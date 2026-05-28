La IA avanza sobre las operaciones y obliga a redefinir el control de las cadenas de suministro

El principal desafío ya no pasa únicamente por lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, sino por definir bajo qué condiciones puede actuar dentro de una organización y qué límites deben establecerse para evitar riesgos operativos (Imagen: Shutterstock)

La automatización empresarial comienza a entrar en una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de sistemas que procesan datos o responden consultas, sino de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas, coordinar herramientas, interactuar con plataformas y tomar decisiones dentro de flujos operativos complejos.

Esa transformación empieza a abrir nuevos desafíos para sectores vinculados a la logística, las cadenas de suministro y las operaciones críticas, donde la automatización ya no solo asiste procesos, sino que puede intervenir directamente sobre ellos.

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Así lo plantea el informe “AI Agents in Action: A Playbook for Trusted Adoption, Authorization and Scaling”, elaborado por el Foro Económico Mundial, que analiza cómo las organizaciones buscan construir modelos de supervisión y gobernanza para esta nueva generación de sistemas automatizados.

El documento sostiene que el principal desafío ya no pasa únicamente por lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer, sino por definir bajo qué condiciones puede actuar dentro de una organización y qué límites deben establecerse para evitar riesgos operativos, regulatorios o reputacionales.

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Automatización con capacidad de decisión

El informe describe a los nuevos agentes de IA como sistemas capaces de actuar “en nombre” de personas u organizaciones, con cierto nivel de autonomía para coordinar acciones, utilizar herramientas y gestionar procesos.

A diferencia de la automatización tradicional, basada en flujos rígidos y predefinidos, estos sistemas pueden modificar secuencias de trabajo, interpretar contexto, coordinar múltiples plataformas y adaptar decisiones en tiempo real según la información disponible.

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Ese escenario tiene especial impacto potencial sobre actividades vinculadas a la gestión de inventarios, planificación operativa, coordinación de transporte, administración documental y monitoreo de flujos logísticos, donde las empresas ya vienen incorporando herramientas de automatización y análisis predictivo.

El trabajo advierte además que los riesgos ya no dependen solamente del modelo de inteligencia artificial utilizado, sino de la capacidad que tengan estos agentes para interactuar con sistemas reales, acceder a información sensible o ejecutar acciones sobre procesos críticos.

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En ese sentido, el informe identifica amenazas vinculadas a accesos excesivos, ejecución insegura de acciones, filtración de datos, automatización de decisiones sensibles y fallas derivadas de la interacción entre múltiples agentes funcionando al mismo tiempo.

La adopción masiva de agentes de IA podría modificar profundamente la forma en que las organizaciones administran procesos, delegan tareas y supervisan operaciones (Imagen: Shutterstock)

Trazabilidad, monitoreo y control operativo

Uno de los ejes centrales del documento es la necesidad de desarrollar mecanismos de trazabilidad operativa y monitoreo continuo para cada acción ejecutada por estos sistemas.

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Según plantea el Foro Económico Mundial, las organizaciones deberán poder reconstruir qué hizo cada agente, qué herramientas utilizó, qué decisiones tomó y bajo qué autorizaciones operó dentro de cada flujo de trabajo.

Para ello, el informe propone un modelo denominado ACAP (Agent Capability and Authorization Profile), una especie de perfil operativo que busca documentar capacidades, límites, permisos, responsables y mecanismos de supervisión para cada despliegue de agentes de IA.

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El esquema apunta a construir una lógica similar a la que hoy existe en sectores críticos para la gestión de accesos, auditorías y trazabilidad de operaciones.

Además, el documento anticipa que, a medida que estos agentes comiencen a interactuar entre empresas, plataformas y países distintos, podrían surgir nuevos mecanismos de validación internacional, incluyendo conceptos como “pasaportes de agentes” para verificar identidad, autorizaciones y cumplimiento regulatorio.

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Un nuevo escenario para las operaciones empresariales

El informe sostiene que la adopción masiva de agentes de IA podría modificar profundamente la forma en que las organizaciones administran procesos, delegan tareas y supervisan operaciones.

En sectores con alta complejidad operativa, como la logística, el comercio internacional o las cadenas de abastecimiento globales, la discusión empieza a desplazarse desde la automatización pura hacia la gobernanza de sistemas capaces de actuar con creciente autonomía.

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Más allá del grado de adopción que alcancen estas tecnologías, el trabajo refleja una tendencia cada vez más visible: las empresas comienzan a prepararse para convivir con sistemas automatizados que no solo analizan información, sino que también participan activamente de la ejecución y coordinación de procesos operativos.