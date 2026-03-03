Movant LogComex

La demanda global de carga aérea creció 5,6% y consolida la recuperación del sector

Los datos más recientes de IATA muestran una mejora sostenida en el movimiento internacional de mercancías por vía aérea, con mayor dinamismo en Asia, Europa y Oriente Medio

El crecimiento de la demanda aérea confirma que este modo de transporte mantiene su rol estratégico en cadenas de suministro de alto valor, productos sensibles al tiempo y comercio electrónico internacional (Foto: Shutterstock)

La carga aérea inició 2026 con un desempeño positivo a nivel global. Según el último informe difundido por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la demanda total —medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK)— registró un crecimiento interanual del 5,6%, mientras que la capacidad disponible (ACTK) se expandió un 3,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato refleja un escenario de expansión moderada pero consistente, con un diferencial entre demanda y oferta que impulsó una leve mejora en el factor de ocupación.

En operaciones internacionales, el crecimiento fue incluso más dinámico: los CTK aumentaron 7,2% y la capacidad 5,7%, evidenciando que el comercio transfronterizo continúa siendo el principal motor del segmento aéreo.

Un mapa regional con contrastes

El comportamiento regional mostró una dinámica heterogénea. Asia-Pacífico, que concentra cerca del 36% del mercado global, volvió a posicionarse como uno de los principales impulsores del crecimiento, con un aumento interanual del 7,8% en la demanda y un avance de 3,3% en la capacidad. La región mantiene un rol central en las cadenas de suministro manufactureras y en el comercio electrónico transcontinental.

Europa también presentó una expansión sólida. Las aerolíneas del continente registraron un incremento del 6,9% en los volúmenes transportados, acompañado por un 4,9% en la oferta. El factor de carga europeo alcanzó el 54,1%, el más alto entre todas las regiones, lo que sugiere una utilización más eficiente de la capacidad disponible.

Oriente Medio volvió a mostrar un desempeño destacado, con un alza del 9,3% en la demanda y el mayor incremento de oferta a nivel global (+9,9%). El crecimiento de sus hubs logísticos, estratégicamente ubicados entre Asia, Europa y África, continúa reforzando su papel como nodo de conexión intercontinental.

África lideró el ranking en términos porcentuales, con un crecimiento interanual del 18,2% en los CTK y una ampliación del 6,5% en su infraestructura disponible. Aunque su participación en el mercado global es aún limitada (2,1%), la región acumula varios meses consecutivos de recuperación en rutas clave.

En contraste, América del Norte registró una leve contracción del 0,5% en la demanda y fue la única región con una retracción en la oferta (-0,2%). América Latina y el Caribe, por su parte, mostraron una caída del 2,0% en los volúmenes transportados, pese a una mayor disponibilidad de espacios (+2,3%), lo que redujo su factor de ocupación al 32%, el más bajo entre las regiones analizadas.

La carga aérea inició 2026 con un desempeño positivo a nivel global. Según el último informe difundido por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la demanda total —medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK)— registró un crecimiento interanual del 5,6% (Foto: Shutterstock)

Corredores comerciales: expansión con una excepción

Los principales corredores comerciales internacionales mantuvieron una trayectoria mayormente positiva. La ruta África–Asia lideró el crecimiento con un salto del 41,6% interanual, acumulando siete meses consecutivos de expansión. Europa–Asia, uno de los ejes más relevantes del comercio global, creció 15,2% y encadenó 35 meses de mejora sostenida.

También mostraron avances las rutas Oriente Medio–Asia (+12,9%), Europa–Oriente Medio (+10,2%) y Europa–América del Norte (+3,8%). Incluso el tráfico dentro de Asia y dentro de Europa mantuvo números positivos.

La excepción fue el corredor Asia–América del Norte, que registró una leve contracción del 0,6%, rompiendo una tendencia previa de crecimiento. Dada su participación cercana al 23% del mercado mundial, este comportamiento será un punto de atención para los próximos meses.

Implicancias para la logística global

El crecimiento de la demanda aérea confirma que este modo de transporte mantiene su rol estratégico en cadenas de suministro de alto valor, productos sensibles al tiempo y comercio electrónico internacional. La brecha positiva entre crecimiento de demanda y capacidad sugiere un mercado más dinámico, aunque aún lejos de escenarios de saturación.

Para operadores logísticos, integradores y exportadores, el escenario combina oportunidades y cautela. La expansión en corredores euroasiáticos y africanos abre nuevas ventanas comerciales, mientras que la debilidad en América y en la ruta transpacífica obliga a monitorear la evolución de la actividad industrial y de consumo.

En un entorno donde la velocidad, la confiabilidad y la eficiencia digital se vuelven diferenciales competitivos, el transporte aéreo de carga reafirma su importancia dentro de la arquitectura logística global, pero deberá navegar un año marcado por equilibrios delicados entre crecimiento económico, tensiones geopolíticas y redefiniciones comerciales.

