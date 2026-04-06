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Náufragos sin isla en un mundo hiperconectado

Nunca hubo tanta información disponible ni tantas formas de estar en contacto. Entender el contexto sigue siendo un desafío, y la comunicación empieza a jugar un rol más estructural del que solemos asumir

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La comunicación permite que la información circule, que las señales se interpreten a tiempo y que las decisiones no queden desconectadas del contexto (Ilustración: Movant Connection)
La comunicación permite que la información circule, que las señales se interpreten a tiempo y que las decisiones no queden desconectadas del contexto (Ilustración: Movant Connection)

Imaginemos un náufrago que pasó los últimos cinco años aislado en una isla. Sin noticias, sin intercambio, sin contacto con el mundo.

Cuando vuelve, se encuentra con una realidad distinta. La inteligencia artificial irrumpió con fuerza, los conflictos reconfiguraron el mapa, la forma de trabajar cambió. La brújula que tenía ya no le sirve para orientarse.

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Cinco años alcanzaron para dejarlo fuera de contexto. Hoy, no hace falta irse a una isla para que aparezcan situaciones parecidas.

En entornos donde todo se redefine con rapidez, sostener una lectura actualizada del contexto empieza a ser parte del trabajo. Y en ese punto, aparece una variable que durante mucho tiempo quedó en un segundo plano.

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La comunicación.

Durante años se la ubicó dentro del conjunto de habilidades blandas. Algo importante, aunque complementario. Una herramienta útil para mejorar vínculos, ordenar equipos o transmitir ideas.

Ese lugar hoy queda corto.

Del acceso a la interpretación

En estos tiempos, la comunicación empieza a ocupar un rol más estructural. Permite que la información circule, que las señales se interpreten a tiempo y que las decisiones no queden desconectadas del contexto.

Además, toma fuerza otra necesidad, la de construir sentido.

En entornos donde la información es abundante y fragmentada, entender qué está pasando deja de ser un ejercicio individual. Se construye en conversación, en el intercambio, en el contraste de miradas, en la posibilidad de ordenar lo que aparece. La realidad no siempre llega clara, se va armando.

Y en ese proceso, la comunicación deja de ser solo un canal. Pasa a ser el espacio donde se interpreta, se ajusta y se define cómo avanzar.

En logística y comercio exterior, operar ya no alcanza. Entender el contexto se vuelve igual de determinante, y ahí la comunicación gana un lugar central.

En estos sectores las operaciones involucran a múltiples actores: navieras, agentes aduaneros, transportistas, puertos, reguladores, clientes finales, y se desarrollan en redes interdependientes expuestas a riesgos operativos, geopolíticos y de mercado.

En ese ecosistema, la rapidez y la claridad de la comunicación determinan la capacidad de responder, ajustar rutas, reasignar carga y minimizar impactos en tiempo real.

Pero la función estratégica de la comunicación va más allá de reaccionar. Además de los grupos de WhatsApp y los intercambios rápidos entre colegas, que sin duda aportan mucho, su verdadero valor está en conformar espacios para compartir señales tempranas, contrastar hipótesis, mapear tendencias regulatorias y de mercado, y tejer alianzas que amplíen horizontes más allá de las comunidades especializadas.

Esa práctica cotidiana puede transformar información fragmentada en inteligencia útil y capacidad de anticipación, capaz de generar ventajas competitivas en la gestión de las cadenas de suministro.

Comunicarse mejor también es elegir cómo decir, con qué tono y en qué momento. Buscar claridad y conexión afectiva, para que lo que se quiere transmitir realmente llegue, impacte y sea recibido de forma correcta (Ilustración: Movant Connection)
Comunicarse mejor también es elegir cómo decir, con qué tono y en qué momento. Buscar claridad y conexión afectiva, para que lo que se quiere transmitir realmente llegue, impacte y sea recibido de forma correcta (Ilustración: Movant Connection)

Comunicar para entender y construir

Cuando se asume desde ese lugar, el alcance de la comunicación cambia. Empieza a integrar la expresión con la capacidad de incorporar información del entorno con criterio.

Comunicarse mejor también es elegir cómo decir, con qué tono y en qué momento. Buscar claridad y conexión afectiva, para que lo que se quiere transmitir realmente llegue, impacte y sea recibido de forma correcta.

Al mismo tiempo, permite ampliar el foco y abrir el juego.

Abrir canales para que circule información que de otro modo no llegaría. Salir de los mismos interlocutores, exponerse a miradas distintas, incorporar perspectivas que tensionen la propia.

Hablar con mayor precisión y escuchar con más profundidad. Registrar lo que se dice y lo que no se dice. Detectar cambios, matices, señales débiles. Estar disponible para lo que aparece, incluso cuando incomoda o no encaja.

Ahí aparece otra dimensión. La comunicación como apertura.

Apertura para dejarse interpelar, para revisar lo que se da por hecho, para entender que el contexto no se lee en soledad. Muchas veces se construye en diálogo, en contraste, en intercambio real.

También implica cierta humildad, y cierta responsabilidad. La de ser conscientes de lo que se aporta en cada intercambio, porque la comunicación nunca es neutra. Impacta, ordena, habilita o bloquea. Sin ingenuidad, empieza a tomar valor una forma más generosa de participar, de aportar mejor, ya que lo que circula también construye el entorno en el que después toca actuar.

La de entender que la mirada propia siempre es parcial. Que ampliar la conversación amplía el criterio y que abrirse no debilita la posición, la fortalece.

En ese recorrido, la comunicación deja de ser un complemento. Se vuelve parte del proceso donde las ideas se ordenan, se tensionan y evolucionan.

Y en ese proceso, cambia lo que hacemos y también cambia cómo pensamos.

Podemos estar rodeados de gente, de reuniones, de mensajes… y aun así quedar afuera de lo que está pasando.

No hace falta una isla para naufragar. Alcanza con dejar de leer el entorno y dejar de poner en juego la propia mirada.

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