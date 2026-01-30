España reordena la operación de trenes de carga tras los últimos incidentes ferroviarios

La suspensión de trenes de mercancías en la red catalana ha tenido un impacto directo en los corredores logísticos que conectan los principales puertos del noreste español con el interior y con la frontera francesa (Foto: Shutterstock)

Los accidentes ferroviarios ocurridos en enero de 2026 en Adamuz (Andalucía) y Gélida (Cataluña) expusieron tensiones operativas en la red ferroviaria española que también impactaron en el transporte de mercancías. Las interrupciones y medidas provisionales adoptadas desde entonces generaron dificultades en la logística ferroviaria y en los flujos vinculados al comercio internacional.

En pocos días se produjeron dos siniestros relevantes: uno en Adamuz, el 18 de enero, y otro en Gélida, el 20 de enero, asociado a un desprendimiento provocado por el temporal. Más allá del transporte de pasajeros, ambos episodios afectaron la circulación de trenes de carga, especialmente en corredores estratégicos de Cataluña y en las conexiones con Europa.

El cierre de tramos de la red después del accidente en Gélida llevó a la paralización total de la circulación ferroviaria en determinados días. La red convencional, compartida por servicios de cercanías y carga, quedó prácticamente inoperativa inmediatamente después del siniestro, y su restablecimiento ha sido irregular, con suspensiones intermitentes que han generado retrasos y cancelaciones en los servicios ferroviarios de mercancías.

Impacto en la operativa de trenes de carga

La suspensión de trenes de mercancías en la red catalana ha tenido un impacto directo en los corredores logísticos que conectan los principales puertos del noreste español con el interior y con la frontera francesa. Fuentes del sector han señalado que, tras la paralización inicial, algunas circulaciones convencionales comenzaron a restablecerse, pero incidentes adicionales en la infraestructura y nuevas inspecciones han obligado a seguir restringiendo operaciones en varios tramos.

Este contexto de limitaciones operativas ha generado acumulación de convoyes y retrasos tanto en servicios nacionales como internacionales. En el cruce fronterizo por El Pertús, que es clave para la entrada y salida de trenes de mercancías entre España y el resto de Europa, no se han registrado movimientos normales debido a incidencias en la red, afectando así el flujo de cargas que dependen del transporte por ferrocarril.

La incertidumbre se ha visto agravada por problemas adicionales en infraestructuras críticas, como el túnel ferroviario de Rubí, cuya interrupción imposibilita la conexión de mercancías hacia el puerto de Barcelona y otras terminales intermodales.

Incidentes adicionales en la infraestructura y nuevas inspecciones han obligado a seguir restringiendo operaciones en varios tramos (Foto: Shutterstock)

Respuesta institucional y medidas provisionales

Frente al caos operativo y la preocupación del sector, autoridades y gestores de la red han intentado adoptar medidas para normalizar la actividad ferroviaria. En el caso de los trenes de mercancías, se han impulsado planes para evaluar de forma continua la seguridad de las infraestructuras antes de autorizar la reanudación de operaciones en cada punto crítico. Estas inspecciones, sin embargo, han prolongado la interrupción de servicios en varias áreas sensibles de la red.

Para paliar las consecuencias en el transporte de mercancías desde puertos clave, se han puesto en marcha soluciones provisionales, como la reorientación de rutas ferroviarias por trazados alternativos, aunque estas opciones no resultan suficientes para cubrir la totalidad de los volúmenes afectados. El objetivo de estas medidas es mantener, en la medida de lo posible, la cadena logística en movimiento mientras se trabaja en la rehabilitación completa de las líneas afectadas.

Presión del sector y perspectivas a medio plazo

El sector ferroviario de mercancías ha expresado su inquietud ante la falta de claridad sobre los tiempos de normalización y la estabilidad de la red. Las empresas logísticas y los operadores han manifestado que esta situación está afectando la planificación de itinerarios y compromisos comerciales, y ha incrementado la dependencia de transportes alternativos, como el transporte por carretera, con sus propias limitaciones de capacidad y costos.

Además, hay demandas crecientes por parte de sindicatos y asociaciones del sector para que se implementen medidas de mejora de seguridad e inversión en infraestructuras, con el fin de evitar que incidencias similares vuelvan a desencadenar interrupciones de gran escala. Estas voces reclaman no solo reparar los daños causados por los accidentes, sino impulsar un plan de robustecimiento de la red que asegure su fiabilidad a largo plazo.

Balance para el transporte ferroviario de mercancías

En síntesis, los accidentes de Adamuz y Gélida han desencadenado un caos operativo en el transporte de mercancías por ferrocarril en España, con efectos que van más allá de las pérdidas humanas y que ponen en evidencia la vulnerabilidad de segmentos críticos de la infraestructura ferroviaria.

El restablecimiento de la normalidad operativa dependerá no solo de la reparación física de las vías y estructuras, sino también de la confianza que las empresas cargadoras y los operadores ferroviarios puedan recuperar en la estabilidad del sistema.

Mientras tanto, la logística ferroviaria continúa enfrentando desafíos operativos significativos, y su evolución en las próximas semanas será clave para determinar el impacto a medio y largo plazo en las cadenas de suministro nacionales e internacionales.