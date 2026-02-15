Movant LogComex

El transporte de carga en Colombia muestra expansión y consolida su rol estratégico

El Ministerio de Transporte informó un crecimiento interanual del 3,7% en la carga movilizada por carretera, con más de 13 millones de viajes registrados

Guardar
Más allá del crecimiento interanual,
Más allá del crecimiento interanual, el desempeño de 2025 consolida al transporte de carga terrestre como uno de los pilares de la competitividad colombiana (Foto: Shutterstock)

Colombia movilizó más de 151 millones de toneladas de mercancías durante 2025, según datos oficiales consolidados por el Ministerio de Transporte a partir del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). La cifra representa un crecimiento del 3,7% frente a 2024 y confirma la relevancia del transporte terrestre en la estructura productiva y comercial del país.

El balance anual refleja no solo un incremento en los volúmenes, sino también la magnitud operativa del sistema logístico colombiano. A lo largo del año participaron 2.620 empresas y más de 166.000 vehículos habilitados.

En términos prácticos, se trata de una red de movimientos diarios que sostiene el abastecimiento interno, articula cadenas productivas y conecta nodos portuarios con centros de consumo.

Desde una mirada logística, el crecimiento del 3,7% adquiere especial relevancia en un contexto regional atravesado por ajustes en el comercio exterior, variaciones en los flujos de importación y exportación y mayor presión sobre los costos operativos. El transporte por carretera continúa siendo el principal articulador entre puertos, zonas industriales y mercados internos, lo que convierte a sus indicadores en un termómetro directo de la actividad económica.

Carga líquida y sólida: composición de la matriz transportada

El informe del RNDC también detalla la composición de la carga movilizada. En el segmento de carga líquida se reportaron más de 9.735 millones de galones transportados durante 2025, principalmente asociados a derivados del petróleo. Este componente resulta clave para el abastecimiento energético y para el funcionamiento de sectores industriales y de servicios que dependen de estos insumos estratégicos.

En la carga sólida, productos como el maíz, los denominados “productos varios” y el paqueteo se ubicaron entre las mercancías con mayor volumen movilizado por carretera. El dato expone la diversidad de la matriz logística: desde insumos agrícolas hasta bienes vinculados al consumo masivo y al comercio minorista.

En conjunto, estas cifras muestran un sistema con fuerte dependencia del transporte terrestre, tanto para la distribución de productos primarios como para la circulación de bienes industrializados. La amplitud de categorías movilizadas refuerza el carácter transversal del sector, con impacto directo en la seguridad alimentaria, la producción industrial y la dinámica comercial interna.

El desempeño de 2025 consolida
El desempeño de 2025 consolida al transporte de carga terrestre como uno de los pilares de la competitividad colombiana (Imagen: Shutterstock)

Distribución territorial y rol portuario

En términos territoriales, el Valle del Cauca concentró el mayor número de viajes de origen y destino de toneladas transportadas. Esta posición se explica en gran parte por el flujo de vehículos vinculados al Puerto de Buenaventura, principal salida del Pacífico colombiano y nodo clave para el comercio internacional.

La dinámica logística en esta región confirma la importancia de la articulación puerto–carretera como eje estructural del sistema. El tránsito constante de mercancías desde y hacia Buenaventura no solo incide en el volumen total movilizado, sino también en la planificación de infraestructura, en la gestión de tiempos de tránsito y en la coordinación entre actores públicos y privados.

En el ranking nacional le siguieron Cundinamarca y Antioquia, dos territorios con fuerte actividad industrial y comercial. La concentración de viajes en estos departamentos refleja la centralidad de los principales corredores logísticos y la gravitación de los grandes centros urbanos en la red de distribución nacional.

Un sector clave para la competitividad

Más allá del crecimiento interanual, el desempeño de 2025 consolida al transporte de carga terrestre como uno de los pilares de la competitividad colombiana. Movilizar más de 151 millones de toneladas implica una operación logística de gran escala, con miles de actores intervinientes y una coordinación permanente entre empresas transportistas, generadores de carga y autoridades.

El desafío hacia adelante no se limita a sostener el volumen, sino a profundizar mejoras en eficiencia operativa, seguridad vial, digitalización y trazabilidad. El RNDC, como herramienta de consolidación de datos, ofrece una base relevante para la toma de decisiones tanto en materia de política pública como en la planificación empresarial.

En un escenario donde la integración regional y la diversificación de mercados continúan siendo objetivos estratégicos, la capacidad de movilizar carga de manera confiable y competitiva se convierte en un activo diferencial. El resultado de 2025 no solo habla de toneladas transportadas, sino de un entramado logístico que mantiene en funcionamiento la economía y proyecta su evolución hacia los próximos años.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasComercio ExteriorLogísticaColombiaTransporte de Carga

Últimas Noticias

Día Internacional de la Logística: cuáles fueron las tendencias que marcaron al sector el último año

La integración de tecnología 5G, algoritmos inteligentes y micro-centros urbanos convirtió a 2025 en un año clave para la evolución operativa de la logística nacional e internacional

Día Internacional de la Logística:

La evolución operativa del comercio exterior en Argentina

Federico García, despachante de aduana, analiza la simplificación de trámites, el impacto de los canales de selectividad y la importancia del análisis

La evolución operativa del comercio

Chile: Valparaíso refuerza el vínculo puerto–camión con coordinación tecnológica unificada

Un nuevo esquema de intercambio electrónico de datos simplifica la operatoria de los transportistas y consolida la coordinación anticipada como eje del modelo portuario

Chile: Valparaíso refuerza el vínculo

Chips y comercio global: la logística estratégica que sostiene la industria tecnológica

La producción de chips se distribuye entre distintos países y etapas industriales, lo que obliga a coordinar movimientos internacionales de insumos, obleas, componentes intermedios y productos finales en múltiples jurisdicciones

Chips y comercio global: la

Tiempos, especialización y costos en la logística de equipos sobredimensionados

Ezequiel Napolitano, responsable de compras y comercio exterior en el rubro de plataformas elevadoras, plantea el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la previsibilidad logística del sector

Tiempos, especialización y costos en
DEPORTES
La lesión que puso en

La lesión que puso en alerta a la selección argentina de cara a la Finalissima ante España

El precalentamiento de Cavani con un heladerita que causó controversia en Boca: la dura crítica de un histórico

Indisciplina, grave lesión sin jugar y salida: el escándalo que rodea a la figura de un gigante de Sudamérica

Arranca el Río Open: nueve argentinos en el cuadro principal y varios cruces de alto vuelo entre tenistas nacionales

Miguel Borja habló de su salida de River Plate y la relación con Gallardo: “No me fui como quería”

TELESHOW
Un asado sería la prueba

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en vivo: “Parecés un chihuahua que no para de ladrar”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán inició

El régimen de Irán inició maniobras militares en el estrecho de Ormuz en la antesala de las negociaciones con Estados Unidos

“Cuando hables del pan el sol brillará y será tu forma de hablar del hambre”: palabras para la familia de barro de Gabriel Chaile

Irán se reunió con el OIEA antes de las negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra

El influencer italiano Damiano Alberti murió a los 23 años tras una larga lucha contra el cáncer

La tensión entre Japón y China por Taiwán hunde el turismo y golpea la economía japonesa