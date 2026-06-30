La demanda mundial de carga aérea aumentó 6% en mayo y mantiene una tendencia positiva

La demanda mundial de transporte aéreo de cargas registró un crecimiento interanual del 6% durante mayo, consolidando la tendencia positiva que viene mostrando el sector. Así lo informó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que también destacó un incremento del 6,5% en las operaciones internacionales, mientras que la capacidad disponible aumentó un 1,9% respecto del mismo mes de 2025.

Para IATA, el desempeño del mes refleja un escenario en el que el crecimiento del comercio y de la producción industrial continúa impulsando la actividad, aunque con diferencias entre regiones y corredores comerciales.

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El organismo sostuvo además que las aerolíneas siguen adaptando sus servicios a los cambios en la demanda y a las nuevas exigencias de las cadenas de suministro, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y modificaciones en los flujos del comercio internacional.

En ese marco, el director general de IATA, Willie Walsh, señaló que los resultados de mayo permiten mantener un “optimismo cauteloso” para el resto del año. Según indicó, el crecimiento del comercio y de la producción industrial contribuye a sostener la actividad, mientras que la capacidad de adaptación de las aerolíneas y la evolución de los ingresos por pasajeros ayudan a compensar el aumento de los costos operativos. Al mismo tiempo, advirtió que la inestabilidad en Oriente Medio continúa representando uno de los principales factores de incertidumbre para la industria.

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La demanda crece por encima de la capacidad

Uno de los aspectos destacados del informe es que la demanda volvió a crecer por encima de la capacidad disponible. Mientras las toneladas de carga transportadas por kilómetro (CTK) aumentaron un 6%, la capacidad medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK) lo hizo un 1,9%, una diferencia que refleja una utilización más intensa de la infraestructura aérea destinada al transporte de mercancías.

El informe también muestra un contexto macroeconómico favorable para la actividad. Durante mayo, el comercio mundial registró un crecimiento interanual del 5%, luego de 25 meses consecutivos de expansión. Al mismo tiempo, la producción manufacturera continuó mostrando fortaleza, aunque los nuevos pedidos de exportación permanecieron por debajo de los 50 puntos en el índice PMI, lo que, según IATA, sugiere que el crecimiento de la carga aérea estuvo impulsado por determinados flujos comerciales más que por un aumento generalizado de las exportaciones.

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De acuerdo con IATA, Latinoamérica y el Caribe registraron un crecimiento del 1,9%, el segundo más bajo entre las regiones analizadas, mientras que Oriente Medio fue la única región que mostró una contracción, con una caída del 8,9% en la demanda interanual (Imagen: Shutterstock)

Desempeño dispar entre regiones

El crecimiento de la actividad no fue homogéneo. Las aerolíneas de África encabezaron el desempeño mundial con un incremento interanual del 13,3%, seguidas por Norteamérica, que registró una expansión del 10,5%, y por Asia-Pacífico, con un aumento del 8%. Europa también mostró una evolución positiva, con un crecimiento del 6,7%.

En contraste, Latinoamérica y el Caribe registraron un crecimiento del 1,9%, el segundo más bajo entre las regiones analizadas, mientras que Oriente Medio fue la única región que mostró una contracción, con una caída del 8,9% en la demanda interanual. Según IATA, este desempeño continúa reflejando el impacto del conflicto que afecta a esa región sobre las operaciones de carga aérea.

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Las rutas comerciales también muestran cambios

El comportamiento de las principales rutas comerciales volvió a mostrar diferencias significativas durante mayo. El corredor Asia-Norteamérica lideró el crecimiento con un aumento del 19,9%, acumulando cuatro meses consecutivos de expansión. También se destacaron las rutas África-Asia, con un crecimiento del 14,1%, y Europa-Asia, que registró un incremento del 10% y sumó 39 meses consecutivos de crecimiento.

En sentido contrario, los corredores vinculados con Oriente Medio continuaron mostrando retrocesos. Las rutas Europa-Oriente Medio registraron una caída del 19,8%, mientras que el corredor Oriente Medio-Asia disminuyó un 16,5%, ambos afectados por el contexto geopolítico de la región.

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Perspectivas para el resto del año

De cara a los próximos meses, IATA considera que la evolución de la carga aérea seguirá condicionada por el desempeño del comercio internacional, la actividad industrial y la capacidad de las aerolíneas para responder a los cambios en la demanda. Si bien el organismo reconoce que persisten factores de incertidumbre asociados a la situación geopolítica y a la evolución de algunos mercados, sostiene que la resiliencia demostrada por el sector y la continuidad del crecimiento económico ofrecen señales favorables para el transporte aéreo de mercancías durante el resto de 2026.