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Importar en transformación: procurement, apertura y complejidad en la cadena de abastecimiento

Gonzalo Gómez, jefe de procurement en la industria manufacturera, recorre los desafíos de importar en Argentina. Desde la coordinación, hasta las certificaciones y la competencia con el mercado asiático

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Gonzalo Gómez
Gonzalo Gómez es jefe de procurement en la industria manufacturera (Foto: Movant Connection)

“El comercio exterior en Argentina está en una etapa de transformación: si bien se impulsan las exportaciones y se dio una apertura, todavía existen ciertas restricciones cambiarias y una deuda importante en infraestructura logística”. Con su versión sobre el contexto actual, Gonzalo analiza cómo la desregulación aduanera y la apertura importadora reconfiguran la operación de procurement en la industria manufacturera local.

¿Cómo está impactando el contexto económico en la industria manufacturera local?

El mercado se ve acompañado por lo que pasa en el país. Hay una caída del consumo que realmente nos afectó, pero a la vez eso implica nuevos desafíos que hay que ir afrontando. Aprender a manejar elementos que antes no teníamos, que van a ayudar a ser más competitivos y a generar una ventaja real frente a los competidores a futuro.

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Dicho eso, hay una etapa de transformación real. La apertura de las importaciones que hizo este gobierno, con la desregulación aduanera y el impulso a las exportaciones, genera una ventaja especial que antes no existía.

¿Cuáles son los puntos más complejos del proceso de importación?

El proceso de importación es crítico porque gestiona el abastecimiento de una línea de producción. Y es complejo porque participan muchos actores: proveedores, forwarders, transportistas, despachantes de aduana. Lograr una coordinación efectiva entre todos ellos puede tornarse difícil, más aún en el contexto actual.

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Además, intervienen distintos costos que pueden afectar directamente el margen del negocio. No es un proceso que se pueda subestimar: cualquier descoordinación tiene impacto real en la operación.

¿De dónde provienen principalmente los insumos que se importan en este sector?

En términos generales, el 70% de los consumos, y a veces más, vienen del continente asiático. Es el origen predominante, principalmente porque muchos de estos componentes son piezas plásticas y de aluminio, donde los países de esa región son muy fuertes y muy competitivos a la hora de poner un precio.

Eso hace muy difícil para el mercado argentino competir contra esa oferta. Con la flexibilización de las importaciones, esa presión es todavía más visible.

¿Qué rol juegan las certificaciones en el proceso de importación de estos productos?

Intervienen certificados de todo tipo: certificados de seguridad eléctrica, certificados para perfiles de aluminio, entre otros. Son regulaciones que siguen vigentes al día de hoy, así que si bien hay una apertura de la economía hacia las importaciones, existen ciertas restricciones en ciertos puntos.

Trabajadores examinan equipos
"Lo primero que recomiendo es clasificar arancelariamente el producto y ver todo lo que requiere para entrar al país", revela Gonzalo (Foto: Shutterstock)

Lo que cambió con la desregulación no es que haya menos control, sino que la responsabilidad se traslada directamente al importador. Las multas se mantienen, los controles siguen estando. Cada empresa es responsable de lo que hace. Y para empresas con casa matriz en el exterior, tener los certificados correctos facilita el ingreso de la mercadería al país, aunque esa responsabilidad igual recae sobre el importador local.

Cuando se lanza un nuevo producto al mercado local, ¿cómo se gestiona la importación desde cero?

Lo primero que recomiendo es clasificar arancelariamente el producto y ver todo lo que requiere para entrar al país. ¿Cuál es el costo real? ¿Traerlo es conveniente? ¿Cómo se adapta al mercado local? Son preguntas de lanzamiento que hay que responderse antes de avanzar.

Una vez que se pasa por ese proceso de preguntas, se entra en la parte técnica: hablar con el proveedor, entender su línea de producción, ver el lead time, identificar desde dónde viene la mercadería. Y desde ahí, trabajar en conjunto con los distintos actores, forwarders, despachantes, para poder nacionalizar la mercadería lo antes posible.

¿Qué es lo que te mantiene en este sector después de varios años?

Lo que más me interesa del rubro tiene que ver con todo lo que abarca la industria manufacturera: distintos productos, distintas posibilidades. Y lo que principalmente me engancha del comercio exterior son los desafíos que encontrás año a año. Es algo muy dinámico, donde cada día aparece algo nuevo para aprender. Eso es lo que me mantiene en crecimiento.

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