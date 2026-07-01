El Corredor Bioceánico suma a la seguridad como un eje clave para su desarrollo

El Corredor Bioceánico es un proyecto de infraestructura que contempla una red de aproximadamente 2.400 kilómetros para conectar el Atlántico con el Pacífico mediante carreteras que atravesarán Brasil, Paraguay, Argentina y Chile (Foto: Shutterstock)

La seguridad regional pasó a ocupar un lugar central en el debate sobre el desarrollo del Corredor Bioceánico. Durante su participación en la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, el presidente de Chile, José Antonio Kast, sostuvo que el éxito de esta red de infraestructura dependerá de que pueda operar con garantías frente al crimen organizado y propuso avanzar en una arquitectura de seguridad común para acompañar su funcionamiento.

El mandatario afirmó que la integración regional requiere que las rutas destinadas al comercio internacional cuenten con condiciones que permitan resguardar el tránsito de mercancías y la infraestructura asociada. “No hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado”, expresó durante su intervención ante los jefes de Estado reunidos en Paraguay.

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Seguridad para acompañar un corredor estratégico

El Corredor Bioceánico es un proyecto de infraestructura que contempla una red de aproximadamente 2.400 kilómetros para conectar el Atlántico con el Pacífico mediante carreteras que atravesarán Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, permitiendo vincular el sur de Brasil con los puertos del norte chileno.

En ese contexto, Kast señaló que resulta necesario garantizar que esa infraestructura no sea utilizada por organizaciones criminales y planteó avanzar en una estrategia coordinada entre los países involucrados.

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"Construyamos juntos una arquitectura de seguridad con metas y plazos claros“, propuso el mandatario, quien sostuvo además que la iniciativa no implica que los países renuncien a su soberanía, sino que coordinen acciones frente a amenazas comunes.

El Corredor Bioceánico conecta con el Pacífico a través de los puertos del norte de Chile (Foto: Shutterstock)

Comercio y logística en el centro del proyecto

Durante otra de sus actividades en el marco de la cumbre, Kast volvió a referirse al proyecto tras mantener una reunión con el canciller alemán, Johann Wadephul, con quien abordó, entre otros temas, la seguridad vinculada al desarrollo del corredor.

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En esa oportunidad destacó que esta red de carreteras e infraestructura permitirá incrementar la rapidez y el flujo de mercancías entre Sudamérica y otros mercados internacionales.

Según indicó, el corredor facilitará la salida de productos hacia Asia a través de los puertos del norte chileno, al tiempo que contribuirá a fortalecer los vínculos comerciales con Europa, ampliando las alternativas logísticas para el comercio regional.

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El presidente chileno insistió además en que la seguridad constituye un elemento indispensable para alcanzar esos objetivos. “Junto con el tema de comercio, la seguridad es fundamental para que ese comercio fluya como corresponde y no sea capturado por el crimen organizado”, afirmó.

Una agenda regional

Durante su exposición ante los mandatarios del Mercosur, Kast también respaldó la propuesta del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de convocar a una cumbre regional sobre delincuencia y crimen organizado.

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Asimismo, recordó el denominado Compromiso de Santiago, un acuerdo impulsado por Chile y suscripto inicialmente por Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales que operan de manera transnacional.

La agenda del mandatario en Paraguay también incluyó reuniones bilaterales con otros jefes de Estado presentes en la cumbre. Posteriormente continuará su gira oficial en Uruguay, donde participará en un seminario de inversiones junto a una delegación empresarial.

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Más allá de esos encuentros, las declaraciones realizadas durante la cumbre incorporaron un nuevo elemento al debate sobre el Corredor Bioceánico: además de la infraestructura y la conectividad entre países, la seguridad fue presentada como un componente necesario para acompañar el desarrollo de uno de los principales proyectos de integración física y comercial de Sudamérica.