Paraguay impulsa la internacionalización de empresas para ampliar su presencia en mercados globales

El proceso refleja una evolución de las cadenas de valor, incorporando cada vez más productos con mayor grado de transformación industrial y reduciendo la dependencia exclusiva de las materias primas (Foto: Shutterstock)

La iniciativa, presentada por la REDIEX durante la Feria Empresarial del Paraguay, está dirigida a compañías con potencial de expansión internacional y busca brindar herramientas concretas para facilitar su acceso a nuevos destinos comerciales.

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento de las exportaciones paraguayas y de una transformación gradual de la matriz exportadora del país. Según datos difundidos durante la presentación, Paraguay alcanzó en 2025 exportaciones cercanas a los 16.000 millones de dólares, con una participación cada vez más relevante de los productos manufacturados dentro del total exportado.

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Desde REDIEX destacaron que este proceso refleja una evolución de las cadenas de valor, incorporando cada vez más productos con mayor grado de transformación industrial y reduciendo la dependencia exclusiva de las materias primas tradicionales.

Diversificación y apertura de nuevos mercados

Uno de los datos más destacados presentados durante el lanzamiento fue la incorporación de aproximadamente 100 productos paraguayos a 53 nuevos mercados internacionales durante el último año.

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La expansión alcanzó destinos con altos requisitos de calidad y demandas específicas, lo que evidencia una creciente capacidad de las empresas paraguayas para integrarse a circuitos comerciales especializados.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran exportaciones de productos cárnicos, bebidas elaboradas y productos forestales industrializados hacia mercados de Europa, Asia y Eurasia. Estos avances muestran una tendencia creciente hacia la diversificación de la oferta exportable.

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Para el comercio internacional, este tipo de procesos no solo amplían el volumen de ventas al exterior, sino que también generan impactos en toda la estructura productiva, impulsando inversiones y una mayor integración a las cadenas globales de suministro.

Uno de los datos más destacados presentados durante el lanzamiento fue la incorporación de aproximadamente 100 productos paraguayos a 53 nuevos mercados internacionales durante el último año (Foto: Min. de Industria y Comercio de Paraguay)

Capacitación para fortalecer la competitividad exportadora

El programa Paraguay Exporta + fue diseñado como una propuesta gratuita y abierta a empresas interesadas en iniciar o consolidar procesos de internacionalización.

En una primera etapa, la iniciativa priorizará sectores como alimentos y bebidas, confecciones, industria forestal y metalmecánica, aunque también podrán participar organizaciones de otros rubros.

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La propuesta combinará formación especializada, asistencia técnica personalizada y acompañamiento estratégico para que las empresas puedan diseñar e implementar planes de expansión internacional.

El objetivo es reducir algunas de las principales barreras para exportar, brindando herramientas para identificar oportunidades comerciales y mejorar la preparación operativa.

Cinco ejes para acceder a mercados internacionales

La capacitación estará organizada en cinco módulos orientados a abordar aspectos clave de la actividad exportadora.

El primero, denominado “ABC del Exportador”, estará enfocado en los conceptos fundamentales para iniciar operaciones internacionales. Posteriormente, el módulo de inteligencia comercial permitirá analizar mercados y detectar oportunidades de negocio.

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La formación también incluirá contenidos vinculados a estándares de calidad, requisitos operativos y cumplimiento de normativas exigidas por distintos mercados.

Uno de los componentes más relevantes estará centrado en la logística internacional, con herramientas para optimizar costos y tiempos de envío, aspectos determinantes para la competitividad exportadora.

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Finalmente, el programa abordará cuestiones relacionadas con fiscalidad, cumplimiento normativo y marcos regulatorios necesarios para operar en el comercio internacional.

Un paso más en la consolidación de las cadenas de valor

La puesta en marcha se enmarca en una estrategia orientada a incrementar la participación de empresas nacionales en los mercados internacionales y fortalecer sectores con potencial exportador.

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Más allá del crecimiento de las ventas externas, el desafío pasa por generar empresas capaces de sostener relaciones comerciales de largo plazo, adaptarse a las exigencias de los compradores globales y consolidar su presencia dentro de cadenas de valor cada vez más interconectadas.

En ese escenario, la capacitación, la profesionalización y la mejora continua de los procesos aparecen como factores clave para que más compañías paraguayas puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional.

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