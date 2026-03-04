Movant LogComex

Mendoza refuerza controles en rutas para ordenar el traslado de frutos secos en plena cosecha

Un operativo conjunto entre autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y el sector productivo busca asegurar la trazabilidad de la producción y agilizar el flujo logístico

La coordinación entre autoridades y
La coordinación entre autoridades y actores privados busca reducir riesgos operativos, mejorar la trazabilidad de la producción y sostener un flujo ordenado en una etapa crítica del calendario agrícola

Con el inicio de la temporada de cosecha de frutos secos, la provincia de Mendoza puso en marcha un operativo integral de control destinado a ordenar el traslado de la producción desde las fincas hacia los centros de acopio y procesamiento.

La iniciativa busca asegurar que el desplazamiento de la mercadería se realice bajo condiciones formales, con la documentación correspondiente y mayor seguridad en las rutas provinciales.

En una etapa clave para la actividad, el objetivo es acompañar a productores y procesadores para que el circuito logístico se desarrolle sin interrupciones ni irregularidades.

Desde el punto de vista operativo, el plan apunta a reforzar la trazabilidad y prevenir ilícitos durante el transporte, un aspecto sensible en semanas de mayor circulación vinculada a la actividad agrícola. Los controles se desplegarán en los principales departamentos productivos de la provincia, donde se concentra el mayor volumen estacional de frutos secos.

Controles coordinados en plena temporada

El operativo se desarrolla mediante puestos de control ubicados en rutas estratégicas de las zonas productivas, donde intervienen autoridades provinciales y fuerzas de seguridad. El esquema combina la verificación de los vehículos con la fiscalización de la documentación que respalda cada traslado.

Desde el área provincial de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial se explicó que este tipo de operativos se realizan de manera coordinada con la Policía Rural en cada temporada de cosecha, con el objetivo de verificar que la producción circule con los requisitos formales correspondientes cuando se traslada desde las fincas hacia los galpones o plantas de acondicionamiento.

Durante los procedimientos, la Policía Rural inspecciona los vehículos y las condiciones del traslado, mientras que los equipos técnicos provinciales revisan la documentación vinculada al origen y destino de la mercadería. Este esquema permite asegurar que la materia prima esté correctamente declarada y que el circuito de comercialización se mantenga dentro de los canales formales.

Además de reforzar la seguridad, el operativo busca evitar demoras innecesarias en ruta. Por ello, las autoridades remarcaron la importancia de que productores y transportistas conozcan con anticipación los requisitos documentales antes de iniciar el movimiento hacia los centros de acondicionamiento y procesamiento.

Con el inicio de la
Con el inicio de la temporada de cosecha de frutos secos, la provincia de Mendoza puso en marcha un operativo integral de control destinado a ordenar el traslado de la producción desde las fincas hacia los centros de acopio y procesamiento (Foto: Shutterstock)

Documentación obligatoria para circular

Durante toda la temporada de cosecha, quienes transporten frutos secos deberán contar con la documentación que permita identificar el origen de la producción y su destino dentro de la cadena agroindustrial.

Entre los requisitos obligatorios se encuentra el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), un instrumento que permite registrar digitalmente el movimiento de productos de origen vegetal en el país.

También será necesario contar con remito, guía o documentación equivalente, donde consten los datos del transporte, el origen de la carga y el destino final. Este respaldo podrá utilizarse de manera alternativa únicamente en casos donde no sea posible emitir el DTV-e desde la finca de origen por falta de acceso al sistema.

Impacto logístico en la cadena productiva

Más allá del componente de control, el operativo tiene un impacto directo en la organización logística de la cadena de frutos secos durante la cosecha. En estas semanas, el volumen de producción que se traslada desde zonas rurales hacia plantas de procesamiento aumenta significativamente, generando picos de circulación en rutas provinciales y caminos productivos.

En este contexto, la coordinación entre autoridades y actores privados busca reducir riesgos operativos, mejorar la trazabilidad de la producción y sostener un flujo ordenado en una etapa crítica del calendario agrícola.

La formalización de los movimientos también contribuye a transparentar el circuito comercial y a proteger a los productores frente a posibles robos o desvíos de mercadería durante el traslado.

De esta manera, el operativo no solo apunta a reforzar la seguridad, sino también a acompañar el funcionamiento de una cadena productiva que depende de la eficiencia logística para trasladar la producción desde el campo hasta las instalaciones donde se realiza su procesamiento y acondicionamiento.

