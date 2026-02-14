El comercio electrónico en América Latina superará los USD 215.000 millones y rediseña la logística

Con una proyección superior a los USD 215.000 millones para 2026, el comercio electrónico latinoamericano entra en una fase de consolidación (Foto: Shutterstock)

El mercado de comercio electrónico en América Latina alcanzará los USD 215.000 millones en 2026, consolidándose como uno de los de mayor crecimiento a nivel global, según un reciente informe regional difundido a fines de enero.

El estudio señala que la región crecerá a un ritmo 1,5 veces superior al promedio mundial, impulsada por una expansión sostenida del consumo digital.

El crecimiento no sólo refleja un aumento en las ventas online, sino también un cambio estructural en la forma en que se organizan la logística, la distribución y los flujos de comercio internacional en la región.

Crecimiento acelerado y concentración de mercados

De acuerdo con el informe, Brasil, México y Argentina concentraron aproximadamente el 85% del volumen total de transacciones digitales en la región durante el último año. Esta concentración convierte a estos mercados en nodos centrales de la expansión digital latinoamericana.

El reporte también indica que el comercio electrónico en la región continuará expandiéndose a tasas superiores al promedio global, impulsado por una creciente penetración digital y por la adopción masiva de dispositivos móviles.

De hecho, cerca del 84% de las compras online se realizan a través de smartphones, consolidando el modelo mobile-first como dominante.

Este escenario implica una reconfiguración profunda de la cadena de suministro, que debe adaptarse a mayor volumen, mayor frecuencia de compra y expectativas más exigentes en tiempos de entrega.

Consumidores menos fieles y más exigentes

El estudio advierte que los consumidores latinoamericanos muestran baja lealtad a una sola plataforma y una alta sensibilidad a la experiencia de compra.

Una mala experiencia de entrega o devolución puede generar abandono inmediato.

Este comportamiento tiene impacto directo en la logística de última milla, que se convierte en un factor crítico de competitividad. No se trata solo de vender más, sino de entregar mejor y más rápido.

La presión sobre los sistemas de distribución urbana, los centros de almacenamiento y la coordinación de inventarios se intensifica a medida que el volumen transaccional crece.

Impacto en infraestructura logística y comercio exterior

El aumento proyectado del comercio electrónico obliga a fortalecer la infraestructura logística regional. Mayor volumen implica:

Más centros de distribución.

Mayor capacidad de almacenamiento.

Optimización de rutas de entrega.

Integración tecnológica para trazabilidad.

Además, el crecimiento del comercio digital potencia las operaciones de comercio transfronterizo, incrementando la necesidad de procesos aduaneros ágiles y sistemas de importación más eficientes.

El reporte subraya que la evolución del e-commerce en América Latina no depende únicamente del consumo, sino también de la capacidad operativa para sostener esa demanda creciente.

Desafíos estructurales: pagos y entregas

El informe también identifica obstáculos estructurales que podrían frenar el ritmo de expansión si no se resuelven. Entre ellos, menciona problemas vinculados a métodos de pago y dificultades en la experiencia de entrega.

Estas fricciones evidencian que el crecimiento del comercio electrónico no es exclusivamente comercial, sino también operativo.

La eficiencia logística, la digitalización de pagos y la integración tecnológica serán determinantes para sostener el ritmo proyectado hacia 2026.

Un mercado en etapa de consolidación

Con una proyección superior a los USD 215.000 millones para 2026, el comercio electrónico latinoamericano entra en una fase de consolidación. Ya no se trata de adopción inicial, sino de optimización de procesos y escalabilidad.

El desafío hacia adelante no es sólo crecer, sino sostener la expansión mediante redes logísticas más resilientes, procesos de comercio internacional más eficientes y mayor coordinación entre actores públicos y privados.

La región avanza hacia un ecosistema digital de mayor volumen y complejidad.

El crecimiento proyectado confirma que la transformación digital está en marcha, pero también que la verdadera prueba estará en la capacidad de la logística regional para acompañar ese salto de escala.