Un nuevo corredor amazónico redefine la logística regional

Un cargamento de soja proveniente de Brasil llegó al puerto peruano de Yurimaguas mediante un esquema que combina transporte terrestre y fluvial

Para empresarios y operadores logísticos, este corredor simboliza una apuesta por la optimización de procesos (Foto: Shutterstock)

Perú y Brasil concretaron el primer transporte multimodal en el norte de la Amazonía, con la llegada al puerto peruano de Yurimaguas-Nueva Reforma de un cargamento de soja procedente del estado brasileño de Roraima.

Más allá del embarque en sí, esta operación representa una prueba de campo de un corredor logístico alternativo, cuya combinación de rutas terrestres y fluviales podría transformar la forma en que circula la carga en la región.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú destacó que el flujo de esta carga confirma que la Amazonía puede ofrecer un corredor estratégico con reducción de costos, fortalecimiento de mercados regionales y una conexión efectiva con el océano Pacífico.

Integración multimodal: tierra y río como palancas de competitividad

El operativo utilizó una combinación novedosa de transporte terrestre y navegación fluvial, lo que demuestra que ese esquema no es solo teórico, sino viable para cargas reales.

Esta integración multimodal permite salvar distancias en geografías complejas y reducir el peso de rutas tradicionales que dependen casi exclusivamente del transporte por carretera hacia puertos atlánticos.

La validación entorno-real de este corredor brinda certezas operativas sobre tiempos de tránsito, costos finales y coordinación de flujos, elementos clave para cualquier estrategia logística competitiva.

Este tipo de corredor es especialmente relevante para estados brasileños como Roraima, alejados de los principales hubs logísticos, y abre oportunidades para que su producción acceda a mercados lejanos sin tener que depender únicamente de rutas tradicionales.

Infraestructura como eje de transformación

La apuesta peruana por el denominado Eje Amazónico Norte se inscribe dentro de una estrategia más amplia para cerrar brechas logísticas con una mirada de gestión integral de flujos.

Este enfoque supera intervenciones aisladas para priorizar la articulación de nodos, tramos y servicios logísticos que funcionen de manera conjunta.

Entre las inversiones previstas para potenciar este corredor se destacan los terminales portuarios de Saramiriza y Sinchicuy, ubicados en la región amazónica de Iquitos. La ejecución de estos proyectos requiere un presupuesto estimado en 205 millones de dólares, destinados a elevar la capacidad de recepción, despacho y tránsito de mercancías en estos puntos estratégicos.

Además, la iniciativa Hidrovía Amazónica 2.0 se prevé bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, con el objetivo de asegurar la navegabilidad de la carga durante todo el año.

La constancia y previsibilidad de las rutas fluviales es un factor crítico: las condiciones estacionales pueden influir de manera significativa en la planificación logística de la cadena de suministro.

Conexión con el Pacífico y su proyección internacional

Uno de los elementos que diferencia a este corredor es su conexión con el Terminal Portuario de Paita, en la costa norte peruana, y la articulación con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA Norte).

Esto permite que la mercancía brasileña tenga una salida efectiva hacia el océano Pacífico, ampliando sus opciones logísticas frente a las rutas tradicionales que miran hacia el Atlántico.

Más allá del embarque en sí, esta operación representa una prueba de campo de un corredor logístico alternativo (Foto: Shutterstock)

Este nuevo esquema no sólo ofrece alternativas de tránsito, sino que también puede posicionar a la región norte de Sudamérica como un puente entre mercados interiores y destinos globales, especialmente aquellos en Asia y Oceanía que se sirven del Pacífico.

¿Qué impacto tiene en la competitividad?

Más allá del éxito del primer embarque, la verdadera trascendencia del proyecto radica en su potencial para reconfigurar flujos comerciales y ofrecer soluciones logísticas más eficientes. La diversificación de corredores reduce la presión sobre rutas saturadas, atenúa vulnerabilidades frente a interrupciones y ofrece una plataforma competitiva para exportadores y productores regionales.

Para empresarios y operadores logísticos, este corredor simboliza una apuesta por la optimización de procesos, la integración regional y la adaptación de la logística a geografías complejas, en vez de forzar modelos tradicionales de transporte.

Al consolidarse, este tipo de iniciativas puede transformar la percepción de la Amazonía: de una región remota y difícil, a un eje logístico estratégico con impacto en el desarrollo productivo local y en la inserción comercial internacional.

La operación multimodal entre Brasil y Perú en la Amazonía trasciende lo simbólico: valida un modelo logístico que integra tierra y río, articula infraestructura con gestión de flujos, y ofrece alternativas reales para la competitividad regional y global. La logística deja de ser un concepto operativo aislado para convertirse en una palanca estructural de integración y crecimiento del comercio sudamericano.

