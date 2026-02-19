Logística, calidad y adaptabilidad: claves para el éxito en la importación de equipos de tatuaje

Lucas Nicolás Bozzano es licenciado en comercio internacional especializado en equipamiento e insumos para tatuajes (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los riesgos en el comercio exterior, Lucas comenta que “el mayor desafío es la descoordinación silenciosa, esa en la que todos dan por sentado que la documentación ya está revisada”. En esta entrevista, nos comparte su perspectiva sobre cómo la coordinación adecuada entre los actores involucrados es clave para evitar costos adicionales y retrasos.

¿Qué aprendiste sobre adaptabilidad?

Sobre adaptabilidad, aprendí que no se trata solo de reaccionar rápido, sino de estar preparado para modificar todo durante la marcha. En Argentina, los procesos cambian continuamente. Hasta hace poco, teníamos las licencias no automáticas y las SIRA, y hoy estamos en un escenario de desregulación que modifica toda la planificación para el e-commerce.

Esto impacta fuertemente porque mientras el marco regulatorio cambia, las plataformas, los consumidores y el cliente final siguen esperando el producto en tiempo y forma. No hay que enamorarse de los procesos, sino tener siempre un plan B para cuando estos escenarios aparecen.

¿Qué tendencias visualizas para el e-commerce en 2026?

Creo que el e-commerce va a tener un crecimiento exponencial. Como mencioné antes, la desregulación que estamos viviendo es clave para agilizar procesos, reducir tiempos logísticos y lograr una gestión just-in-time.

Hoy en día ya se está viendo que una de las plataformas más grandes de Argentina maneja compras internacionales, algo impensado hace unos años. Así que espero un crecimiento masivo en poco tiempo, especialmente con el dinamismo actual del sector.

¿Cómo influyen las regulaciones y el contexto local en la importación de equipos de tatuaje y micropigmentación?

Las regulaciones influyen desde el primer momento. No es solo comprar, pagar la mercadería e ingresarla al territorio. A veces estos equipos requieren intervenciones de terceros organismos, como certificaciones de ANMAT o de seguridad eléctrica. Además, las interpretaciones aduaneras también aplican.

Los últimos cambios en las posiciones arancelarias han permitido una mayor flexibilidad en los tiempos logísticos y en los plazos de financiamiento, así como en el stock de mercadería. La planificación sigue siendo dinámica y requiere un seguimiento continuo, pero ahora hay más previsibilidad, lo que es fundamental para el comercio exterior.

¿Crees que los consumidores están interiorizados sobre la cadena de suministro?

Sí, hay un segmento de usuarios que está muy interiorizado y busca calidad. Pero también hay otro segmento que está comenzando con esto, sobre todo en Argentina, donde la micropigmentación es relativamente nueva. Estos usuarios no buscan la sofisticación del equipo en sí, sino algo más genérico para avanzar en sus cursos y, más adelante, desarrollarse profesionalmente con equipos más avanzados. Entonces, hay dos segmentos: uno más premium, con un volumen de compra menor, y otro en desarrollo, con un caudal mayor de movimiento.

¿Existen períodos en los que hay más o menos consumidores interesados?

Sí, los períodos de mayor demanda coinciden con las épocas en que los profesionales dictan cursos. En esos momentos, todos salen a comprar sus máquinas, a buscar calidades y a interiorizarse más sobre los equipos.

En el e-commerce, esto se traduce en un aluvión de preguntas y consultas sobre las características del equipo, porque no todos sirven para todos los tipos de trabajos. Por ejemplo, no es lo mismo un equipo para micropigmentación que para tatuajes. Son máquinas distintas con funciones diferentes.

¿Qué es exactamente la micropigmentación?

Es un procedimiento que se utiliza para dar volumen o diseñar formas en el rostro, como cejas o labios, pero sin inyectar volumen en el sentido que se refiere en estética. No es lo mismo que un relleno o un procedimiento quirúrgico. Básicamente, se trata de dibujar de manera semipermanente.

¿Cómo influye la calidad de los insumos?

La calidad de las tintas es clave, pero también depende mucho del cuidado que le dé la persona que se ha hecho el tatuaje o micropigmentación. No es lo mismo hacerse un tatuaje y luego exponerse al sol sin protección, que hacerlo en invierno y cuidarlo adecuadamente.

Las tintas importan, pero el cuidado posterior es igualmente importante. En este caso, los profesionales del sector juegan un rol fundamental en educar a los usuarios sobre el mantenimiento.

¿Cuál es el mayor desafío para mantener la calidad de la información?

El mayor desafío es la descoordinación silenciosa, esa en la que todos dan por sentado que la documentación ya está revisada. A veces, un pequeño error de tipeo del proveedor no es detectado ni por el agente de carga ni por el despachante, y eso se nota cuando la mercadería está en zona primaria aduanera.

Por eso es fundamental tener un doble control de la información, un “check list” que todos revisen entre pares antes de avanzar. Un error en esta etapa puede generar retrasos, multas o incluso costos adicionales cuando hay que hacer un embargo de la mercadería.

¿Qué aspectos consideras más críticos en la coordinación?

Lo más crítico es que todos los actores involucrados en la operación estén en sintonía. No se trata solo de enviar y recibir correos electrónicos. Hay que confirmar y reconfirmar cada paso.

Si cada uno se concentra solo en su parte del proceso sin ver el panorama general, surgen ruidos que solo se hacen evidentes al final, y ahí es cuando los problemas son más notorios y costosos. Es fundamental que todos estén sincronizados para que la operación fluya sin contratiempos.

¿Cuáles son los conceptos clave del comercio exterior que no pueden faltar?

Los tres conceptos clave son los Incoterms, el valor de la mercadería en aduana y la posición arancelaria. Con estos tres conceptos, sabés cuánto te cuesta, quién es el responsable y qué podés o no podés importar.

Para los que quieren emprender en comercio exterior, esto es solo el comienzo. Es una montaña rusa, pero el parque de diversiones está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, así que hay que aprender a disfrutar el viaje con el Excel en la mano.