Ranking: qué puesto ocupa la Argentina entre los países con mejor calidad de vida de América del Sur

La Argentina ocupa el tercer puesto en el Índice de Calidad de Vida de Numbeo.

La Argentina aparece entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026, según un ranking regional. En un escenario donde las diferencias en bienestar, seguridad y acceso a servicios esenciales definen la experiencia de millones de personas, el país ocupa el tercer puesto, detrás de Uruguay y Ecuador.

El informe fue elaborado por la plataforma Numbeo, que recopila datos económicos y sociales. Permite comparar los principales indicadores de calidad de vida y ubica a la Argentina como uno de los protagonistas en la región.

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En tal sentido, Uruguay encabeza el ranking con un Índice de Calidad de Vida de 139,08, cifra que lo posiciona a considerable distancia del resto. En materia de poder adquisitivo, obtiene el valor más alto de la región. En sanidad, también se destaca por encima de sus vecinos.

En términos de seguridad, el país presenta uno de los niveles más elevados, mientras que el costo de vida se sitúa entre los más altos. Respecto al acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es más favorable que en otras naciones de América del Sur. El tiempo promedio destinado a los desplazamientos diarios es moderado, la contaminación se mantiene baja y el clima figura entre los mejores de Sudamérica.

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Por su parte, la Argentina se ubica en la tercera posición, con un Índice de Calidad de Vida de 123,41. En materia de poder adquisitivo, el país es superado por Uruguay, Chile y Brasil, pero se mantiene por delante de Colombia, Perú y Venezuela. En seguridad, se posiciona en la parte intermedia del ranking sudamericano. El acceso y la calidad de los servicios de salud ubican al país por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile, aunque por encima de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

En cuanto al costo de vida, la Argentina registra uno de los valores más bajos entre los países mejor posicionados, lo que sugiere un menor costo relativo para los residentes. En acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es la segunda más desfavorable de la región, detrás de Brasil, lo que indica mayores dificultades para adquirir una vivienda propia.

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El tiempo dedicado a los desplazamientos diarios es de los más altos de Sudamérica, solo superado por Brasil. En materia ambiental, se sitúa en un nivel intermedio de contaminación. El clima representa uno de los puntos fuertes del país, con un índice elevado aunque levemente inferior al de Uruguay.

Al comparar con el resto de la región, Ecuador se localiza en el segundo lugar con un Índice de Calidad de Vida de 128,71. En poder adquisitivo, supera a la Argentina y se destaca con el mejor puntaje en sanidad. En seguridad, también obtiene mejores resultados que Argentina, mientras que el costo de vida es menor, lo que facilita el acceso a bienes y servicios.

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Brasil ocupa el cuarto lugar con un Índice de 117,42. Presenta un nivel de poder adquisitivo superior al argentino, aunque con una sanidad claramente más baja. En seguridad, Brasil tiene un valor intermedio, mientras que el costo de vida resulta más elevado que en Argentina. El acceso a la vivienda se ve dificultado por la mayor relación precio-ingresos de la región, constituyendo una barrera para la compra de propiedades.

Chile, en la quinta posición, muestra un poder adquisitivo y un acceso a la salud por encima de los valores argentinos. Sin embargo, el costo de vida y los niveles de contaminación también son mayores. El acceso a la vivienda y el tiempo de desplazamiento diario se sitúan en valores moderados dentro del contexto sudamericano, mientras que el clima se mantiene como uno de los puntos destacados.

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Colombia, Perú y Venezuela cierran la tabla. Colombia presenta el segundo menor poder adquisitivo de la región, solo por delante de Venezuela. En seguridad y sanidad, sus valores se encuentran en la franja baja. Perú registra un poder adquisitivo mayor al argentino, pero un acceso a la salud muy limitado. Venezuela queda última en el ranking, con los peores valores en poder adquisitivo y seguridad, y una sanidad que también se ubica en los niveles más bajos de Sudamérica.

Cabe destacar que el ranking elaborado por Numbeo no incluye a Paraguay, Bolivia, Suriname, Guayana Francesa y Guayana.