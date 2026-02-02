La gestión de la energía en tiempos de cambio permanente

La energía define el ritmo, el ánimo y la capacidad de sostener el movimiento, no solo cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos (Ilustración: Movant Connection)

Hace girar al planeta, mueve los océanos, enciende ciudades, sostiene sistemas completos. No siempre se nota, pero cuando falta, todo se detiene. El mundo no se frena por falta de ideas, se frena por falta de energía.

En la vida cotidiana pasa algo parecido. La energía define el ritmo, el ánimo y la capacidad de sostener el movimiento, no solo cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos. Con impulso vital, el esfuerzo pesa menos, sin él, incluso lo simple se vuelve cuesta arriba.

En el mundo del trabajo solemos hablar de estrategia, talento, innovación y cambio, pero hablamos poco del motor interno. Como si fuera un recurso inagotable, siempre disponible, que no necesita cuidado ni administración. Como si el cansancio fuera una debilidad y no una señal.

Tal vez ahí esté una de las claves para entender muchas de las tensiones actuales, porque no todo lo que parece resistencia es negación. A veces es agotamiento.

Cuando el impulso deja de ser invisible

Es habitual que, cuando un profesional adulto muestra dudas frente a una nueva herramienta o forma de trabajar, la explicación parezca sencilla, “resistencia al cambio”. La frase cierra rápido, pero no siempre explica lo que está pasando.

En muchos casos, el problema no es la falta de capacidad ni de apertura. Puede haber otro factor, menos visible y más difícil de medir, que también entra en juego, la energía disponible.

Aprender algo nuevo no es solo incorporar información, es volver a poner el cuerpo y la cabeza en modo inicio. Exponerse, equivocarse, tolerar la incomodidad y sostener el esfuerzo. Hacerlo una vez puede ser motivante, pero repetirlo de manera reiterada, no siempre renueva el impulso.

Paradójicamente, quienes hoy más esfuerzos tienen que hacer para adaptarse suelen ser profesionales con recorrido, experiencia y responsabilidades. Personas que no crecieron en entornos digitales, pero que ocupan posiciones clave de liderazgo. No se trata solo de una brecha tecnológica, tal vez también estemos frente a una brecha energética.

El cambio permanente no exige únicamente actualización técnica, exige energía física y energía emocional. Y ambas se desgastan de forma acumulativa. El cuerpo siente el cansancio, pero la mente también. Empezar otra vez, una y otra vez, tiene un costo que no siempre se nombra.

Sin combustible, no hay movimiento posible, por más eficiente que sea el diseño o más claro que esté el destino (Ilustración: Movant Connection)

El costo energético del cambio permanente

Por ejemplo, en un mundo donde la logística tiene tanta relevancia, la fuerza vital no es un gasto menor ni un detalle operativo, es uno de los costos más determinantes del sistema. Puede optimizarse y gestionarse mejor, pero no eliminarse. Sin combustible, no hay movimiento posible, por más eficiente que sea el diseño o más claro que esté el destino.

En el mundo laboral sucede algo parecido. Podemos mejorar procesos, incorporar tecnología o redefinir estrategias, pero sin energía disponible, el cambio se vuelve cada vez más costoso y, en algunos casos, inviable.

Sabemos, incluso sin recurrir a explicaciones científicas, que no pensamos igual cuando estamos energéticamente plenos que cuando estamos agotados. Con fuente de impulso, el cambio se lee como desafío. Con pocas fuerzas, el mismo escenario se vive como amenaza, la mente evalúa distinto, se protege más.

Muchas veces no rechazamos una idea por lo que implica, sino por la energía que intuimos que nos va a demandar. El esfuerzo anticipado, el tiempo que no sobra, la exposición. Cuando el tanque está bajo, la respuesta no suele ser curiosidad, es defensa.

No siempre se trata de sumar más vitalidad, sino de revisar dónde se está perdiendo. En urgencias evitables, en demandas mal priorizadas, en decisiones tomadas sin margen. Cuidar la potencia interior no es frenar, es usarla con criterio.

A esto se suma el contexto personal. No todos atravesamos los cambios desde el mismo momento de la vida. Algunos llegan a su casa y el tiempo vuelve a ser propio, otros llegan y empieza otro rol, igual de importante y demandante. La energía no se gasta solo en el trabajo, se reparte entre los distintos roles que cada etapa nos pide asumir.

Nada de esto invalida la necesidad de adaptarse, pero ayuda a comprender por qué, aun con compromiso y capacidad, no siempre aparece el entusiasmo que el contexto parece exigir.

Quizás una de las preguntas más honestas que podemos hacernos hoy no sea solo qué pensamos frente a un cambio, sino desde dónde lo estamos pensando. Desde qué nivel de impulso vital, desde qué cansancio acumulado.

A veces sacamos conclusiones definitivas en momentos de agotamiento, decidimos con el cuerpo cansado y con la mente saturada. Y después les pedimos a esas decisiones que nos acompañen durante mucho tiempo. Tal vez ahí no haya falta de criterio, sino falta de energía para evaluar con más perspectiva.

Cuidar el motor interno no es una consigna blanda. Es una forma de sostener el movimiento en el tiempo. Porque cuando la energía se administra mejor, también mejora la manera en que pensamos, decidimos y leemos el contexto. Y quizás, desde ahí, el cambio deje de vivirse como una carga constante para volver a ser un proceso posible.