Detrás de cada urgencia aérea internacional hay una historia que empezó mucho antes

Madison García es líder global de soluciones aéreas prioritarias (Foto: Movant Connection)

El cliente ve una urgencia, un especialista “time critical” ve una cadena de decisiones. Hay una llamada que nadie quiere recibir: “Tenemos riesgo de paro de línea”.

Para una planta, ese suele ser el inicio de la historia. El reloj comienza a correr, la presión aumenta y la prioridad parece evidente, encontrar el siguiente vuelo disponible y recuperar el tiempo perdido.

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Es natural, esa es la responsabilidad de quien coordina una operación, es parte de su rol. Sin embargo, después de varios años trabajando en operaciones time critical, aprendí que para nosotros la historia rara vez comienza cuando suena el teléfono.

La primera pregunta que hago casi nunca es “cuál es el siguiente vuelo”. La primera pregunta siempre es la misma: ¿Qué estamos tratando de proteger?

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¿Una línea de producción? ¿Un compromiso con un cliente? ¿Una ventana de entrega? ¿Un lanzamiento? ¿La continuidad del negocio?

Porque cuando cambia la respuesta, cambia completamente la estrategia, ahí entendí que el transporte nunca fue el objetivo. El transporte es simplemente una herramienta para contener el riesgo.

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Mientras el cliente ve una carga que debe llegar lo antes posible, un especialista time critical comienza a construir un panorama mucho más amplio. Analiza la criticidad del componente, el deadline real de producción, la capacidad disponible en el mercado, la combinación más eficiente entre vuelos de pasajeros o cargueros, las restricciones del commodity, la posibilidad de dividir el embarque, las ventanas de recolección, el despacho aduanero y, sobre todo, las alternativas disponibles si el plan original deja de ser viable.

Y ese es el error más común que un cliente debe comunicar desde un inicio y no asumir que esa información se entiende, por ende, es clave compartirlo desde la primera llamada.

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Una operación time critical no comienza cuando despega un avión. Comienza mucho antes, cuando cliente y especialista construyen juntos la información necesaria para tomar decisiones bajo presión (Imagen: Shutterstock)

La información también viaja a contrarreloj

Con el tiempo descubrí que, en este tipo de operaciones, la información tiene exactamente el mismo valor que la velocidad. Y muchas veces, esa información no siempre está disponible desde el inicio.

Preguntas tan simples como saber si el paro será total o parcial, si el componente puede enviarse de manera parcial o quién tiene autoridad para tomar decisiones en origen y destino pueden cambiar por completo el rumbo de una operación.

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Hay otra lección que este trabajo me dejó. Muchas urgencias tienen memoria.

Después de atender cientos de operaciones, empecé a reconocer patrones: el mismo proveedor, el mismo componente, la misma ruta, incluso la misma temporada del año. Fue entonces cuando entendí que algunas urgencias dejan de ser excepciones y comienzan a convertirse en comportamientos recurrentes.

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Y cuando un comportamiento se repite, ya no basta con reaccionar, hay que mapearlo.

Ese mapeo previo probablemente sea una de las herramientas menos visibles del mundo time critical y, al mismo tiempo, una de las más valiosas. Identificar componentes críticos, proveedores especialistas en time critical, rutas recurrentes, ventanas de recolección, aeropuertos alternativos y niveles de servicio permite construir planes de contingencia antes de que aparezca el siguiente paro de línea.

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Anticipar no elimina el riesgo, pero reduce significativamente el tiempo e impacto financiero para tomar decisiones cuando el riesgo finalmente aparece.

Por eso creo que una operación time critical no comienza cuando despega un avión. Comienza mucho antes, cuando cliente y especialista construyen juntos la información necesaria para tomar decisiones bajo presión.

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Cuando la carga despega, el trabajo continúa

Pero la historia tampoco termina cuando el embarque ya está en tránsito. Existe la idea de que, una vez que la carga despegó, el trabajo terminó. Mi experiencia ha sido exactamente la contraria.

Ahí comienza otra etapa: cada conexión, un posible rollover, una restricción de capacidad, un cambio meteorológico, una inspección aduanera o una modificación en la ruta terrestre puede alterar el resultado de toda la operación.

Y cuando eso ocurre, lo más importante ya no es únicamente conocer dónde está la carga.

Por eso siempre recomiendo definir algo antes de que el primer movimiento ocurra: quién será el contacto de emergencia durante toda la operación, quién tendrá autoridad para aprobar cambios, con qué frecuencia se compartirán actualizaciones y si ese ritmo de comunicación realmente responde a las necesidades de producción, compras, logística y dirección.

En una operación crítica, un estatus oportuno puede tener tanto valor como un vuelo confirmado. Porque la incertidumbre también genera costos. Y comunicar con oportunidad también es una forma de proteger la operación.

Con los años llegué a una conclusión que hoy guía mi forma de trabajar. En time critical, el objetivo no es absorber la crisis. Es contener el riesgo, mantener el control y proteger la continuidad de la operación.

Control no significa que nada cambiará. Significa que, si algo cambia, todos saben quién decide, qué alternativa activar y cómo responder sin perder tiempo valioso, preventivo, no reactivo.

Las organizaciones más maduras no solo celebran haber evitado un paro de línea. También se hacen preguntas difíciles.

¿Qué originó realmente la urgencia?

¿Existían señales previas?

¿El mismo proveedor ya había generado una situación similar?

¿Ese movimiento debería seguir tratándose como un embarque spot o ya justifica una estrategia preventiva?

Porque cada operación crítica deja información y esa información vale mucho más que cualquier reporte. Vale experiencia. Quizá esa sea la reflexión más importante que me ha dejado este mundo.

“Detrás de cada urgencia aérea internacional casi siempre existe una historia que comenzó mucho antes”.

La diferencia no está únicamente en encontrar el vuelo más rápido. Está en construir organizaciones capaces de mapear riesgos, tomar mejores decisiones y proteger la continuidad del negocio antes, durante y después de que cada minuto empiece a contar.

Porque, al final, el verdadero valor del time critical siempre estará en transformar la incertidumbre en decisiones, esas decisiones en continuidad operativa y la continuidad en confianza.