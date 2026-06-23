Economía

Ranking: qué puesto ocupa la Argentina entre los países con mejor calidad de vida de América del Sur

El país se ubica en el podio sudamericano, según un informe privado que compara bienestar, seguridad, acceso a servicios y costo de vida, y revela las fortalezas y desafíos argentinos frente a sus vecinos en la región

Guardar
Google icon
La Ciudad de Buenos Aires celebrará los 90 años del Obelisco
La Argentina ocupa el tercer puesto en el Índice de Calidad de Vida de Numbeo.

La Argentina aparece entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026, según un ranking regional. En un escenario donde las diferencias en bienestar, seguridad y acceso a servicios esenciales definen la experiencia de millones de personas, el país ocupa el tercer puesto, detrás de Uruguay y Ecuador.

El informe fue elaborado por la plataforma Numbeo, que recopila datos económicos y sociales. Permite comparar los principales indicadores de calidad de vida y ubica a la Argentina como uno de los protagonistas en la región.

PUBLICIDAD

En tal sentido, Uruguay encabeza el ranking con un Índice de Calidad de Vida de 139,08, cifra que lo posiciona a considerable distancia del resto. En materia de poder adquisitivo, obtiene el valor más alto de la región. En sanidad, también se destaca por encima de sus vecinos.

En términos de seguridad, el país presenta uno de los niveles más elevados, mientras que el costo de vida se sitúa entre los más altos. Respecto al acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es más favorable que en otras naciones de América del Sur. El tiempo promedio destinado a los desplazamientos diarios es moderado, la contaminación se mantiene baja y el clima figura entre los mejores de Sudamérica.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Argentina se ubica en la tercera posición, con un Índice de Calidad de Vida de 123,41. En materia de poder adquisitivo, el país es superado por Uruguay, Chile y Brasil, pero se mantiene por delante de Colombia, Perú y Venezuela. En seguridad, se posiciona en la parte intermedia del ranking sudamericano. El acceso y la calidad de los servicios de salud ubican al país por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile, aunque por encima de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

En cuanto al costo de vida, la Argentina registra uno de los valores más bajos entre los países mejor posicionados, lo que sugiere un menor costo relativo para los residentes. En acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es la segunda más desfavorable de la región, detrás de Brasil, lo que indica mayores dificultades para adquirir una vivienda propia.

El tiempo dedicado a los desplazamientos diarios es de los más altos de Sudamérica, solo superado por Brasil. En materia ambiental, se sitúa en un nivel intermedio de contaminación. El clima representa uno de los puntos fuertes del país, con un índice elevado aunque levemente inferior al de Uruguay.

Al comparar con el resto de la región, Ecuador se localiza en el segundo lugar con un Índice de Calidad de Vida de 128,71. En poder adquisitivo, supera a la Argentina y se destaca con el mejor puntaje en sanidad. En seguridad, también obtiene mejores resultados que Argentina, mientras que el costo de vida es menor, lo que facilita el acceso a bienes y servicios.

infografia

Brasil ocupa el cuarto lugar con un Índice de 117,42. Presenta un nivel de poder adquisitivo superior al argentino, aunque con una sanidad claramente más baja. En seguridad, Brasil tiene un valor intermedio, mientras que el costo de vida resulta más elevado que en Argentina. El acceso a la vivienda se ve dificultado por la mayor relación precio-ingresos de la región, constituyendo una barrera para la compra de propiedades.

Chile, en la quinta posición, muestra un poder adquisitivo y un acceso a la salud por encima de los valores argentinos. Sin embargo, el costo de vida y los niveles de contaminación también son mayores. El acceso a la vivienda y el tiempo de desplazamiento diario se sitúan en valores moderados dentro del contexto sudamericano, mientras que el clima se mantiene como uno de los puntos destacados.

Colombia, Perú y Venezuela cierran la tabla. Colombia presenta el segundo menor poder adquisitivo de la región, solo por delante de Venezuela. En seguridad y sanidad, sus valores se encuentran en la franja baja. Perú registra un poder adquisitivo mayor al argentino, pero un acceso a la salud muy limitado. Venezuela queda última en el ranking, con los peores valores en poder adquisitivo y seguridad, y una sanidad que también se ubica en los niveles más bajos de Sudamérica.

Cabe destacar que el ranking elaborado por Numbeo no incluye a Paraguay, Bolivia, Suriname, Guayana Francesa y Guayana.

Temas Relacionados

Calidad de VidaPoder adquisitivoCosto de vidaContaminaciónRankingAmérica del SurArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los errores más comunes al conducir un auto con caja de cambios automática

El crecimiento de esta tecnología permitió simplificar y hacer más confortable el manejo. Sin embargo, un mal uso puede generar desgastes prematuros de partes y mayor consumo de combustible

Cuáles son los errores más comunes al conducir un auto con caja de cambios automática

Por qué el mercado coreano hizo caer a las acciones tecnológicas a la espera de un escenario de tasas más elevadas

El temor a un encarecimiento del financiamiento y el impacto de la inteligencia artificial afecta la confianza de los inversores en Europa y Asia

Por qué el mercado coreano hizo caer a las acciones tecnológicas a la espera de un escenario de tasas más elevadas

Crisis de abastecimiento en invierno: qué dijo la Cámara de GNC sobre los cortes de gas

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, detalló las medidas para afrontar la actual situación. Las mismas incluyen acuerdos especiales, cambios en la red y la llegada inminente de buques de GNL

Crisis de abastecimiento en invierno: qué dijo la Cámara de GNC sobre los cortes de gas

El Monotributo no se mancha

La sugerencia del FMI busca reducir la brecha de aportes con los inscriptos comunes, pese a admitir que el esquema simplificado favorece el cumplimiento y la cobertura de salud y previsión de pequeños contribuyentes

El Monotributo no se mancha

Del producto al dato: la nueva economía de las empresas tradicionales

El modelo de negocio se reordena alrededor de la lectura en tiempo real de hábitos de compra, sensibilidad al precio y comportamiento regional, con múltiples puntos de contacto como insumo estratégico para decidir

Del producto al dato: la nueva economía de las empresas tradicionales

DEPORTES

El secreto emocional de la Scaloneta: por qué llorar puede hacer más fuerte a un equipo

El secreto emocional de la Scaloneta: por qué llorar puede hacer más fuerte a un equipo

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

Los gestos de Lionel Messi contra el banco de Austria tras marcar el primer gol que se volvieron virales

TELESHOW

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

INFOBAE AMÉRICA

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia

Gobierno de Guatemala prohíbe la explotación en un tramo del río Samalá cercano al IRTRA

Más de ¢4,800 millones en premios: El Gordito de Medio Año 2026 llega con promociones millonarias y apoyo al bien social en Costa Rica

Café hondureño rompe barrera y apunta a una cosecha histórica