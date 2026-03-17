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La Secretaría de Transporte impulsa una consultora técnica para planificar el sistema logístico

El Gobierno formalizó un convenio para la creación de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT), un espacio para la planificación y el análisis técnico en infraestructura y logística

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La CENT funcionará como un
La CENT funcionará como un espacio de generación de herramientas de análisis, con foco en el uso de datos estructurados y en la construcción de criterios técnicos que permitan ordenar la toma de decisiones dentro del sistema (Imagen: Shutterstock)

La Secretaría de Transporte avanzó en la creación de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT), a partir de un convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica del Estado en materia de transporte y logística.

La iniciativa busca consolidar un ámbito especializado para el desarrollo de estudios técnicos, diagnósticos operativos y propuestas orientadas a mejorar la planificación del sistema de transporte, en un contexto donde la eficiencia logística se vuelve cada vez más determinante para la competitividad económica.

Según se desprende del convenio y su anexo, la CENT funcionará como un espacio de generación de herramientas de análisis, con foco en el uso de datos estructurados y en la construcción de criterios técnicos que permitan ordenar la toma de decisiones dentro del sistema.

En ese marco, su alcance incluye:

  • Análisis de flujos logísticos y matrices de transporte
  • Evaluación de proyectos de infraestructura
  • Desarrollo de indicadores técnicos para la gestión

A partir de estas funciones, el nuevo esquema apunta a superar enfoques fragmentados y avanzar hacia una mirada más integral del sistema, donde la información y el análisis técnico permitan anticipar necesidades y optimizar recursos en el diseño de políticas públicas.

En términos operativos, la creación
En términos operativos, la creación de la CENT no implica la ejecución directa de obras ni la implementación de políticas, sino la generación de insumos técnicos que puedan orientar la acción pública (Foto: Shutterstock)

De la planificación a la eficiencia del sistema

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es su potencial impacto en la priorización de inversiones, especialmente en obras vinculadas a la conectividad productiva y al desarrollo de la infraestructura logística, donde el criterio técnico puede contribuir a mejorar la asignación de recursos.

En este sentido, la CENT podría jugar un rol relevante en la identificación de corredores estratégicos, la mejora de accesos a nodos productivos y la optimización de redes de transporte, con foco en la eficiencia operativa y la reducción de costos a lo largo de la cadena.

El convenio también introduce un elemento distintivo en la articulación entre el Estado y el sistema académico, a partir de la participación de la UTN, lo que permite integrar conocimiento técnico, capacidades de ingeniería aplicada y experiencia en planificación al proceso de diseño de políticas.

Esta vinculación refuerza la posibilidad de avanzar hacia un esquema de profesionalización del transporte, donde las decisiones no solo respondan a necesidades coyunturales, sino que se apoyen en análisis de largo plazo y en una comprensión más profunda del funcionamiento del sistema logístico.

En términos operativos, la creación de la CENT no implica la ejecución directa de obras ni la implementación de políticas, sino la generación de insumos técnicos que puedan orientar la acción pública, aportando mayor previsibilidad y coherencia en la evolución del sistema.

Desde una perspectiva logística, este tipo de instrumentos resulta relevante en un país donde históricamente han existido desafíos en la planificación integrada, la coordinación entre modos de transporte y la definición de prioridades en infraestructura.

En ese marco, la consolidación de un espacio técnico como la CENT puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema, reducir desvíos en la asignación de recursos y acompañar el desarrollo de cadenas de suministro más competitivas y mejor articuladas.

Si bien se trata de una medida de carácter estructural y de impacto progresivo, su implementación abre la puerta a una mayor previsibilidad, una mejor lectura del sistema de transporte y una base más sólida para el desarrollo logístico en el mediano y largo plazo.

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