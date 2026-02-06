Movant LogComex

Chile: el sector logístico supera las proyecciones y fortalece su base operativa

Según el Barómetro de la Logística 2025, la actividad registró mejoras en infraestructura, calidad de servicio y uso de datos, aunque persisten desafíos vinculados al talento disponible y a la evolución de los costos

Uno de los datos más destacados del Barómetro es el salto en la gestión de la sostenibilidad. En apenas un año, el porcentaje de empresas que miden activamente su huella de carbono se duplicó, pasando del 13% al 26% (Foto: Shutterstock)

El desempeño del sector logístico enfocado en el comercio exterior, resultó durante el último año superior al esperado, con avances relevantes en integración de datos, gestión ambiental y eficiencia operativa. El análisis, elaborado por una ONG especializada del sector, con el aval del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, evalúa el funcionamiento del ecosistema logístico a partir de indicadores clave de rendimiento (KPI) y ofrece una lectura técnica sobre el estado actual del sector y sus desafíos de mediano plazo.

Si bien en 2024 se estimaba un índice de 20 puntos, la medición efectiva del último año alcanzó los 31 puntos en una escala de -100 a 100. De cara a 2026, el sector mantiene un optimismo moderado, con una proyección de 26 puntos.

No obstante, el estudio identifica una brecha de expectativas entre operadores logísticos y empresas usuarias: mientras los primeros anticipan una mayor demanda, importadores y exportadores expresan cautela ante un posible aumento de los costos logísticos.

Uno de los datos más destacados del Barómetro es el salto en la gestión de la sostenibilidad. En apenas un año, el porcentaje de empresas que miden activamente su huella de carbono se duplicó, pasando del 13% al 26%. Esta evolución refleja una mayor conciencia ambiental en la toma de decisiones logísticas y una tendencia hacia modelos operativos más alineados con estándares de sostenibilidad, que comienzan a consolidarse como un factor competitivo dentro del comercio exterior.

En materia de capital humano, el relevamiento muestra señales positivas en términos de empleo. El 93% de las organizaciones prevé mantener o incrementar su dotación durante 2026, lo que refuerza la expectativa de continuidad operativa y crecimiento del sector. Sin embargo, persiste un desafío estructural para los operadores logísticos: solo el 38% declara estar conforme con la disponibilidad de personal calificado, lo que evidencia tensiones en la cobertura de perfiles técnicos y especializados.

Según las empresas usuarias, el 86% de las entregas se realiza en tiempo y forma, un dato que refuerza la madurez de los procesos logísticos y la capacidad del sistema (Imagen: Shutterstock)

Infraestructura, datos y personas como ejes del desempeño logístico

La infraestructura logística también muestra una mejora significativa en la percepción del sector. El indicador de calidad pasó del 45% al 65%, impulsado principalmente por avances en infraestructura aeroportuaria y en los accesos viales asociados. Este progreso tiene un impacto directo en la eficiencia de los flujos de comercio exterior, especialmente en operaciones que requieren rapidez, confiabilidad y coordinación multimodal.

Desde el punto de vista operativo, la calidad del servicio se mantiene en niveles elevados. Según las empresas usuarias, el 86% de las entregas se realiza en tiempo y forma, un dato que refuerza la madurez de los procesos logísticos y la capacidad del sistema para responder a las exigencias del comercio internacional, incluso en contextos de mayor complejidad.

El Barómetro 2025 también confirma avances hacia una logística más integrada y basada en datos. El 65% de las empresas cuenta con sistemas de información integrados con otros actores de la cadena, cifra que asciende al 78% entre las empresas usuarias. A su vez, el acceso a sistemas de trazabilidad alcanza al 63% de los encuestados, consolidando una mayor visibilidad de las operaciones y una mejor toma de decisiones a lo largo de la cadena logística.

Finalmente, el estudio aporta una señal clara sobre las prioridades en materia de talento. Las empresas valoran hoy con mayor peso las competencias en análisis de datos tradicional por sobre habilidades vinculadas a inteligencia artificial emergente. Un 46% estaría dispuesto a ofrecer salarios más altos a perfiles con capacidades analíticas sólidas, frente a un 36% que prioriza habilidades en IA, lo que refleja una búsqueda de robustez técnica en el manejo de información estratégica para la gestión logística.

Este informe anual de la Logística de Comercio Exterior se consolida así como una herramienta clave para comprender la evolución del sector en Chile. Aplicado de forma anual desde 2020, se posiciona como el único instrumento nacional de monitoreo que permite identificar brechas, oportunidades de mejora y tendencias estructurales que inciden directamente en la competitividad logística y en el desempeño del comercio exterior del país.

