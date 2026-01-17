Salta avanza en el Corredor Bioceánico con financiamiento internacional y garantía nacional

El programa financiado contempla inversiones en infraestructura vial, sistemas de agua y saneamiento en zonas estratégicas, y un fortalecimiento institucional en puestos de control (Imagen: Shutterstock)

El Gobierno nacional formalizó la aprobación de un esquema de financiamiento destinado a fortalecer la infraestructura logística del norte argentino, con foco en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio, una de las trazas estratégicas para el comercio y el transporte internacional en Sudamérica. A través del Decreto 22/2026, se autorizó la garantía soberana de un préstamo por hasta 100 millones de dólares que tomará la Provincia de Salta, con apoyo del FONPLATA.

La iniciativa apunta a mejorar la conectividad física y operativa de un corredor que vincula el norte argentino con puertos del Pacífico, atravesando Paraguay y Chile, y que resulta clave para las exportaciones regionales, el tránsito de cargas internacionales y la integración productiva del NOA con mercados extra regionales.

El programa financiado contempla inversiones en infraestructura vial, sistemas de agua y saneamiento en zonas estratégicas, y un componente específico de fortalecimiento institucional en puestos de control, un aspecto central para la eficiencia logística en tramos fronterizos. A esto se suma un esquema de gerenciamiento, monitoreo y auditoría, orientado a garantizar trazabilidad en la ejecución y cumplimiento de los objetivos operativos.

De la obra física a la gestión del tránsito internacional

Desde una perspectiva logística, el decreto no se limita a la ejecución de obras físicas, sino que introduce mejoras en la gestión del tránsito internacional, la coordinación entre organismos y la capacidad operativa en nodos críticos del corredor. Esto incluye la modernización de procesos en áreas donde se concentran flujos de transporte terrestre vinculados al comercio exterior.

El Eje Capricornio es una de las rutas llamadas a absorber un mayor volumen de cargas en un contexto de reconfiguración de cadenas de suministro (Foto: Shutterstock)

El rol del Estado nacional resulta central en la estructura financiera del proyecto. Si bien el préstamo es tomado por la provincia, la República Argentina actúa como garante ante el organismo multilateral. Para ello, se aprobaron dos instrumentos: un Contrato de Garantía entre Nación y FONPLATA, y un Contrato de Contragarantía entre Nación y Salta. Este último establece que, ante un eventual incumplimiento, el Estado nacional podrá recuperar los fondos mediante mecanismos automáticos vinculados a la coparticipación.

En términos macroeconómicos, los organismos técnicos intervinientes consideraron que la operación presenta un impacto acotado. El Banco Central de la República Argentina evaluó que el efecto sobre la balanza de pagos será limitado, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público señaló que las condiciones financieras del préstamo resultan más favorables que alternativas de mercado.

Para el sector logístico y de transporte internacional, el avance del programa representa una señal relevante. El Eje Capricornio es una de las rutas llamadas a absorber un mayor volumen de cargas en un contexto de reconfiguración de cadenas de suministro, búsqueda de rutas más eficientes y necesidad de reducir costos logísticos en economías regionales. La mejora de infraestructura vial y de puestos de control puede traducirse en menores tiempos de tránsito, mayor previsibilidad operativa y reducción de cuellos de botella en cruces fronterizos.

Además, el fortalecimiento institucional en nodos de control apunta a mejorar la coordinación entre jurisdicciones y a optimizar los procesos asociados al transporte internacional terrestre, un factor clave para la competitividad exportadora del norte argentino.

El decreto también faculta al Ministerio de Economía a introducir modificaciones no sustanciales a los contratos aprobados y a ejecutar todos los actos necesarios para la implementación del préstamo, lo que permite avanzar con mayor agilidad en la puesta en marcha del programa.

En conjunto, la medida consolida una apuesta por el desarrollo logístico del norte del país, con una mirada puesta en la integración regional, el comercio exterior y el transporte internacional, en un corredor que gana peso estratégico en el mapa de la infraestructura sudamericana.