratégicas de las compañías.

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El estudio sostiene que las organizaciones priorizan cada vez más la capacidad de comprender la cadena de valor en su conjunto por encima de una trayectoria exclusivamente desarrollada dentro de una misma función.

Según el análisis, los líderes con experiencia en áreas como finanzas, ingeniería, consultoría o tecnología suelen aportar una perspectiva más amplia para conectar decisiones comerciales, operativas y económicas, una competencia cada vez más necesaria frente a cadenas de suministro más complejas e interdependientes.

En este contexto, una carrera profesional lineal deja de ser el único camino hacia los puestos de mayor responsabilidad. La capacidad para integrar distintas disciplinas y coordinar equipos de diversas áreas comienza a pesar tanto como el conocimiento técnico específico de la logística.

La transformación del liderazgo responde a un contexto donde las cadenas de suministro enfrentan desafíos cada vez más complejos (Imagen: Shutterstock)
La transformación del liderazgo responde a un contexto donde las cadenas de suministro enfrentan desafíos cada vez más complejos (Imagen: Shutterstock)

Liderar una cadena de suministro exige una mirada transversal

La investigación identifica entre las principales cualidades del liderazgo una visión holística del negocio y una fuerte capacidad de colaboración entre áreas. En lugar de analizar cada etapa de manera aislada, los responsables de supply chain deben comprender cómo las decisiones tomadas en un eslabón impactan sobre el resto de la operación.

Ese enfoque también modifica la forma en que las organizaciones evalúan a los candidatos para posiciones ejecutivas. Más que medir los años de experiencia dentro de una misma función, las empresas comienzan a valorar la capacidad de conectar operaciones, estrategia, finanzas y tecnología para tomar decisiones integrales.

La transformación del liderazgo responde a un contexto donde las cadenas de suministro enfrentan desafíos cada vez más complejos. La volatilidad de los mercados, los cambios en las políticas comerciales, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de construir operaciones más resilientes obligan a tomar decisiones que exceden el ámbito operativo.

En ese escenario, el liderazgo evoluciona junto con la propia cadena de suministro. La gestión eficiente de personas, procesos, datos y tecnología pasa a ser tan relevante como el conocimiento logístico, consolidando un perfil profesional cada vez más transversal y estratégico para las organizaciones.

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