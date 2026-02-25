La planificación editorial: cómo se coordina la logística detrás del libro

Erica Marino es country editor de una editorial (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los desafíos logísticos en el sector editorial, Erica comenta que, “si un libro no está disponible, no solo se pierde una oportunidad de venta, sino que también se corre el riesgo de que el interés por ese título desaparezca”. En esta entrevista, nos ofrece una mirada profunda sobre cómo la logística y la planificación son fundamentales para llevar un libro desde su creación hasta las librerías del país, pasando por la gestión de stock, los tiempos de lanzamiento y la respuesta del público.

¿Qué implica tu rol como country editor dentro de la editorial?

Soy responsable de planificar todos los libros que salen a lo largo del año en la editorial. Me toca trabajar con 13 sellos diferentes, lo que implica una gran diversidad en los géneros y modalidades de edición. Desde libros de ficción hasta infantiles, pasando por no ficción y libros juveniles.

El trabajo que realizo es principalmente de coordinación y liderazgo, ya que, aunque no soy la única responsable, superviso todo el proceso. Además de la creación de contenido, mi labor implica gestionar a los diferentes actores que intervienen en la producción de un solo libro.

¿Qué destacas de la actualidad del sector editorial en Argentina?

La industria editorial en Argentina es compleja, no solo por los aspectos de producción, sino también por las dinámicas de distribución y ventas. Uno de los factores más desafiantes es que los libros se entregan en consignación, lo que implica un riesgo considerable para las editoriales.

La venta no es inmediata, sino que los libros se van liquidando mes a mes, lo que complica un poco el flujo de caja y la planificación. La logística juega un papel fundamental, dado que debemos cumplir con miles de librerías en todo el país, con plazos y entregas muy ajustadas.

¿Cómo afecta esto al manejo del stock?

Es clave tener un control de stock minucioso. Además, tenemos que trabajar de manera estrecha con las librerías para conocer qué títulos requieren reposición urgente y cuáles pueden esperar.

Los libros que se venden de manera constante, como los “long sellers”, se gestionan de forma diferente a los “best sellers”, que tienen picos de ventas según la temporada. Esto implica estar muy atentos a las tendencias y, sobre todo, a los eventos que puedan disparar la demanda de un tema o autor.

"Si un libro no está disponible, no solo se pierde una oportunidad, sino que también se corre el riesgo de que el interés por ese título desaparezca", comenta Erica sobre los desafíos de la logística editorial (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se planifica el lanzamiento de un libro?

Los plazos y el timing de los lanzamientos no son casuales. La fecha de lanzamiento se selecciona estratégicamente, dependiendo de la temática. Por ejemplo, los libros con temática femenina suelen lanzarse en marzo o octubre, mientras que los libros infantiles se lanzan en junio o julio, aprovechando las vacaciones de invierno y el Día del Niño.

El momento adecuado también depende del autor, ya que algunas publicaciones tienen un vínculo directo con su carrera y la tendencia del momento. Aquí entra la urgencia que caracteriza al sector editorial: no podemos esperar meses para editar un libro sobre un tema de actualidad que está siendo viral.

¿Qué tendencias has observado en el comportamiento del consumidor en el sector editorial?

El comportamiento del consumidor en la industria editorial cambia con mucha rapidez. Antes, era más fácil predecir qué géneros o tipos de libros serían populares en un determinado año.

Hoy, las tendencias cambian de forma vertiginosa, y es crucial estar siempre atentos al público y sus gustos. Debemos preguntarnos constantemente: ¿qué es lo que está buscando el público? ¿Qué está consumiendo? Esto nos obliga a ser muy flexibles y estar en constante movimiento. A veces, lo que ayer era tendencia, hoy ya no lo es.

¿Qué desafíos logísticos enfrentan las editoriales al trabajar con fechas específicas de lanzamiento?

El cumplimiento de los plazos es esencial en la industria editorial, especialmente cuando se trata de una fecha de lanzamiento muy marcada. En algunos casos, los libros deben lanzarse en momentos muy específicos por contrato o debido a un evento relacionado con el autor. En estos casos, la logística tiene que ser impecable. Es fundamental llegar a los puntos de venta en el momento exacto.

¿Qué pasa cuando no se puede abastecer un libro a tiempo?

La consecuencia más directa es la pérdida de ventas. Si un libro no está disponible, no solo se pierde una oportunidad, sino que también se corre el riesgo de que el interés por ese título desaparezca. Es por eso que tenemos que ser extremadamente rápidos con la reposición y estar muy pendientes de los cambios en la demanda, que no siempre se ajustan a lo que habíamos planeado inicialmente.

¿Qué papel juega la logística en eventos de gran consumo, como exposiciones o actividades masivas?

Los eventos de gran consumo son momentos clave en el calendario editorial. En estos eventos, debemos planificar con meses de antelación qué libros se llevarán, teniendo en cuenta la demanda y las tendencias del momento. Sin embargo, como en todo, siempre surgen imprevistos. La logística detrás de estos eventos es fundamental para asegurarnos de que los libros estén disponibles y que podamos reponer el stock rápidamente.

¿Qué perspectivas tenés para la industria editorial en 2026?

Las mejores. Siento que hay un crecimiento, que el libro sigue más vigente que nunca. Estamos buscando siempre satisfacer todas las necesidades del público, del lector, todo lo que busca, lo que necesita, lo que prefiere.