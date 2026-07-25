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Más de 1.500 camiones varados en Cristo Redentor por nevadas

El cierre del paso ya supera las 72 horas y las autoridades mendocinas estiman entre cinco y seis días para normalizar el tránsito de cargas hacia el corredor bioceánico

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Nevadas frontera
El escenario en altura seguirá siendo complejo por la acumulación de nieve, incluso después de que se autorice la circulación (Foto: Shutterstock)

Más de 1.500 camiones permanecen varados en el paso Cristo Redentor, el principal cruce fronterizo entre Argentina y Chile, cerrado desde hace más de 72 horas por intensas nevadas y lluvias registradas en la Cordillera de los Andes. Así lo informó este viernes la gobernación de la provincia argentina de Mendoza, en momentos en que el corredor bioceánico atraviesa uno de sus cierres más prolongados del último tiempo.

Alberto Marengo, subsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción de Mendoza, detalló en conferencia de prensa que 580 unidades están detenidas en alta montaña, distribuidas en distintos puntos de la carretera fronteriza, otras 70 aguardan en el predio Red Mercosur y unas 950 permanecen sobre un tramo de la Ruta Nacional 7, al este de la capital provincial.

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Protocolo de contingencia activado

“Hoy tenemos aproximadamente 1.550 camiones y son todos vehículos que no son de la provincia de Mendoza, ya que los transportes con base operativa o domicilio en Mendoza fueron enviados a sus bases o domicilios”, precisó el funcionario ante la prensa.

El organismo activó un protocolo especial previsto para cierres que superan las 72 horas, orientado a ordenar el tránsito de cargas y evitar congestiones adicionales sobre la traza vial que conecta la ciudad de Mendoza con el límite internacional con Chile.

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Según Marengo, la etapa más compleja llegará recién con la reapertura del corredor: “Va a requerir unos cinco o seis días poder empezar a despejar los camiones que tenemos en la provincia", advirtió, en referencia al operativo de descompresión posterior al reinicio del paso.

Un corredor clave para el comercio bilateral

Por el Sistema Integrado Cristo Redentor circulan habitualmente unos 360.000 camiones al año, un promedio de mil unidades por día entre exportaciones e importaciones bilaterales, aunque en la temporada invernal el cruce solo admite entre 500 y 600 vehículos diarios debido a las condiciones climáticas propias de la alta montaña.

El funcionario advirtió que, una vez habilitado el paso, el flujo podría dispararse porque numerosas cargas acumuladas durante el cierre se sumarán a la demanda habitual del corredor. “Va a ser un momento crítico, vamos a tener que tener mucha paciencia”, anticipó.

Mendoza
El protocolo vigente además dispone que los camiones solo puedan estacionar en puntos con servicios básicos garantizados (Foto: Shutterstock)

Condiciones extremas en alta montaña

Las autoridades remarcaron que el escenario en altura seguirá siendo complejo por la acumulación de nieve, incluso después de que se autorice la circulación. “Vamos a tener una alta montaña sin banquinas, con paredones de nieve laterales", describió Marengo.

Pese al despliegue de maquinaria vial y a los trabajos de remoción de nieve en la zona, el funcionario aclaró que las condiciones no serán las habituales del corredor. El protocolo vigente además dispone que los camiones solo puedan estacionar en puntos con servicios básicos garantizados.

“Solamente se aparcan camiones en lugares que tengan condiciones de servicio”, explicó, en alusión a los puntos de espera ubicados junto a estaciones de combustible, que permiten asegurar sanitarios, asistencia y resguardo a los choferes mientras dura el cierre.

Otros pasos también bloqueados

La situación no se limita a Cristo Redentor. Otros cruces cordilleranos entre Argentina y Chile permanecen cerrados por el mismo temporal, lo que amplía el impacto sobre la logística binacional: Potrillo de Piuquenes, Cajón de Maipo, Las Leñas, Vergara y Paso Pehuenche.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas y viento blanco para Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, lo que anticipa que el fenómeno seguirá afectando la circulación cordillerana en los próximos días.

El cierre prolongado expone, una vez más, la vulnerabilidad estructural del principal corredor terrestre entre ambos países frente a los fenómenos invernales. La normalización dependerá tanto de la evolución del clima en alta montaña como de la capacidad operativa para absorber, sin nuevos cuellos de botella, el volumen de cargas acumulado durante estos días de cierre.

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