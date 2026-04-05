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La logística y los tiempos como eje de la operación en el sector energético

Silvia Galende, analista de comercio exterior en una empresa del sector oil & gas, analiza la dinámica actual de la actividad y cómo los tiempos, costos y la operación impactan en cada decisión

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Silvia Galende es analista de comercio exterior en una empresa del sector oil & gas (Foto: Movant Connection)
Silvia Galende es analista de comercio exterior en una empresa del sector oil & gas (Foto: Movant Connection)

Es fundamental estar actualizado en el contexto internacional, porque eso influye en todo el costo del insumo que necesitás”. Desde esa mirada, Silvia analiza cómo el entorno global condiciona la operatoria. En esta entrevista, aborda el presente del comercio exterior y el impacto en el sector energético.

¿Cómo ves la actualidad del comercio exterior?

Hoy el comercio exterior muestra mayor dinamismo, con condiciones más flexibles para importar y menos restricciones en la operatoria. Esto permite que las empresas puedan gestionar sus operaciones con mayor previsibilidad.

También, hay mejoras en términos de pagos al exterior y en algunos costos asociados, lo que facilita el acceso a insumos y genera un mayor movimiento dentro de la actividad.

¿Cómo impacta este contexto en la industria del gas?

En el sector energético, estos cambios permiten organizar mejor las importaciones y reducir la incertidumbre. Antes, la falta de plazos claros dificultaba la planificación y obligaba a buscar alternativas.

Hoy el escenario es más ordenado, lo que permite gestionar con mayor anticipación la llegada de insumos críticos necesarios para sostener la actividad.

¿Cuáles son los principales desafíos en tu rol?

El principal desafío es lograr importar al menor costo logístico posible, tanto en el flete internacional como en el transporte local, sin perder de vista los tiempos de entrega.

Esto es clave porque muchas veces los materiales son necesarios para continuar la operación productiva. Si no llegan a tiempo, se generan demoras que impactan directamente en la actividad.

¿Qué papel cumple la logística en la operatoria diaria?

La logística es fundamental porque depende de que los transportes internacionales y locales cumplan con los tiempos. Cualquier desvío afecta toda la cadena.

Además, el contexto internacional influye directamente. Situaciones externas pueden alterar las rutas, los costos y la disponibilidad de transporte, lo que obliga a ajustar constantemente la planificación.

¿Qué importancia tiene el contexto internacional en el comercio exterior?

Es fundamental estar actualizado todo el tiempo, ya que el escenario global impacta en los costos logísticos, los tiempos y las condiciones de cada operación.

También influyen los acuerdos comerciales, que pueden modificar los costos de los insumos. Estar informado permite anticiparse y tomar mejores decisiones.

¿Cómo ves la evolución del sector energético?

El sector del gas está creciendo mucho por la actividad en Vaca Muerta, lo que genera una mayor demanda de equipos e insumos industriales.

"Hoy el comercio exterior muestra mayor dinamismo, con condiciones más flexibles para importar y menos restricciones en la operatoria", asevera Silvia (Foto: Shutterstock)
"Hoy el comercio exterior muestra mayor dinamismo, con condiciones más flexibles para importar y menos restricciones en la operatoria", asevera Silvia (Foto: Shutterstock)

Este crecimiento también abre oportunidades a futuro, ya que permite pensar en un mayor nivel de producción y en la posibilidad de exportación energética, generando impacto en toda la economía.

¿Qué particularidades tienen las operaciones en este rubro?

La mayor parte de las operaciones son importaciones de equipos y tecnología, lo que requiere una planificación precisa y una coordinación logística constante.

El principal desafío es gestionar la urgencia. Hoy prácticamente todo es prioritario, por lo que es clave lograr que la mercadería llegue en tiempo y forma.

¿Qué aprendiste a lo largo de tu trayectoria?

Una de las principales enseñanzas es que cada día es distinto y que cada industria tiene sus propias particularidades, incluso dentro del comercio exterior.

También es clave adaptarse a los cambios en la normativa y en el contexto, ya que eso define la dinámica de la actividad.

¿Qué expectativas tenés para el sector?

Las expectativas son positivas, principalmente por el crecimiento de la actividad y las inversiones en energía.

A medida que aumenta la producción, también se abren oportunidades de exportación, lo que genera mayor movimiento y crecimiento en toda la cadena.

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