Chile: Valparaíso refuerza el vínculo puerto–camión con coordinación tecnológica unificada

El eje del desarrollo es la interoperabilidad entre el Port Community System (PCS) y el sistema utilizado por transportistas. Esta conexión permite que datos vinculados a recorridos, acreditaciones y estados de procesos logísticos se compartan en tiempo real (Foto: Shutterstock)

La digitalización portuaria da un paso más en la costa del Pacífico. El sistema comunitario del puerto de Valparaíso se integró con una plataforma colaborativa de transporte terrestre, habilitando el intercambio electrónico de información entre ambos entornos y consolidando un canal único de coordinación para los viajes hacia el recinto portuario.

La iniciativa apunta a mejorar la experiencia operativa de los conductores que acceden al puerto a través de su zona de extensión logística, fortaleciendo la coordinación anticipada de viajes y reduciendo fricciones en el ingreso y salida de mercancías.

Interoperabilidad para ganar previsibilidad

El eje del desarrollo es la interoperabilidad entre el Port Community System (PCS) y el sistema utilizado por transportistas. Esta conexión permite que datos vinculados a travesías, acreditaciones y estados de procesos logísticos se compartan en tiempo real, evitando duplicación de registros y múltiples cargas de información.

Desde una perspectiva logística, el cambio es estructural. En lugar de operar con plataformas aisladas según cada terminal o punto de acceso, los transportistas pueden centralizar la gestión en un entorno coordinado. Esto mejora la planificación de ventanas de arribo, reduce tiempos muertos y optimiza la utilización de unidades.

La coordinación anticipada, que ya venía implementándose en el puerto, se consolida así como uno de los pilares del modelo operativo. El resultado es un flujo más ordenado hacia la zona extraportuaria y una disminución significativa de las filas que históricamente se generaban en accesos estratégicos.

En términos de cadena logística, esto se traduce en mayor previsibilidad, menor ociosidad de camiones y una mejor sincronización operativa entre transporte terrestre y operaciones portuarias (Foto: Shutterstock)

Menos congestión, mayor eficiencia operativa

Uno de los impactos más visibles del sistema ha sido la reducción de congestión en los accesos. La programación previa de viajes permite distribuir arribos a lo largo del día, evitando concentraciones en franjas horarias críticas.

En términos de cadena logística, esto se traduce en mayor previsibilidad, menor ociosidad de camiones y una mejor sincronización operativa entre transporte terrestre y operaciones portuarias. La eliminación de esperas prolongadas no solo mejora la eficiencia económica, sino que también reduce emisiones y presión sobre la infraestructura urbana.

El avance cobra especial relevancia en un contexto donde la competitividad portuaria ya no se mide únicamente por capacidad de transferencia, sino también por integración digital, trazabilidad y coordinación entre actores.

Un caso que refleja una tendencia regional

La experiencia de Valparaíso se inscribe en un proceso más amplio de modernización portuaria, donde la interoperabilidad entre sistemas comienza a reemplazar modelos fragmentados. La existencia de un PCS —el primero implementado en su tipo en el país— ya había marcado un hito en la digitalización portuaria. La nueva integración profundiza ese camino al conectar el ecosistema marítimo con el transporte terrestre.

En la práctica, el desarrollo responde a uno de los principales desafíos del sector: la multiplicidad de plataformas y requisitos que enfrentan los conductores cuando deben operar en distintos terminales o zonas logísticas. La centralización tecnológica reduce esa fragmentación y simplifica la operatoria diaria.

Más allá del caso puntual, el movimiento revela una señal estratégica. Los puertos que logren integrar información en tiempo real entre navieras, terminales, transportistas y zonas logísticas contarán con una ventaja competitiva clara en términos de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad.

La digitalización deja de ser un componente accesorio para transformarse en infraestructura crítica. Y en ese proceso, la coordinación anticipada del transporte terrestre aparece como una de las variables más sensibles para garantizar fluidez en la cadena de suministro.

En definitiva, el salto tecnológico implementado en Valparaíso no solo impacta en la experiencia del conductor. Reconfigura la lógica de interacción entre actores portuarios y consolida un modelo donde la información compartida es el principal motor de eficiencia logística.