Panamá crece en tránsitos por el Canal y evita nuevo arancel de Estados Unidos

El Canal de Panamá reportó un alza en tránsitos e ingresos durante los primeros nueve meses del año fiscal (Foto: Shutterstock)

Panamá combinó también esta semana dos señales favorables para su posición en el comercio internacional: el Canal de Panamá reportó un alza en tránsitos e ingresos durante los primeros nueve meses del año fiscal, y el país quedó excluido de un nuevo esquema arancelario de Estados Unidos.

Ambos anuncios se conocieron entre miércoles y jueves y refuerzan el rol del país como nodo logístico regional, en un momento en que Estados Unidos redefine su política comercial hacia decenas de economías por presunto incumplimiento de estándares laborales en sus cadenas productivas.

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Más tránsitos y mayores ingresos por el Canal

Entre octubre y junio se registraron 10.726 tránsitos por la vía interoceánica, un 5,2% más que en igual período del año fiscal anterior, con un promedio de 35 cruces diarios y un volumen de carga de 389,96 millones de toneladas CP/SUAB, un 7,2% por encima del ciclo previo.

Los ingresos por peajes alcanzaron 4.802 millones de dólares, con un alza interanual del 17%, mientras que las utilidades sumaron 3.614 millones, un 19% más. El segmento de portacontenedores y los buques de GLP lideraron el crecimiento del período, según precisó la administración de la vía.

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En el año fiscal previo, completo, los ingresos de la vía habían llegado a 5.705 millones de dólares, cifra histórica con un alza del 14,4%, lo que sugiere que el actual ejercicio fiscal podría cerrar con un nuevo récord de recaudación para la administración del paso navegable, según los datos oficiales disponibles.

Panamá, fuera del nuevo esquema arancelario de EEUU

El ministro de Comercio e Industria de Panamá, Julio Moltó, calificó de “noticia positiva” que el país no fuera incluido en el nuevo arancel que el país norteamericano impuso desde la medianoche de este viernes a más de 80 países, en sustitución directa de la anterior tasa global del 10%.

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El nuevo gravamen, de entre 10% y 12,5%, sustituye a la tasa global del 10% cuya base legal fue anulada por Trump, y responde, según la administración de Estados Unidos, a la falta de leyes eficaces contra el trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, norma que habilita a la potencia norteamericana a aplicar medidas comerciales unilaterales.

La combinación de mayor actividad en la vía interoceánica y de un trato arancelario favorable perfila a Panamá como un punto de apoyo estable para el comercio exterior regional (Foto: Shutterstock)

En un mensaje difundido a través de redes sociales pocas horas antes de que la medida entrara en vigor, Moltó destacó que la exclusión “reafirma la sólida relación de amistad y cooperación” entre ambos países y el compromiso de fortalecer los vínculos económicos y comerciales.

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Un vínculo comercial que se profundiza

Estados Unidos es el principal socio comercial y político de Panamá y el mayor destino de sus exportaciones. Un tratado de promoción comercial vigente desde 2012 eliminó de inmediato aranceles a más del 87% de las importaciones estadounidenses de bienes industriales y de consumo hacia el país centroamericano.

El resto de esos gravámenes se ha ido eliminando conforme a un cronograma pactado, mientras que Estados Unidos suprimió desde el inicio el 97% de los aranceles a las exportaciones panameñas, un marco que ahora se combina con el buen momento del tráfico marítimo por el Canal y con la expectativa de mantener esa relación preferencial en los próximos ejercicios.

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La combinación de mayor actividad en la vía interoceánica y de un trato arancelario favorable perfila a Panamá como un punto de apoyo estable para el comercio exterior regional, en momentos en que otras economías deben absorber costos adicionales en sus cadenas de abastecimiento hacia Estados Unidos. El desafío hacia adelante será sostener ese doble impulso sin descuidar la gestión del recurso hídrico que sostiene la operación del Canal.