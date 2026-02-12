Enero concluyó con una variación más alta en el transporte de sustancias peligrosas

En un contexto donde los costos operativos siguen mostrando presión, el monitoreo de estos indicadores resulta clave para la planificación logística (Imagen: Shutterstock)

El Índice de Costos la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP) de enero 2026 mostró un nuevo ajuste en los valores del transporte especializado, con una variación mensual de +2,10% en Residuos Industriales y +2,58% en Sustancias Peligrosas. En términos interanuales, las variaciones alcanzaron 39,53% y 36,60% respectivamente.

Si bien ambos segmentos registraron incrementos, en enero el transporte de cargas peligrosas mostró una variación superior, reflejando una estructura de costos más sensible a determinados componentes operativos y regulatorios.

Personal y seguros, los principales impulsores

Entre los ítems que explican la suba de enero se destacan Personal (+4,19%), Seguros (+2,50%), Peajes (+2,99% en Rutas Interurbanas y +2,40% en Semiurbanas) y Reparaciones (+2,31%).

En el caso del transporte de sustancias peligrosas, el impacto es mayor porque se trata de un segmento con mayores exigencias en capacitación, habilitaciones específicas y cobertura de riesgo, lo que eleva proporcionalmente el peso del componente salarial y de seguros dentro de la estructura total.

El rubro Seguros, por ejemplo, tiene una incidencia particularmente relevante en cargas peligrosas debido al nivel de exposición y responsabilidad civil asociada al traslado de materiales inflamables, tóxicos o corrosivos. Cualquier ajuste en primas impacta de manera directa y más intensa que en otros segmentos.

Costos operativos y exigencia técnica

El incremento en Reparaciones (+2,31%) y Neumáticos (+1,71%) también afecta con mayor sensibilidad a este tipo de transporte. Las unidades habilitadas para sustancias peligrosas suelen operar bajo estándares técnicos más estrictos, con controles periódicos, equipamiento específico y mantenimiento preventivo más frecuente.

A esto se suma la incidencia de Peajes, que en enero mostraron ajustes cercanos al 3% en rutas interurbanas. Dado que buena parte de este transporte se realiza en corredores viales extensos y bajo planificación específica de rutas habilitadas, cualquier variación en este ítem impacta directamente en el costo final por kilómetro.

Combustible y financiamiento: impacto moderado

El componente Combustibles (+0,85%) tuvo una variación relativamente contenida en enero, lo que ayudó a moderar el incremento general del índice. Sin embargo, su peso estructural sigue siendo determinante en cualquier esquema logístico intensivo en kilómetros recorridos.

Entre los ítems que explican la suba de enero se destacan Personal, Seguros, Peajes y Reparaciones (Imagen: Shutterstock)

Por otro lado, el Costo Financiero (-1,08%) registró una leve baja, funcionando como factor compensador parcial frente al resto de los aumentos. No obstante, en el transporte especializado, donde la renovación de flota requiere inversiones elevadas, las condiciones financieras siguen siendo un componente estratégico para sostener la competitividad.

Estructura más rígida, mayor sensibilidad

El diferencial observado en enero —con una suba mayor en Sustancias Peligrosas respecto de Residuos Industriales— responde a una estructura de costos más rígida y regulada, donde los componentes vinculados a personal calificado, seguros, mantenimiento y cumplimiento normativo tienen mayor incidencia.

En este segmento, los márgenes operativos suelen ser más ajustados y las exigencias regulatorias limitan la posibilidad de flexibilizar costos. Por eso, variaciones en rubros clave tienden a reflejarse de manera más inmediata en el índice final.

Impacto en la cadena logística

El comportamiento del índice no solo afecta a las empresas transportistas, sino también a industrias químicas, energéticas, petroquímicas y manufactureras que dependen de este tipo de servicios.

El transporte de sustancias peligrosas es un eslabón crítico dentro de la logística industrial, y su evolución incide directamente en la estructura de costos de producción y distribución.

En un contexto donde los costos operativos siguen mostrando presión, el monitoreo de estos indicadores resulta clave para la planificación logística, la negociación contractual y la previsibilidad financiera dentro de cadenas productivas que operan bajo altos estándares de seguridad.