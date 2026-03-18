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España impulsa un mapa de riesgo para frenar los robos en el transporte por carretera

El sector busca identificar zonas críticas para mejorar la seguridad logística, optimizar la planificación en rutas estratégicas y reducir el impacto de los robos en las cadenas de suministro

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Las primeras referencias indican que
Las primeras referencias indican que los incidentes se concentran principalmente en áreas de servicio y descanso ubicadas sobre corredores clave (Foto: Shutterstock)

Frente al crecimiento de los robos a camiones y conductores, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) lanzó una iniciativa orientada a identificar los llamados “puntos negros”, con el objetivo de fortalecer la respuesta de las fuerzas de seguridad y reducir el impacto operativo sobre las cadenas de suministro.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación dentro del sector. Según datos relevados por la propia Federación, el 52% de los transportistas españoles declaró haber sufrido al menos un robo en los últimos cinco años.

Esta cifra no solo refleja un problema de seguridad, sino también un desafío estructural para la eficiencia del sistema logístico, especialmente en corredores estratégicos de distribución.

En ese marco, FENADISMER avanzó en una colaboración directa con el Ministerio del Interior para consolidar un diagnóstico más preciso sobre las zonas de mayor riesgo. El foco está puesto en la generación de información confiable que permita orientar operativos de vigilancia y mejorar la planificación logística en rutas de alta circulación.

Uno de los principales instrumentos de esta iniciativa es la habilitación de un formulario anónimo, a través del cual transportistas y empresas pueden reportar incidentes. El objetivo es relevar no solo la ubicación de los robos, sino también los patrones operativos utilizados por las bandas delictivas, un insumo clave para diseñar estrategias de prevención más efectivas.

Las primeras referencias indican que los incidentes se concentran principalmente en áreas de servicio y descanso ubicadas sobre corredores clave como la AP-7, AP-2, A-4 y A-6. A su vez, los polígonos industriales en regiones como Madrid y Cataluña aparecen como focos recurrentes, lo que evidencia la relación directa entre actividad económica, densidad logística y exposición al delito.

La pérdida de mercadería, los
La pérdida de mercadería, los retrasos en las entregas y la necesidad de reforzar medidas de seguridad incrementan los costos operativos y afectan la confiabilidad del sistema (Imagen: Shutterstock)

Impacto operativo y costos logísticos

Más allá del impacto directo sobre los conductores, los robos generan efectos en cascada dentro de la cadena de suministro. La pérdida de mercadería, los retrasos en las entregas y la necesidad de reforzar medidas de seguridad incrementan los costos operativos y afectan la confiabilidad del sistema.

En muchos casos, las empresas deben redefinir rutas, modificar horarios de circulación o invertir en tecnología de monitoreo y trazabilidad, lo que agrega complejidad a la gestión logística. Este escenario se vuelve especialmente sensible en sectores con alta rotación o productos de valor, donde cualquier interrupción puede tener consecuencias comerciales relevantes.

A nivel europeo, distintos informes del sector coinciden en que los robos a camiones han evolucionado en sofisticación. Las bandas organizadas combinan inteligencia previa, seguimiento de unidades y ataques en zonas de baja vigilancia, lo que refuerza la necesidad de respuestas coordinadas entre el sector público y privado.

En España, esta problemática adquiere una dimensión particular por el peso del transporte por carretera dentro de la matriz logística. Se estima que más del 85% de las mercancías se movilizan por esta vía, lo que convierte a la seguridad en ruta en un factor determinante para el funcionamiento económico.

Una respuesta basada en datos

La iniciativa de FENADISMER apunta a transformar la información dispersa en una herramienta estratégica. A partir de los reportes recibidos, la Federación elaborará un catálogo detallado de puntos críticos que será presentado al Ministerio del Interior para orientar acciones concretas de vigilancia.

Este enfoque busca superar la lógica reactiva y avanzar hacia un modelo preventivo, donde la inteligencia logística permita anticipar riesgos y optimizar recursos. En ese sentido, la participación activa de los transportistas aparece como un componente central para lograr una radiografía precisa del problema.

Desde el sector remarcan que no se trata de solicitar beneficios diferenciales, sino de garantizar condiciones básicas de seguridad para operar. La posibilidad de planificar descansos en zonas seguras y reducir la exposición a incidentes se vuelve clave tanto para la integridad de los conductores como para la continuidad de las operaciones.

En un contexto donde la eficiencia logística es cada vez más determinante para la competitividad, la seguridad en el transporte se consolida como un factor estratégico. La identificación de “puntos negros” no solo busca reducir delitos, sino también fortalecer la previsibilidad del sistema y mejorar el desempeño de las cadenas de suministro.

La evolución de esta iniciativa marcará un precedente sobre cómo el uso de datos y la articulación institucional pueden contribuir a resolver uno de los principales desafíos del transporte por carretera en Europa.

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