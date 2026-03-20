Comienza la etapa final de la operación anual de mayor complejidad logística de Argentina

La combinación de transporte marítimo, aéreo y terrestre, junto con la gestión de recursos críticos, configura un sistema logístico altamente especializado (Foto: Ministerio de Defensa)

El Estado argentino avanza en la etapa final de la Campaña Antártica de Verano 2025/26, una operación que representa uno de los mayores desafíos de logística y abastecimiento a nivel nacional. La iniciativa busca sostener la presencia ininterrumpida en la Antártida desde 1904, a través de un despliegue coordinado de recursos humanos, materiales y tecnológicos en condiciones extremas.

La tercera fase de la campaña se inició con la zarpada del rompehielos ARA “Almirante Irízar” y el aviso ARA “Puerto Argentino” desde Ushuaia, luego de completar tareas clave de reaprovisionamiento junto al buque logístico ARA “Patagonia”.

Este proceso permitió consolidar el denominado puente logístico, un esquema operativo central para optimizar tiempos y asegurar la continuidad de las misiones en el continente blanco.

Tras cruzar el Pasaje Drake, las unidades cumplieron con el relevo de personal y el abastecimiento final de la Base Antártica Conjunta San Martín. Allí se desplegó una operación integral que incluyó la descarga de víveres, combustibles y materiales científicos, así como insumos para el mantenimiento de infraestructura. En paralelo, se concretó el recambio de dotaciones, con el retiro del personal saliente y el ingreso de los nuevos equipos que permanecerán durante la invernada.

El puente logístico como eje de eficiencia operativa

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña es la consolidación del puente logístico en Ushuaia, que permite evitar el retorno de los buques a Buenos Aires para reabastecerse. Este modelo reduce tiempos de operación y mejora la eficiencia en la distribución de recursos hacia las bases.

Durante esta etapa, se transfirieron más de 65 toneladas de insumos, incluyendo alimentos, herramientas, materiales de construcción, combustibles y lubricantes. Las tareas de carga y descarga se realizaron de manera continua entre buques, movilizando mercancías entre cubiertas y bodegas para garantizar una distribución eficiente.

El último tramo de la cadena logística se desarrolla en las costas antárticas, donde el denominado Grupo Playa ejecuta las operaciones buque/costa mediante embarcaciones de desembarco y botes neumáticos. Este eslabón resulta crítico para asegurar que los suministros lleguen efectivamente a cada base, especialmente en entornos de difícil acceso.

A su vez, el componente aéreo cumple un rol estratégico. Los helicópteros Sea King permiten trasladar cargas pesadas y personal en ventanas climáticas reducidas, aportando flexibilidad y velocidad a la operación logística. Este esquema multimodal refuerza la capacidad de respuesta ante condiciones adversas.

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña es la consolidación del puente logístico en Ushuaia, que permite evitar el retorno de los buques a Buenos Aires para reabastecerse (Foto: Ministerio de Defensa)

Capacidades aéreas y soporte logístico en expansión

En paralelo al despliegue marítimo, la campaña incorporó actividades orientadas al fortalecimiento del componente aéreo. Un avión Beechcraft TC-12B Huron realizó un vuelo de adiestramiento entre Ushuaia y la Base Petrel, con el objetivo de validar capacidades operativas y reconocer infraestructura clave.

Estas misiones permiten consolidar el apoyo logístico, sanitario y humanitario en las bases, además de mejorar la preparación de las tripulaciones frente a escenarios complejos. La coordinación entre los distintos componentes (naval, aéreo y terrestre) resulta fundamental para sostener la operación.

Logística antártica: una operación de alta complejidad

La Campaña Antártica pone en evidencia el nivel de planificación necesario para operar en uno de los entornos más exigentes del mundo. La combinación de transporte marítimo, aéreo y terrestre, junto con la gestión de recursos críticos, configura un sistema logístico altamente especializado.

El despliegue no solo implica el abastecimiento de insumos, sino también la gestión del personal, el mantenimiento de infraestructura y el soporte a la actividad científica. Cada etapa requiere coordinación precisa, adaptación a condiciones cambiantes y optimización de recursos.

En este contexto, el rompehielos ARA “Almirante Irízar” se posiciona como el principal activo logístico de la operación, integrando capacidades de transporte, asistencia y soporte en un mismo sistema. Su rol resulta clave para sostener la continuidad operativa y garantizar la presencia argentina en la Antártida.

De esta manera, la etapa final de la campaña reafirma la importancia de la logística como factor estratégico, no solo para el abastecimiento, sino también para la proyección operativa, científica y soberana en el continente blanco.