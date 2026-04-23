Donald Trump anunció que el alto el fuego entre Israel y el Líbano será extendido por tres semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval, con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio de pie detrás de él, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 23 de abril de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Donald Trump anunció este jueves la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, vigente desde el 16 de abril, tras una reunión en el Despacho Oval entre representantes de alto rango de ambos países. El presidente estadounidense calificó el encuentro de “muy histórico” y confirmó que el cese al fuego, acordado inicialmente por diez días, quedará en vigor hasta mediados de mayo mientras continúan las negociaciones hacia un acuerdo de paz permanente.

“¡La reunión fue un éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, escribió en Truth Social.

“El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá tres semanas”, añadió.

La reunión en la Casa Blanca fue la segunda ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano en tres décadas. Participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el embajador estadounidense en Israel Mike Huckabee y el embajador en Líbano Michel Issa, junto a la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, y su contraparte israelí, Yechiel Leiter. Trump señaló que el encuentro fue “muy bien” y expresó su deseo de recibir próximamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el embajador de EEUU en el Líbano, Michel Issa, la embajadora del Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad, y el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, se dirigen a su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D. C., EEUU, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El alto el fuego original entró en vigor el 16 de abril a las 17:00 hora del Este, según estableció el Departamento de Estado. El acuerdo, descrito por Washington como un gesto de buena voluntad del gobierno israelí, fijó una tregua de diez días destinada a crear condiciones para negociaciones de fondo. El texto firmado reconoció a las fuerzas de seguridad libanesas como las únicas con autoridad para garantizar la soberanía del país, y comprometió a Beirut a impedir que Hezbollah u otros grupos armados no estatales atacaran objetivos israelíes.

El conflicto que precedió al acuerdo dejó un saldo devastador. Según cifras recogidas por la agencia AP, la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah causó alrededor de 2.300 muertos en Líbano, entre ellos cientos de mujeres y niños, y desplazó a más de un millón de personas. Las hostilidades se intensificaron en marzo de 2026 en el marco de la escalada regional vinculada al conflicto con Irán, y derivaron en bombardeos aéreos israelíes, operaciones terrestres y ataques de cohetes y drones de Hezbollah hacia el norte de Israel. El ejército israelí ocupa actualmente una franja de amortiguamiento de hasta diez kilómetros dentro del sur de Líbano.

Trump indicó en su publicación en Truth Social que Estados Unidos trabajará con Líbano “para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, una formulación que refleja el eje central de las demandas israelíes: el desarme del grupo terrorista chií respaldado por Irán. El canciller israelí, Gideon Saar, sostuvo durante los actos del Día de la Independencia de Israel que no existen “desacuerdos serios” con Líbano y que “el obstáculo para la paz es uno: Hezbollah”. Saar describió al país vecino como un “estado fallido” sometido a lo que llamó “ocupación iraní”.

Vehículos militares israelíes y topadoras operan en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el miércoles 5 de abril de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

La postura de Hezbollah complica el proceso de manera significativa. Wafiq Safa, miembro de alto rango del consejo político del grupo, declaró a la AP que la organización no acatará ningún acuerdo surgido de estas conversaciones directas, a las que se opone frontalmente. El grupo no forma parte formal del proceso negociador, aunque su capacidad para obstaculizar cualquier acuerdo es determinante. Desde que entró en vigor la tregua, se han registrado múltiples violaciones por ambas partes. El 21 de abril, las fuerzas israelíes informaron de que Hezbollah lanzó cohetes contra una posición israelí en Rab Thalathin y un dron hacia el norte de Israel.

Por su parte, el primer ministro libanés Nawaf Salam condicionó cualquier acuerdo definitivo a la “retirada total” de las tropas israelíes del territorio libanés, según declaraciones recogidas por The Washington Post. La embajadora Hamadeh también planteó en la reunión el cese de las demoliciones de viviendas que Israel lleva a cabo en las localidades que ocupa en el sur del país, una práctica que Beirut denuncia como una forma de consolidar el control territorial.

A pesar de las tensiones, las conversaciones representan un hito diplomático sin precedentes desde el fracaso del Acuerdo del 17 de Mayo de 1983, el único intento previo de normalización entre ambos países, que nunca llegó a ratificarse. Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas formales y técnicamente siguen en estado de guerra desde la fundación del Estado israelí en 1948. La extensión de la tregua por tres semanas amplía la ventana para avanzar en una agenda que incluye la demarcación de la frontera terrestre, la liberación de prisioneros libaneses en Israel y el despliegue del ejército regular libanés a lo largo de la línea fronteriza. Lo que ocurra en ese plazo determinará si el proceso tiene vocación de permanencia o si se trata de otra pausa frágil en un conflicto que lleva décadas sin resolución.