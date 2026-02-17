Vuelta a clases: la operación logística detrás del calendario escolar

Gran parte de los insumos que forman parte de la canasta escolar proviene de otros países, particularmente aquellos productos tecnológicos (Ilustración: Movant Connection)

Con el regreso a clases en Argentina cada vez más cerca, la logística de insumos escolares se convierte en un punto clave para garantizar la disponibilidad de productos esenciales como útiles, mochilas y tecnología educativa en tiempo y forma.

La anticipación y la planificación de importaciones, distribución y comercio exterior revelan desafíos que impactan tanto en los costos como en la experiencia de consumo familiar.

<b>Aumento de compras online y dinámica de la demanda</b>

A semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, las plataformas de comercio electrónico argentino han registrado un crecimiento marcado en las órdenes de compra de productos escolares: el sector ligado a artículos de arte y librería aumentó sus ventas un 27 % respecto al mismo período de 2025, con un ticket promedio cercano a los $57.875, según datos de una plataforma de e-commerce local en febrero de 2026 .

Este patrón anticipado de consumo refleja no solo una mayor digitalización de las compras, sino también un rol cada vez más relevante de la logística de última milla para satisfacer la demanda en ciudades y zonas más alejadas.

<b>Canasta escolar: precios y presión en la cadena de suministro</b>

Además del auge de las compras por internet, recientes relevamientos sectoriales muestran variaciones en los precios de la canasta escolar.

Equipar a un alumno puede costar desde varias decenas de miles de pesos hasta más de $243.000 según calidad y tipo de productos, con subas interanuales de hasta el 15 % en artículos básicos de útiles escolares y kits tecnológicos, de acuerdo con informes de mercado consultados en febrero de 2026 .

Esta presión de precios tiene un componente logístico: la disponibilidad de productos importados, los costos asociados a transporte, almacenamiento y despacho aduanero y la competencia entre proveedores.

En este contexto, la capacidad de anticipar la demanda y gestionar eficientemente la cadena de suministro resulta cada vez más necesaria para evitar faltantes o escasez de productos clave.

Importaciones y comercio exterior de productos escolares

Gran parte de los insumos que forman parte de la canasta escolar proviene de otros países, particularmente aquellos productos tecnológicos o especializados que no se fabrican en volumen en el país.

La planificación de compras internacionales para artículos como notebooks, calculadoras científicas o kits tecnológicos se inicia meses antes del inicio de clases, coordinando procesos de despacho aduanero, transporte internacional y almacenamiento previo a la distribución local .

Este ritmo estacional genera picos de actividad en el comercio exterior argentino, con operadores logísticos que deben sincronizar contenedores, fletes y documentación para que los productos arriben con suficiente antelación a destinos nacionales clave.

Cualquier retraso en estos flujos puede trasladarse a la disponibilidad en tiendas físicas y virtuales, con impacto directo en familias y minoristas.

Distribución interna y desafíos regionales

Una vez que los productos escolares ingresan al país, la logística de distribución se vuelve un factor crítico. Operadores de transporte y centros de distribución deben diseñar rutas eficientes para hacer llegar útiles a ciudades principales y regiones más remotas de manera oportuna.

La infraestructura vial, la disponibilidad de transporte terrestre y la gestión de inventarios son variables que inciden en el tiempo de entrega y los costos logísticos asociados.

La logística de insumos escolares se convierte en un punto clave para garantizar la disponibilidad de productos esenciales (Foto: Shutterstock)

En zonas del interior o con menor densidad de población, los desafíos logísticos pueden traducirse en mayores tiempos de tránsito o costos más altos, lo que a su vez afecta la experiencia de compra y el acceso a productos esenciales para el inicio del ciclo escolar.

Estrategias para mitigar tensiones logísticas

Frente a esta realidad, diversos actores del sector están ajustando sus estrategias:

Planificación anticipada de importaciones para evitar cuellos de botella en aduanas y transporte.

Optimización de inventarios para adaptarse a patrones de demanda estacional predecibles.

Integración de tecnologías en la cadena de suministro para monitoreo en tiempo real de rutas y stock.

Estas prácticas no solo buscan asegurar la disponibilidad de productos, sino también mejorar la eficiencia operativa y los plazos de entrega en el segmento escolar.

Vuelta a clases 2026: impacto más allá del consumo

Más allá del impacto en la economía familiar, la vuelta a clases en Argentina representa un ejercicio de coordinación logística que involucra comercio exterior, transporte internacional, distribución nacional y logística de último kilómetro.

La capacidad del país para gestionar estos flujos tiene implicancias concretas en la experiencia educativa de millones de estudiantes y en la planificación de actores públicos y privados.

Con la digitalización de las compras y la anticipación de la demanda por parte de consumidores y operadores, la logística escolar se posiciona como un eslabón estratégico en la cadena de valor educativa del país para este 2026.