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Europa redefine la operatoria de los envíos internacionales de bajo valor

La Unión Europea comenzará a aplicar una tasa a los envíos de hasta 150 euros importados desde fuera del bloque. La medida busca reforzar los controles aduaneros frente al crecimiento del comercio electrónico internacional

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El crecimiento exponencial del comercio electrónico incrementó la carga operativa sobre los organismos de control, dificultando la verificación del cumplimiento de la normativa comunitaria (Imagen: Shutterstock)
El crecimiento exponencial del comercio electrónico incrementó la carga operativa sobre los organismos de control, dificultando la verificación del cumplimiento de la normativa comunitaria (Imagen: Shutterstock)

La Unión Europea comenzará a aplicar desde el 1 de julio una nueva tasa sobre los paquetes de hasta 150 euros importados desde países extracomunitarios, una medida que busca responder al crecimiento acelerado del comercio electrónico transfronterizo y aliviar la presión sobre los sistemas aduaneros. El nuevo esquema representa un cambio en la gestión de las cadenas de suministro de bajo valor, que en los últimos años multiplicaron el volumen de envíos directos al consumidor.

Según datos difundidos por la Comisión Europea, las aduanas del bloque reciben actualmente alrededor de 15 millones de paquetes diarios bajo este régimen.

Ese crecimiento exponencial del comercio electrónico incrementó la carga operativa sobre los organismos de control, dificultando la verificación del cumplimiento de la normativa comunitaria y la detección de posibles maniobras de fraude vinculadas a las importaciones de bajo valor.

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Más controles para un nuevo modelo de abastecimiento

La tasa tendrá carácter transitorio y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2028, cuando entre en funcionamiento la reforma integral del sistema aduanero europeo. Durante ese período, las plataformas de comercio electrónico o las empresas importadoras serán las responsables de abonar el cargo correspondiente por cada tipo de producto incluido en los envíos, aunque posteriormente puedan trasladar ese costo al precio final de venta.

La decisión responde al crecimiento sostenido de este tipo de operaciones. Según la Comisión Europea, los envíos de bajo valor se cuadruplicaron desde 2022 hasta alcanzar 5.900 millones de paquetes durante 2025. Aunque representan el 98% de todas las importaciones realizadas mediante comercio electrónico, explican apenas el 2% del valor económico total de esas compras, ya que el valor promedio de cada paquete no supera los nueve euros.

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Las autoridades europeas sostienen que este modelo genera una competencia desigual frente a fabricantes e importadores que operan mediante los canales tradicionales del comercio exterior (Imagen: Shutterstock)
Las autoridades europeas sostienen que este modelo genera una competencia desigual frente a fabricantes e importadores que operan mediante los canales tradicionales del comercio exterior (Imagen: Shutterstock)

Una operatoria que transforma la logística internacional

El auge del comercio electrónico transfronterizo modificó profundamente la forma en que circulan las mercaderías a nivel internacional. En lugar de concentrar grandes volúmenes en centros de distribución para su posterior despacho, una parte creciente de las operaciones se realiza mediante millones de envíos individuales que cruzan fronteras y llegan directamente al consumidor final.

Este cambio también transformó la gestión de las cadenas de suministro. Cada paquete requiere procesos de identificación, clasificación, control documental y verificación aduanera, multiplicando la cantidad de operaciones que deben procesar diariamente las autoridades y los operadores logísticos.

En este contexto, las autoridades europeas consideran que el crecimiento de estos flujos incrementa el riesgo de ingreso de productos falsificados, mercaderías que no cumplen con los estándares comunitarios o bienes que eluden controles fiscales y aduaneros. Además, sostienen que este modelo genera una competencia desigual frente a fabricantes e importadores que operan mediante los canales tradicionales del comercio exterior.

China concentra la mayor parte de los envíos

De acuerdo con los datos oficiales, el 93% de los paquetes de bajo valor que ingresan actualmente a la Unión Europea proceden de China, mientras que el Reino Unido representa alrededor del 2% y Estados Unidos cerca del 1%. Las autoridades comunitarias atribuyen este crecimiento al desarrollo de plataformas internacionales de comercio electrónico, que expandieron rápidamente sus operaciones mediante precios competitivos, una fuerte presencia digital y envíos internacionales de alta frecuencia.

Si bien la nueva tasa alcanza a todos los envíos procedentes de países extracomunitarios que cumplan las condiciones previstas, la medida surge en un contexto de fuerte incremento de este tipo de operaciones y de crecientes desafíos para la capacidad de control de las aduanas europeas.

Una reforma con impacto en el comercio exterior

La tasa constituye un paso previo a una reforma aduanera más amplia que eliminará la exención de derechos para los envíos de hasta 150 euros vigente desde la década de 1980. A partir de 2028, estos paquetes comenzarán a tributar aranceles de acuerdo con la naturaleza de los productos transportados.

Además, la Comisión Europea prevé incorporar durante el otoño una nueva tasa de gestión para todos los paquetes enviados directamente al consumidor desde fuera del bloque, cuyo importe definitivo todavía deberá ser establecido.

Con estas medidas, la Unión Europea busca adaptar su comercio exterior, fortalecer la gestión aduanera y responder a un escenario donde el crecimiento del comercio electrónico internacional obliga a replantear la forma en que se administran las cadenas de suministro, la trazabilidad de las mercaderías y los mecanismos de control sobre millones de operaciones que llegan diariamente a sus fronteras.

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