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Avanza la privatización ferroviaria con un modelo que vincula activos y obras de infraestructura

La privatización del Belgrano Cargas incorpora un esquema que conecta activos, concesiones y obras, con foco en la eficiencia del transporte ferroviario y su impacto logístico

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Desde una perspectiva logística, la medida busca alinear los flujos financieros con las necesidades de inversión en infraestructura, un aspecto crítico para mejorar la capacidad operativa del sistema ferroviario (Foto: Shutterstock)
Desde una perspectiva logística, la medida busca alinear los flujos financieros con las necesidades de inversión en infraestructura, un aspecto crítico para mejorar la capacidad operativa del sistema ferroviario (Foto: Shutterstock)

En el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, el Gobierno nacional avanzó con una nueva definición clave para el sistema ferroviario: el destino de los fondos generados por la venta de material rodante. La medida, oficializada en el Decreto 282/2026 publicado en el Boletín Oficial, se inscribe dentro de una estrategia más amplia de reorganización del transporte de cargas y financiamiento de infraestructura.

El eje central de la normativa establece que los ingresos obtenidos por la venta de material rodante que forme parte de los contratos de concesión serán asignados a un fideicomiso específico. Este instrumento, ya existente dentro del esquema del Sistema de Infraestructura de Transporte, tendrá como destino principal el financiamiento y pago de obras sobre las vías ferroviarias que serán concesionadas.

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Financiamiento de infraestructura y sostenibilidad operativa

Desde una perspectiva logística, la medida busca alinear los flujos financieros con las necesidades de inversión en infraestructura, un aspecto crítico para mejorar la capacidad operativa del sistema ferroviario. La asignación de recursos al fideicomiso permite establecer un mecanismo directo entre la monetización de activos y la ejecución de obras, reforzando la sostenibilidad del modelo de concesiones.

Además, el decreto contempla que parte del material rodante podrá integrarse directamente en los procesos de licitación de las vías. Esta decisión tiene un impacto relevante en la estructura de negocio de los futuros concesionarios, ya que les permitirá contar con una fuente adicional de ingresos durante la etapa inicial de operación, contribuyendo a la viabilidad económica de los proyectos.

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Este punto resulta clave en el contexto de transición hacia un esquema de acceso abierto a la red ferroviaria, donde la coordinación entre infraestructura, operación y financiamiento define la eficiencia del sistema logístico.

Otro aspecto central del decreto es la instrucción al Ministerio de Economía para determinar el precio de venta del material rodante (Foto: Shutterstock)
Otro aspecto central del decreto es la instrucción al Ministerio de Economía para determinar el precio de venta del material rodante (Foto: Shutterstock)

Definición de precios y estructura de las concesiones

Otro aspecto central del decreto es la instrucción al Ministerio de Economía para determinar el precio de venta del material rodante. Para ello, se establece como referencia mínima la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que introduce un criterio técnico en la valorización de los activos.

Este mecanismo busca ordenar el proceso de transferencia de activos, evitando distorsiones en los valores y asegurando que los recursos generados mantengan coherencia con el objetivo de financiar infraestructura ferroviaria.

En paralelo, la Secretaría de Transporte deberá incorporar en los pliegos licitatorios la identificación del material rodante que será incluido en las concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Esta definición impacta directamente en la configuración de las futuras operaciones, ya que condiciona la planificación logística y la estructura de servicios que podrán ofrecer los concesionarios.

Impacto en la red logística ferroviaria

Desde el punto de vista del transporte y la logística, el decreto introduce un cambio relevante en la forma en que se articulan los activos, la infraestructura y los flujos de inversión dentro del sistema ferroviario.

La integración entre venta de material rodante, concesión de vías y financiamiento de obras configura un esquema donde cada componente del sistema cumple un rol específico dentro de la cadena de transporte. Este enfoque busca mejorar la eficiencia general, reducir cuellos de botella y fortalecer la capacidad de respuesta del ferrocarril como modo clave para el movimiento de cargas.

En este contexto, la medida también refuerza el rol del fideicomiso como herramienta de gestión financiera, permitiendo canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura con impacto directo en la competitividad logística.

En síntesis, el Decreto 282/2026 no solo define el destino de fondos en el proceso de privatización, sino que también establece una arquitectura operativa que vincula activos, concesiones y obras. Su implementación será determinante para la evolución del sistema ferroviario y su capacidad de integrarse de manera más eficiente a las cadenas de abastecimiento y al comercio exterior.

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