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Comprar no es solo pagar el precio más bajo: la logística detrás de cada decisión

Jazmín Ortega, jefa del área de compras productivas, explica cómo el costo total de abastecimiento y la logística definen cada decisión de compra

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Jazmín Ortega
Jazmín Ortega es jefa del área de compras productivas (Foto: Movant Connection)

“Compras y logística para mí son áreas que trabajan muy en conjunto”. Con esa premisa, Jazmín recorre los criterios detrás de cada decisión de abastecimiento: cuándo conviene un proveedor local y cuándo uno internacional, qué se negocia cuando los costos son volátiles y hacia dónde está avanzando hoy el área de compras dentro de la industria.

¿Qué hay que tener en cuenta al momento de decidir entre un proveedor local o uno internacional?

Cuando hay que decidir entre una compra local o internacional es súper importante mirar un montón de factores, no solamente el precio. Hay que entender el costo total de abastecimiento, porque si uno se queda solo con el precio de la cotización puede cometer errores: hay costos de calidad, logísticos, de flete, de stock, de seguridad y de flexibilidad que un proveedor da y otro no.

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Un proveedor internacional puede dar más competitividad en costos o tecnología, pero también lead times más largos, una cadena de suministro más compleja y exposición a cambios en regulaciones o impuestos de importación. Uno local puede ser menos competitivo en precio, pero da cercanía y una respuesta mucho más rápida ante un cambio en la demanda. Hay que poner en la balanza precio, riesgo y continuidad del abastecimiento.

¿Cómo describirías la relación con los proveedores, tanto locales como internacionales?

Uno de los desafíos más grandes es salir de la lógica transaccional de cotizar y comprar, para pasar a un partnership de más largo plazo. No todos se gestionan igual: los más críticos para el proceso productivo requieren una relación más cercana y un seguimiento más fuerte de su performance.

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Ese partnership es posible tanto con proveedores locales como internacionales. Con los internacionales hay que adaptarse a otros husos horarios, culturas y formas de negociar, pero se puede lograr con ambas partes. Con uno local la cercanía facilita el vínculo, aunque tampoco es imposible con uno internacional.

¿Qué buscás puntualmente en un proveedor logístico?

En logística hay que balancear el precio con la resiliencia de la cadena de abastecimiento. Es importante tener el servicio a buen costo, pero también asegurarse de que esa cadena sea robusta y que el proveedor cumpla en tiempo y forma, sin fallar operativamente.

Compras y logística
"Una decisión puede parecer correcta para compras porque encuentra un buen descuento, pero al revisarla con logística puede implicar más lead time, un flete más costoso o menor confiabilidad en el servicio", destaca Jazmín (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se conecta el área de compras con la de logística en el día a día?

Compras y logística trabajan muy en conjunto: es clave definir juntas qué comprar, en qué cantidades, con qué lotes y con qué frecuencia. Una decisión puede parecer correcta para compras porque encuentra un buen descuento, pero al revisarla con logística puede implicar más lead time, un flete más costoso o menor confiabilidad en el servicio.

Lo que en una primera instancia parece lógico y económico para compras, al analizarlo en conjunto con logística puede no ser lo que el negocio necesita en ese momento. Por eso ambas áreas trabajan tan conectadas entre sí, revisando juntas cada decisión.

En un contexto de volatilidad de costos, ¿cómo se negocia con los proveedores?

Lo importante no es negociar únicamente a través de descuentos. Es clave que el equipo de compras conozca bien la estructura de costos de lo que compra: cuánto es proceso productivo, materiales, energía, mano de obra o combustible, y cuánto de eso es margen del proveedor y cuánto es ineficiencia.

Casi todos los procesos productivos tienen alguna ineficiencia, y muchas veces la negociación pasa por trabajar junto con el proveedor sobre esas ineficiencias para encontrar ahorros y ganar competitividad, en lugar de basarse solo en el descuento.

¿Qué tendencias ves hoy en el área de compras?

La primera es la digitalización: procesos repetitivos como colocar una orden de compra o el circuito de aprobaciones se pueden hacer más rápidos con inteligencia artificial. La segunda es el uso de datos, con indicadores y tableros en tiempo real sobre desempeño de proveedores, costo y demanda.

La tercera es la profesionalización del área, que dejó de verse como algo transaccional o administrativo para volverse mucho más estratégica, involucrada en los proyectos de la empresa. Y también pesa la sustentabilidad: se buscan materiales y proveedores que reciclen el scrap productivo y ayuden a que el proceso sea más sustentable.

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