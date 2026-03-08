Movant LogComex

La OMI alerta por la seguridad de la gente de mar tras ataques a buques en el estrecho de Ormuz

El organismo marítimo de la ONU llamó a reducir las tensiones tras los ataques a buques mercantes en la región, incidentes que ya provocaron muertes entre tripulantes y encendieron alertas

La institución estima que alrededor de 20.000 tripulantes y 15.000 pasajeros de cruceros se encuentran actualmente navegando en aguas de Oriente Medio (Foto: Shutterstock)

La Organización Marítima Internacional (OMI) expresó su profunda preocupación por la seguridad de la gente de mar tras los recientes ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el comercio global.

El organismo de Naciones Unidas advirtió que la escalada de tensiones en la región expone a miles de tripulantes a riesgos crecientes mientras cumplen su labor en el transporte marítimo internacional.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, señaló que los incidentes registrados en los últimos días dejaron al menos un marinero muerto y varios heridos, y remarcó que la protección de las tripulaciones debe ser una prioridad frente a la actual situación geopolítica.

Ningún ataque contra marineros inocentes ni contra buques civiles está jamás justificado”, afirmó Domínguez en una declaración oficial. El funcionario subrayó que las tripulaciones que operan en la región “simplemente cumplen con su trabajo” y no deben quedar expuestas a las consecuencias de conflictos internacionales.

Llamado a proteger a las tripulaciones

En su mensaje, la OMI remarcó que la seguridad y el bienestar de la gente de mar constituyen una preocupación central para el organismo. La institución estima que alrededor de 20.000 tripulantes y 15.000 pasajeros de cruceros se encuentran actualmente navegando en aguas de Oriente Medio, lo que refuerza la necesidad de extremar las medidas de protección.

Domínguez también instó a las partes involucradas en el conflicto a reducir las tensiones lo antes posible, con el objetivo de evitar nuevos incidentes que puedan afectar a las tripulaciones y al normal funcionamiento del transporte marítimo.

En paralelo, el secretario general reiteró que la libertad de navegación constituye un principio fundamental del derecho marítimo internacional y debe ser respetada por todas las partes. Según señaló, garantizar el tránsito seguro de los buques no solo protege a las tripulaciones, sino que también resulta clave para mantener la estabilidad del comercio marítimo global.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los principales cuellos de botella del comercio internacional, ya que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y concentra un intenso tráfico de embarcaciones que transportan petróleo, gas y diversas mercancías hacia mercados de Asia, Europa y otras regiones.

El número de buques que atraviesan el estrecho de Ormuz cayó de un promedio de 100 tránsitos diarios a alrededor de 40 desde el inicio de la escalada (Foto: Shutterstock)

Precaución para la navegación en la región

Ante el deterioro de la situación de seguridad, la OMI pidió a las compañías navieras actuar con la máxima precaución al operar en el área y evaluar cuidadosamente las decisiones de navegación mientras persistan los riesgos. En algunos casos, incluso se recomendó evitar temporalmente el tránsito por las zonas más expuestas hasta que mejoren las condiciones.

El organismo también recomendó a las empresas mantenerse atentas a fuentes de información verificadas, con el objetivo de evitar decisiones operativas basadas en datos incorrectos o desinformación. En ese marco, la organización señaló que continuará trabajando con los Estados miembros y con los distintos actores del sector marítimo para monitorear la evolución de la situación y promover condiciones de navegación seguras.

Los incidentes registrados en la zona ya comienzan a reflejarse en la actividad marítima. Según un informe de la Lloyd’s Market Association, el número de buques que atraviesan el estrecho de Ormuz cayó de un promedio de 100 tránsitos diarios a alrededor de 40 desde el inicio de la escalada.

La reducción del tráfico refleja el aumento de la cautela por parte de las compañías navieras y operadores marítimos, que evalúan constantemente los riesgos asociados a la navegación en la región. En contextos de tensión geopolítica, este tipo de corredores estratégicos suele experimentar cambios en los itinerarios, retrasos o ajustes operativos que buscan minimizar la exposición de buques y tripulaciones.

Aunque el impacto inmediato se observa en la seguridad de las tripulaciones, la situación también vuelve a poner en evidencia la fragilidad de las rutas marítimas estratégicas que sostienen el comercio internacional y las cadenas de suministro globales.

Por ese motivo, la OMI reiteró su compromiso de continuar colaborando con los Estados miembros y con el sector marítimo internacional para reforzar los mecanismos de seguridad y garantizar que la navegación comercial pueda desarrollarse en condiciones seguras para la gente de mar.

