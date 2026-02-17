El interior productivo como protagonista de un comercio exterior en expansión

Gino Taverna es especialista en comercio exterior (Foto: Movant Connection)

Al referirse a sus expectativas sobre el comercio exterior, Gino sostiene que “vamos a tener otro superávit comercial y posiblemente mayor al del año pasado”. En esta entrevista, comparte su experiencia en el sector automotriz y las particularidades concretas que se enfrentan en una operación internacional cuando algo no sale como estaba previsto.

¿Cómo ves la actualidad del comercio exterior en Argentina?

Yo lo que veo hoy en día es que estamos muy bien. Cerramos el año pasado con un superávit comercial de alrededor de 11.200 millones de dólares y eso marca un escenario positivo. Creo que es un momento donde las importaciones, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, tienen posibilidades reales de traer productos del exterior porque hubo una baja importante de aranceles.

Eso es una oportunidad concreta para empresas que quieran progresar y expandir su negocio. Y lo mismo pasa con quienes quieran exportar. Las exportaciones superaron a las importaciones y eso nos posiciona en una situación económica que permite mejorar las operaciones y conectar con más países del mundo.

¿Desde Córdoba qué estás percibiendo?

Yo soy del campo y lo que veo acá es que se está exportando mucho cereal. Eso sigue a gran escala. Y hace poco hubo algo histórico para la provincia: la primera exportación refrigerada de carne que llegó a Asia. Eso antes no había pasado.

Creo que estamos superando expectativas en comercio exterior y que podemos seguir conectando con más mercados. Sí veo que hay una discusión en Córdoba, donde algunas empresas sostienen que el aumento de importaciones genera desempleo. Eso depende. Si estás importando algo que compite directamente con producción nacional, puede haber impacto. Pero si se logra un equilibrio, es posible importar sin que eso implique necesariamente pérdida de puestos de trabajo. El equilibrio es clave.

Tu experiencia incluye el sector automotriz. ¿Cómo es la logística detrás de esas operaciones?

La logística nunca es perfecta de punta a punta. Siempre puede surgir un imprevisto. Me pasó hace poco que llegaron dos contenedores y lo que figuraba en la factura y en el BL estaba correctamente declarado, pero el contenido estaba cruzado con otro contenedor. Eso genera retenciones en Aduana, multas y demoras. Son errores que uno no detecta antes de la operación, pero que en comercio exterior pueden salir caros.

También puede ocurrir que llegue una copia de un documento cuando se necesitaba el original. El comercio exterior es delicado. No es un proceso lineal donde todo sale perfecto.

¿Cuáles son los principales desafíos en esa cadena?

El primer desafío es encontrar un proveedor confiable. Que tenga buenas reseñas, que envíe exactamente lo que detalla, que no falten piezas. También es clave que el peso declarado coincida con el de la guía aérea o el BL. Si no coincide, es un problema con Aduana y pueden aparecer multas.

A veces los errores son mínimos, pero el impacto es grande. Por eso hay que revisar todo antes de que la mercadería llegue.

¿Cómo ves hoy el sector automotriz en Córdoba?

Lo veo bien. Se incorporó una nueva marca de autos eléctricos y eso abre una oportunidad interesante. Creo que Córdoba puede mejorar su infraestructura, crear más puntos de carga y traer más modelos eléctricos.

También es una competencia para la industria tradicional. Tener más opciones, además de los clásicos autos a combustión, es positivo. Amplía el mercado y obliga a modernizarse.

Para Gino, "la logística nunca es perfecta de punta a punta. Siempre puede surgir un imprevisto. Puede ocurrir que llegue una copia de un documento cuando se necesitaba el original" (Imagen: Shutterstock)

Más allá del automotriz, ¿cómo puede Córdoba fortalecer su comercio exterior?

Córdoba tiene como base fuerte el campo. Eso impulsa mucho la exportación. Pero para fortalecer también las importaciones y el desarrollo industrial, habría que promover más industria nacional.

La automotriz es una buena vía para eso. Si se logra potenciarla, puede ser un motor para la provincia. La clave es combinar exportación del agro con desarrollo industrial.

¿Qué perspectivas ves para 2026?

Creo que vamos a tener otro superávit comercial y posiblemente mayor al del año pasado. Con la baja de aranceles y algunos productos con arancel casi cero, se abre la posibilidad de aumentar tanto importaciones como exportaciones.

Lo ideal sería mantener más exportaciones que importaciones, para sostener el equilibrio y promover la industria nacional. Pero el escenario es positivo.

Si tuvieras que cambiar algo del sistema para facilitar el comercio exterior argentino, ¿qué sería?

Me gustaría más previsibilidad normativa. Saber con anticipación cuándo va a cambiar una ley. Puede pasar que estés armando un negocio o una importación y cambie una norma en el medio y eso te altera todo el esquema.

También mejoraría la gestión de tiempos y costos. Hay demoras administrativas y logísticas que impactan directamente en el precio final. Y apostaría a más automatización en documentación, para que un sistema electrónico pueda detectar inconsistencias antes de que la mercadería llegue. Eso evitaría demoras, retenciones y multas.

¿Cómo es tu vínculo cotidiano con la logística?

Es constante. Hoy me toca trabajar también con una empresa de Canadá, ofreciendo servicios vinculados a pagos internacionales, y estoy en contacto diario con otros países.

En etapas anteriores, tenía relación permanente con México, Japón y Europa. Coordinaba exportaciones a Brasil, trabajaba con Aduana para liberar cargas y aprendí cómo funcionan distintos requisitos en cada país. Desde un precinto adulterado hasta un camión que no llega con la mercadería completa, todo tiene impacto. La logística te obliga a estar atento a cada detalle.