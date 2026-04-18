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Paraguay consolida acceso preferencial a la UE con su carne premium

El entendimiento en el marco de la Cuota Hilton amplía criterios productivos y elimina restricciones, abriendo un escenario de mayor previsibilidad comercial y ajustes operativos en la cadena exportadora hacia Europa

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El acceso sin aranceles no elimina las exigencias operativas. Por el contrario, refuerza la necesidad de una logística altamente eficiente (Foto: Shutterstock)
El acceso sin aranceles no elimina las exigencias operativas. Por el contrario, refuerza la necesidad de una logística altamente eficiente (Foto: Shutterstock)

La relación comercial entre Mercosur y la Unión Europea suma un nuevo capítulo con impacto directo en el comercio exterior paraguayo. Tras más de dos décadas de negociaciones, Paraguay alcanzó un entendimiento que le permitirá exportar carne de alta calidad sin aranceles dentro de la Cuota Hilton, consolidando un acceso más competitivo a uno de los mercados más exigentes del mundo.

El avance se inscribe en el acuerdo birregional firmado en enero, que comenzará a aplicarse de forma provisional desde el 1 de mayo. Este esquema no solo amplía el acceso comercial, sino que introduce condiciones que impactan directamente en la planificación logística y en la gestión de la oferta exportable, especialmente en segmentos premium orientados a hoteles y servicios gastronómicos de alto nivel.

Cambios productivos con impacto en la cadena exportadora

Uno de los puntos más relevantes del entendimiento es la actualización de los criterios de elegibilidad del ganado. La incorporación de nuevas razas, junto con la habilitación de categorías como toros jóvenes, novillos y vaquillas, amplía el universo de producción apto para exportación bajo este régimen. A esto se suma la eliminación del límite de peso de carcasa, una restricción que condicionaba la estandarización del producto final.

Desde una mirada operativa, estos cambios generan un efecto directo sobre la programación de faena, el control de calidad y la consolidación de cargas, ya que permiten mayor flexibilidad en la preparación de los embarques. La posibilidad de trabajar con un rango más amplio de animales reduce cuellos de botella en origen y facilita la adaptación a la demanda europea, caracterizada por altos estándares sanitarios y de trazabilidad.

La incorporación de nuevas razas, junto con la habilitación de categorías como toros jóvenes, novillos y vaquillas, amplía el universo de producción apto para exportación bajo este régimen (Foto: Shutterstock)
La incorporación de nuevas razas, junto con la habilitación de categorías como toros jóvenes, novillos y vaquillas, amplía el universo de producción apto para exportación bajo este régimen (Foto: Shutterstock)

Logística frigorífica y trazabilidad: claves para sostener el acceso

El acceso sin aranceles no elimina las exigencias operativas. Por el contrario, refuerza la necesidad de una logística altamente eficiente, especialmente en lo vinculado a la cadena de frío, los tiempos de tránsito y la documentación sanitaria.

En este escenario, la logística frigorífica adquiere un rol central. La coordinación entre plantas de procesamiento, centros de consolidación y puertos de salida se vuelve determinante para garantizar la calidad del producto durante todo el recorrido hasta Europa. Además, la ampliación de volúmenes potenciales exige ajustes en la capacidad de almacenamiento, la disponibilidad de contenedores refrigerados y la planificación de frecuencias marítimas.

Otro punto crítico es la trazabilidad. El mercado europeo demanda información detallada sobre el origen, la alimentación y el proceso productivo de cada envío. La ampliación de categorías animales implica, en paralelo, una mayor complejidad en la gestión de datos, lo que obliga a integrar sistemas y procesos para sostener la consistencia de la información en toda la cadena.

Un mercado ampliado que redefine la estrategia regional

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea configura un mercado de aproximadamente 720 millones de personas, con un alto poder adquisitivo y estándares regulatorios exigentes. En este contexto, la posibilidad de que más del 90 % de las exportaciones sudamericanas ingresen sin aranceles redefine el mapa competitivo para productos agroindustriales.

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