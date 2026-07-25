Movant LogComex

Del contenedor marítimo al módulo habitacional: la logística detrás de la construcción patagónica

Marina Rojas, directora de finanzas de una empresa de construcción modular, explica cómo la logística y el abastecimiento de contenedores marítimos definen la operación de toda la industria patagónica

Guardar
Google icon
Marina Rojas
Marina Rojas es directora de finanzas de una empresa de construcción modular (Foto: Movant Connection)

“El desafío llega después de ganar una licitación: las distancias que hay que cubrir, por ejemplo hasta San Juan o Catamarca, generan un costo”. Considerando eso, Marina resume el corazón de un negocio que empieza en contenedores marítimos reciclados y termina en campamentos petroleros y mineros de la Patagonia, donde la logística pesa tanto como el producto mismo.

¿Qué fue lo que te llevó a la construcción modular después de pasar por otros rubros?

Soy actuaria de formación, una carrera con mucha matemática aplicada a la economía. Pasé por seguros, seguridad vial y agropecuaria hasta llegar a la construcción, donde vi mucho potencial y decidí quedarme en el rubro definitivamente.

PUBLICIDAD

Al mudarme al sur noté que era un nicho muy interesante. Con socios elegimos armar un proyecto propio enfocado en gas y minería, soluciones necesarias hoy en la Patagonia, donde la sustentabilidad, la eficiencia térmica y la durabilidad de los materiales son claves para el confort.

¿Por qué este tipo de soluciones habitacionales está tan en auge en el sector energético?

Ser proveedor de oil & gas o minería es un proceso largo y con mucho trámite, sobre todo con las empresas grandes. El año pasado, con la situación económica complicada, la demanda del consumidor final se frenó y todo empezó a fluir hacia el B2B, empresa con empresa.

PUBLICIDAD

Eso coincidió con la cercanía a Vaca Muerta y con el auge de yacimientos mineros como Calcatreu o los de Jacobacci. Ser patagónico y conocer qué se necesita para tener confort en un campamento o una base operativa es una ventaja concreta a la hora de ofrecer soluciones.

¿Cuáles son los desafíos logísticos más grandes de la industria?

El desafío llega después de ganar una licitación: las distancias que hay que cubrir, por ejemplo hasta San Juan o Catamarca, generan un costo de traslado enorme. La opción que estamos evaluando es dar la posibilidad de retirar el producto en fábrica.

La idea es que ese costo, que es inmenso porque el país es muy grande, quede asociado a la logística y no al producto. Trasladar bienes de un lugar a otro es algo integral a cualquier actividad, y ahí está buena parte del desafío: llevar el conocimiento técnico y el desarrollo hasta donde el cliente lo necesita.

Transporte modular
"Un desafío interno es la distancia entre la administración, muchas veces centralizada en Buenos Aires, y la operación, que está en el campo o en el yacimiento", afirma Marina (Foto: Shutterstock)

¿Cómo es el proceso de abastecimiento de la materia prima principal?

El contenedor marítimo es el producto estrella, en especial los de mayor altura para lograr más confort en el ambiente. Se traen desde Buenos Aires, desde zonas como Avellaneda o Dock Sud, y conseguir la logística para abaratar costos, acompañando el traslado con alguna carga hacia el sur, no es sencillo.

Para el resto de los materiales, como aislación o aberturas, se buscan proveedores locales. Primero por la rapidez de respuesta ante cualquier inconveniente; segundo por la generación de empleo en la zona; y tercero porque esos proveedores suelen conseguir mejores acuerdos logísticos que los que se logran trayendo insumos desde Buenos Aires o del exterior.

¿Qué características tiene que tener un contenedor para dejar de ser un bien de comercio internacional y convertirse en materia prima para un módulo habitacional?

Tiene que estar fuera de uso, algo que ocurre después de unos 30 años de circulación y de completar los viajes marítimos correspondientes. En ese momento se da de baja el producto, se nacionaliza y se patenta por lotes, con los papeles correspondientes y su trazabilidad por número de serie.

La estructura del contenedor aguanta vientos de hasta 150 kilómetros por hora, resiste ambientes con salinidad y permite apilar hasta siete unidades sin perder resistencia. Si se traslada varias veces, mantiene su forma original y no se desalinean las aberturas, algo que todavía cuesta explicar frente a una petrolera o una minera acostumbrada a otro tipo de soluciones.

¿Ves posibilidades de que este tipo de industria se abra al mercado internacional?

La posibilidad de exportar está en el plan estratégico, sobre todo por la cercanía con Chile, que lo pide bastante. Las normativas todavía están en revisión, pero el paso más cercano sería el Cardenal Samoré, a través de Villa La Angostura, en Neuquén, y parece algo posible en el corto plazo.

Un desafío interno es la distancia entre la administración, muchas veces centralizada en Buenos Aires, y la operación, que está en el campo o en el yacimiento. Esa distancia hace que algunos proyectos se caigan por demoras. Por eso se ve más factible exportar el producto terminado que importar viviendas o partes desde otros países.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorFinanzasConstrucción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 1.500 camiones varados en Cristo Redentor por nevadas

El cierre del paso ya supera las 72 horas y las autoridades mendocinas estiman entre cinco y seis días para normalizar el tránsito de cargas hacia el corredor bioceánico

Más de 1.500 camiones varados en Cristo Redentor por nevadas

Fragancias sin fronteras: cómo la logística define la perfumería de autor

Nina Lamaison, creadora de fragancias y artista olfativo, cuenta cómo el comercio exterior, los envases importados y las trabas para exportar condicionan la perfumería de nicho en la Argentina

Fragancias sin fronteras: cómo la logística define la perfumería de autor

Ataques en el mar Rojo: la OMI alerta sobre riesgos para la navegación comercial

El organismo pide evaluar riesgos ante la escalada en el mar Rojo, mientras más de 6.000 marinos permanecen atrapados en Ormuz sin suministros básicos ni forma de comunicarse con sus familias

Ataques en el mar Rojo: la OMI alerta sobre riesgos para la navegación comercial

Aranceles, guerras y anticipación: así se gestiona el comercio exterior hoy

Dan Jalif, especialista en comercio exterior y gestión integral de la cadena de suministro, explica cómo el servicio, la anticipación y la infraestructura regional definen la competitividad del sector

Aranceles, guerras y anticipación: así se gestiona el comercio exterior hoy

Argentina destraba las frecuencias aéreas con Bolivia en nuevo acuerdo bilateral

El acuerdo elimina el límite de frecuencias, habilita cargas exclusivas y código compartido, y se enmarca en un total de 63 convenios bilaterales firmados por el país desde el inicio del esquema

Argentina destraba las frecuencias aéreas con Bolivia en nuevo acuerdo bilateral

DEPORTES

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

Los detalles y la galería de fotos de la lujosa boda de Donnarumma con Alessia Elefante: del show vikingo de Haaland al recital de Ozuna

“Los peores días de mi vida”: el descarnado relato de una figura de la Premier League y la selección de Países Bajos

La impactante oferta del Arsenal de Inglaterra por Julián Álvarez

TELESHOW

El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

“Billy Elliot, el musical”: todo por un sueño

Flavio Mendoza, el creador y artífice de sus sueños, estrena La Cúpula: “Mi pasión es coleccionar espectáculos”

Darío Barassi contó cuál es la pregunta que más le hacen las señoras mayores en la calle

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial dificulta el acceso al primer empleo de miles de jóvenes en EE. UU. con filtros automáticos

La inteligencia artificial dificulta el acceso al primer empleo de miles de jóvenes en EE. UU. con filtros automáticos

El presidente de Kazajistán pidió “congelar” el conflicto en Ucrania durante una reunión con Vladimir Putin

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques contra instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo

El Movimiento de “las cucarachas” anunció el fin de las protestas en India tras la dimisión del ministro de Educación

Fausto avanza hacia Hawái mientras Genevieve podría convertirse en el primer huracán mayor del año