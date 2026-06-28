Casas modulares: el desafío logístico de transportar una vivienda completa

Si bien existen proyectos especiales, es habitual que los módulos sean diseñados para cumplir con las restricciones del transporte terrestre (Ilustración: Movant Connection)

Las casas modulares ganan terreno en distintos países como una alternativa para reducir los tiempos de construcción, optimizar recursos y responder con mayor rapidez a la demanda habitacional. Sin embargo, detrás de una vivienda que puede quedar instalada en pocos días existe una operación logística compleja que comienza mucho antes de que el módulo salga de fábrica y finaliza recién cuando la vivienda queda apoyada sobre sus cimientos y conectada a los servicios.

La diferencia con una construcción tradicional no está únicamente en el sistema constructivo. También cambia por completo la forma en que se planifican el transporte, la manipulación de cargas de gran porte, la coordinación de equipos y la secuencia de montaje. Cada etapa debe ejecutarse en el momento previsto para evitar demoras, sobrecostos o maniobras innecesarias.

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Qué es una casa modular y cómo se fabrica

Las casas modulares son viviendas construidas mediante módulos tridimensionales fabricados en un entorno industrial. A diferencia de otras construcciones prefabricadas basadas en paneles, cada módulo incorpora gran parte de su estructura, paredes, pisos, techos e incluso instalaciones eléctricas, sanitarias y terminaciones antes de salir de la planta de producción.

Los materiales utilizados varían según el diseño y el destino final, aunque predominan las estructuras de acero, madera estructural, hormigón y paneles aislantes de alta eficiencia térmica. En muchos casos, las viviendas llegan con ventanas, puertas, revestimientos interiores e incluso cocinas y baños ya instalados, reduciendo significativamente los trabajos en obra.

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Las dimensiones de cada módulo están condicionadas principalmente por la logística. Si bien existen proyectos especiales, es habitual que los módulos sean diseñados para cumplir con las restricciones del transporte terrestre.

En Europa, por ejemplo, numerosos fabricantes trabajan con módulos cercanos a los 14,5 metros de largo, alrededor de 5,3 metros de ancho y aproximadamente 3,8 metros de altura, medidas que pueden variar según la normativa de cada país y el tipo de transporte previsto. Una vivienda puede estar conformada por un único módulo o por varios que luego se unen en el terreno para conformar espacios de mayor superficie.

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El traslado: una operación que empieza mucho antes del viaje

Una vez terminada la fabricación comienza una de las etapas más sensibles: el traslado. Cuando el destino se encuentra dentro del mismo país, el transporte suele realizarse mediante camiones especiales de cargas sobredimensionadas. Antes del viaje se desarrolla una planificación detallada que contempla el peso total, las dimensiones de cada módulo, el recorrido, la altura de puentes, radios de giro, restricciones urbanas, permisos especiales y, en algunos casos, escoltas de seguridad.

No todas las rutas son aptas para este tipo de transporte. Un puente demasiado bajo, una curva cerrada o un tendido eléctrico pueden obligar a modificar completamente el recorrido. Por ese motivo, muchas empresas realizan inspecciones previas del trayecto antes de autorizar el despacho.

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El montaje suele realizarse mediante grúas de gran capacidad, seleccionadas según el peso de cada módulo, la distancia de izado y las características del terreno (Foto: Shutterstock)

Cuando las viviendas deben cruzar fronteras, entra en juego el transporte marítimo. Dependiendo de sus dimensiones, los módulos pueden viajar dentro de contenedores cuando son desmontables o como carga de proyecto sobre buques preparados para transportar piezas sobredimensionadas. Durante el viaje se utilizan sistemas específicos de fijación para soportar los esfuerzos generados por el movimiento del mar y proteger la estructura frente a vibraciones y aceleraciones.

La logística internacional también incorpora documentación aduanera, certificaciones técnicas, seguros y coordinación entre puertos, transportistas terrestres y equipos de montaje, ya que cualquier demora puede afectar el cronograma completo de la obra.

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La instalación requiere precisión de ingeniería

La llegada del módulo al terreno no representa el final del proceso, sino el inicio de otra operación cuidadosamente sincronizada. Antes del transporte ya deben estar terminadas las fundaciones, las conexiones de agua, electricidad, gas y desagües, además de los accesos para el ingreso de camiones y grúas. Si alguno de estos trabajos no está listo, el módulo puede permanecer inmovilizado, generando costos adicionales.

El montaje suele realizarse mediante grúas de gran capacidad, seleccionadas según el peso de cada módulo, la distancia de izado y las características del terreno. En pocas horas, la estructura puede quedar ubicada sobre sus apoyos definitivos, aunque posteriormente se realizan tareas de unión entre módulos, sellado de juntas, conexiones de instalaciones y terminaciones exteriores. En viviendas de varios módulos, la precisión es fundamental. Una diferencia de pocos milímetros puede complicar el ensamblaje de paredes, cubiertas o instalaciones internas.

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Una tendencia que también transforma la logística

La construcción modular ya no se limita a viviendas unifamiliares. En distintos países también se utiliza para desarrollar hoteles, hospitales, residencias estudiantiles, oficinas, escuelas y alojamientos temporales, especialmente cuando los plazos de ejecución resultan críticos.

Este modelo modifica la cadena de suministro tradicional porque gran parte del trabajo deja de realizarse en la obra y pasa a concentrarse en fábricas industriales. Como consecuencia, la logística adquiere un rol aún más estratégico: coordina el abastecimiento de materiales, programa la salida de los módulos, sincroniza el transporte con el avance de las fundaciones y organiza el montaje final.

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En la práctica, el éxito de una casa modular depende tanto de la calidad de su fabricación como de la capacidad para coordinar una operación donde intervienen ingeniería, transporte, infraestructura y planificación. Una vivienda puede ensamblarse en pocos días sobre el terreno, pero detrás de esa rapidez existe una cadena logística que comenzó semanas o incluso meses antes.