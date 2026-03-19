El sector logístico argentino refuerza estrategias frente a la piratería del asfalto

Los especialistas destacan la importancia de sostener espacios de trabajo colaborativo, en los que confluyen actores clave del sistema logístico y del ámbito judicial (Foto: Shutterstock)

El sector logístico y de transporte trabaja en la consolidación de espacios de articulación público-privada para enfrentar uno de sus principales desafíos operativos: la seguridad en ruta y la creciente complejidad de la piratería del asfalto.

Recientemente se realizó la primera reunión del año de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, un ámbito que reúne a empresas, especialistas en seguridad logística y organismos judiciales con el objetivo de fortalecer la prevención, la investigación y la respuesta frente a este tipo de delitos.

Durante el encuentro, coordinado por el Dr. Víctor Varone, se destacó la importancia de sostener estos espacios de trabajo colaborativo, en los que confluyen actores clave del sistema logístico y del ámbito judicial. La articulación entre ambos sectores aparece como un factor crítico para mejorar la capacidad de respuesta frente a incidentes que impactan directamente en la continuidad operativa de las cadenas de suministro.

Uno de los ejes centrales fue el intercambio de experiencias entre distintas jurisdicciones del país. Representantes de empresas y organismos compartieron información sobre investigaciones en curso, modalidades delictivas y desafíos específicos según la región. En este sentido, se puso en evidencia que las características territoriales —como grandes extensiones de rutas o baja densidad poblacional— condicionan tanto la prevención como la capacidad de reacción ante estos hechos.

En paralelo, se abordaron casos relevantes que reflejan la gravedad de la problemática. Entre ellos, se mencionó un proceso judicial en la provincia del Chaco vinculado a un hecho de piratería del asfalto que derivó en la muerte de un transportista, lo que vuelve a poner en agenda no solo el impacto económico, sino también el riesgo humano asociado a este tipo de delitos.

La participación activa de las empresas en la carga de datos surge como factor clave, ya que la construcción de una base robusta y actualizada depende del nivel de colaboración entre los distintos actores (Imagen: Shutterstock)

Tecnología y datos para anticipar riesgos logísticos

Desde una perspectiva logística, estos episodios refuerzan la necesidad de avanzar en estrategias integrales que combinen tecnología, coordinación institucional y planificación operativa. En esa línea, durante la reunión también se discutió el rol creciente de herramientas basadas en inteligencia artificial y su potencial para mejorar la generación de información y la toma de decisiones en entornos complejos.

Uno de los anuncios más relevantes del encuentro fue la presentación de un nuevo sistema digital para el registro de incidentes: un formulario de ingreso inmediato de hechos que permitirá construir estadísticas online en tiempo real. Esta herramienta apunta a mejorar la calidad y velocidad de la información disponible, un aspecto clave para el diseño de estrategias de prevención más efectivas.

El sistema permitirá, además, desarrollar un mapa del delito actualizado y dinámico, facilitando el análisis de tendencias y la identificación de zonas críticas. Para el sector logístico, contar con este tipo de información representa un insumo estratégico para optimizar la planificación, ajustar recorridos y reforzar medidas de seguridad en puntos sensibles de la operación.

En este contexto, se destacó la importancia de la participación activa de las empresas en la carga de datos, ya que la construcción de una base robusta y actualizada dependerá del nivel de colaboración entre los distintos actores. La calidad de la información será determinante para transformar los datos en decisiones operativas concretas.

Finalmente, el encuentro también puso en valor los avances del sistema acusatorio oral en Argentina, cuya implementación progresiva en distintas provincias busca mejorar la eficiencia judicial y acortar los tiempos de resolución en casos penales complejos, incluyendo aquellos vinculados a delitos contra el transporte.

La consolidación de este tipo de espacios refleja un cambio de enfoque en el sector: ya no se trata únicamente de reaccionar ante los incidentes, sino de construir un sistema de prevención basado en datos, cooperación y tecnología, que permita reducir riesgos y sostener la eficiencia de las operaciones logísticas en todo el país.