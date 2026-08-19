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Argentina y Brasil coordinan la fiscalización conjunta de un nuevo predio fronterizo

Autoridades de ambos países definieron criterios operativos para el futuro puerto seco, donde se proyecta concentrar controles vinculados al transporte internacional y avanzar hacia una operatoria más ágil

Argentina - Brasil
Las discusiones sobre el nuevo esquema de control continuarán en los próximos meses, en paralelo al avance de las obras del predio (Foto: Shutterstock)
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Durante tres jornadas de trabajo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) participó de un encuentro bilateral entre Argentina y Brasil, junto con representantes de la Aduana de ambos países, la Policía brasileña, ARCA y SENASA. El objetivo fue avanzar en una agenda conjunta vinculada al transporte y al intercambio fronterizo.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Aduana de la Receita Federal, en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, y reunió a organismos de aduanas, migraciones, transporte, sanidad y seguridad de los dos países. La cita se enmarcó en la agenda del Subcomité Técnico de Controles y Operaciones Fronterizas y del Comité Técnico N° 2 de Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio del Mercosur.

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Reuniones y recorridas por el futuro predio

En este marco, se llevaron adelante distintas reuniones de trabajo y recorridas por las instalaciones donde funcionará el futuro puerto seco, un punto estratégico para las operaciones logísticas y el transporte internacional entre ambos países. La construcción de la nueva sede se ubicará sobre la ruta que conecta con la salida de la ciudad brasileña y su puesta en marcha está prevista para diciembre de este año.

La jornada permitió conocer las características del nuevo predio y avanzar en la coordinación de las tareas que desarrollarán los distintos organismos que tendrán presencia en el lugar. En este esquema, la CNRT contará con personal propio en el futuro puerto seco, lo que fortalecerá su capacidad de fiscalización y control sobre el transporte internacional que opere en este punto fronterizo.

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Uno de los ejes centrales de las conversaciones fue la posibilidad de que los procedimientos aduaneros de ambos países funcionen de manera integrada dentro de una única cabecera, del lado brasileño. Ese cambio permitiría concentrar en un mismo espacio los controles que hoy se realizan por separado a cada lado de la frontera, evitando la duplicación de trámites.

Menos demoras para transportistas y exportadores

La intención declarada por las autoridades es acelerar la liberación de cargas y reducir tiempos y costos logísticos para transportistas, exportadores e importadores que utilizan a diario este corredor internacional. El esquema también prevé profundizar el intercambio de información entre los organismos de control de ambos países y avanzar hacia sistemas de análisis de riesgo.

Con un modelo de este tipo, las operaciones consideradas de menor riesgo podrían agilizarse, mientras que las fiscalizaciones más exhaustivas se concentrarían en las cargas que efectivamente lo requieran. Se trata de un cambio de enfoque que busca equilibrar control y velocidad operativa, dos variables centrales en la gestión de pasos fronterizos con alto volumen de tránsito.

Reunión
El objetivo fue avanzar en una agenda conjunta vinculada al transporte y al intercambio fronterizo (Foto: Ministerio de Economía)

La participación de la CNRT en este encuentro forma parte del trabajo de articulación con los organismos argentinos y brasileños que intervienen en los pasos internacionales, con el objetivo de establecer criterios de trabajo coordinados, mejorar los controles y favorecer una operatoria más eficiente entre los dos países.

Un corredor clave para la Triple Frontera

El paso donde se emplaza el proyecto conecta a las localidades ubicadas a ambos lados de la frontera a través de un puente internacional, y es uno de los nodos con mayor movimiento de cargas y personas entre Argentina, Brasil y Paraguay. Por su volumen de tránsito, cualquier mejora en la coordinación operativa de este corredor tiene impacto directo sobre el comercio exterior regional y sobre la actividad de transportistas que circulan a diario por la zona.

Las discusiones sobre el nuevo esquema de control continuarán en los próximos meses, en paralelo al avance de las obras del predio, cuya finalización está prevista antes de fin de año. Si el modelo de cabecera única se concreta, la región contará con un esquema de fiscalización más ágil, alineado con las exigencias de un comercio bilateral que crece en volumen y demanda menores tiempos de espera en frontera.

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