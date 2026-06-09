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Crecen las señales de fragilidad en las cadenas de abastecimiento industriales argentinas

Un relevamiento de la UIA detectó caídas en variables clave de la actividad industrial y mayores desafíos para garantizar el abastecimiento de insumos y la continuidad de las operaciones

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Según la encuesta, el 44,9% de las empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus compromisos de pago durante abril, incluyendo proveedores, impuestos y compromisos financieros (Foto: Shutterstock)
Según la encuesta, el 44,9% de las empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus compromisos de pago durante abril, incluyendo proveedores, impuestos y compromisos financieros (Foto: Shutterstock)

Las cadenas de abastecimiento de la industria argentina continúan enfrentando un escenario desafiante. Un relevamiento realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) mostró que persisten las dificultades en distintos eslabones de la actividad productiva, con predominio de caídas en producción, ventas y empleo, además de crecientes complicaciones para sostener pagos, coordinar proveedores y asegurar la disponibilidad de insumos.

Los datos corresponden a la segunda encuesta industrial de 2026 elaborada por el Centro de Estudios de la UIA, que relevó cerca de 750 empresas de diferentes sectores y regiones del país. El informe reveló que el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), indicador que anticipa la evolución de la actividad manufacturera, se ubicó en 43,5 puntos, permaneciendo en zona de contracción y por debajo del umbral de expansión establecido en 50 puntos.

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Entre los principales indicadores relevados, el 38% de las empresas reportó una caída en su nivel de producción, mientras que solo el 21,1% registró mejoras. En paralelo, el 45,5% informó retrocesos en las ventas internas y el 30,4% señaló una disminución de sus exportaciones, reflejando un contexto de menor dinamismo para la actividad industrial.

Dificultades que impactan en la continuidad operativa

Uno de los aspectos que más preocupa por su impacto sobre las cadenas de abastecimiento es la situación financiera de las empresas. Según la encuesta, el 44,9% tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus compromisos de pago durante abril, incluyendo proveedores, impuestos y compromisos financieros.

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La situación adquiere especial relevancia para la logística industrial porque las dificultades para cumplir con proveedores suelen trasladarse al resto de la cadena. El informe señala que el 32,3% de las empresas registró problemas para afrontar pagos a proveedores, mientras que el 33,8% reportó inconvenientes con el pago de impuestos, dos factores que pueden afectar la planificación de compras y el abastecimiento de insumos.

Entre las consecuencias mencionadas por las compañías aparecen el aumento del endeudamiento, mayores necesidades de financiamiento de corto plazo y el incremento de los costos financieros. Además, casi una de cada cinco empresas afirmó haber sufrido un deterioro en la relación con proveedores o empleados, mientras que otras reportaron interrupciones o encarecimiento en el abastecimiento de insumos.

Para las cadenas productivas, estos factores pueden traducirse en mayores tiempos de reposición, dificultades para coordinar entregas y menor previsibilidad operativa. En sectores donde la disponibilidad de materias primas resulta crítica para mantener la producción, cualquier alteración en el flujo de suministros puede generar efectos en cascada sobre toda la operación.

Casi una de cada cinco empresas afirmó haber sufrido un deterioro en la relación con proveedores o empleados, mientras que otras reportaron interrupciones o encarecimiento en el abastecimiento de insumos (Foto: Shutterstock)
Casi una de cada cinco empresas afirmó haber sufrido un deterioro en la relación con proveedores o empleados, mientras que otras reportaron interrupciones o encarecimiento en el abastecimiento de insumos (Foto: Shutterstock)

Costos, demanda y competencia

La encuesta identificó a la caída de la demanda interna como la principal preocupación empresarial. Casi la mitad de las firmas consultadas señaló este factor como el principal desafío actual, por encima de otras variables vinculadas a costos o financiamiento.

En segundo lugar apareció el aumento de costos operativos, una preocupación mencionada por el 21,3% de las empresas. Dentro de este grupo, los costos laborales fueron los más señalados, seguidos por las materias primas e insumos nacionales. Los costos logísticos también figuran entre los factores que continúan ejerciendo presión sobre las operaciones industriales.

A esto se suma la creciente preocupación por la competencia de productos importados, que ocupó el tercer lugar entre los principales desafíos identificados por las empresas. Según la UIA, este factor ganó relevancia durante el último año y se mantiene entre las inquietudes más frecuentes del sector industrial.

Las pymes enfrentan mayores dificultades

El relevamiento mostró que las micro y pequeñas empresas atraviesan una situación particularmente compleja. El 43,9% registró caídas en la producción y el 52,8% informó retrocesos en las ventas, porcentajes superiores a los observados entre las compañías medianas y grandes.

Dado que una parte importante de las pymes industriales participa como proveedora de bienes, componentes o servicios dentro de distintas cadenas productivas, las dificultades que enfrentan pueden repercutir sobre otros eslabones de la actividad económica. La menor capacidad financiera y operativa suele limitar además la posibilidad de absorber aumentos de costos o afrontar interrupciones en el abastecimiento.

Pese a este escenario, las expectativas empresariales continúan mostrando una visión moderadamente positiva hacia adelante. El 46,2% de las empresas prevé una mejora de su situación durante los próximos doce meses. Sin embargo, la proporción es menor a la observada en relevamientos anteriores, reflejando una mayor cautela respecto de la velocidad de recuperación.

Mientras tanto, los resultados de la encuesta sugieren que las cadenas de abastecimiento, la continuidad operativa y la capacidad de sostener el flujo de insumos seguirán siendo variables centrales para la industria argentina durante los próximos meses.

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