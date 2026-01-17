Movant LogComex

Salta avanza en el Corredor Bioceánico con financiamiento internacional y garantía nacional

El Gobierno nacional aprobó la garantía de un préstamo para obras viales, puestos de control y gestión logística en el “Eje Capricornio”, un corredor clave para el transporte y la integración regional

Guardar
El programa financiado contempla inversiones
El programa financiado contempla inversiones en infraestructura vial, sistemas de agua y saneamiento en zonas estratégicas, y un fortalecimiento institucional en puestos de control (Imagen: Shutterstock)

El Gobierno nacional formalizó la aprobación de un esquema de financiamiento destinado a fortalecer la infraestructura logística del norte argentino, con foco en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio, una de las trazas estratégicas para el comercio y el transporte internacional en Sudamérica. A través del Decreto 22/2026, se autorizó la garantía soberana de un préstamo por hasta 100 millones de dólares que tomará la Provincia de Salta, con apoyo del FONPLATA.

La iniciativa apunta a mejorar la conectividad física y operativa de un corredor que vincula el norte argentino con puertos del Pacífico, atravesando Paraguay y Chile, y que resulta clave para las exportaciones regionales, el tránsito de cargas internacionales y la integración productiva del NOA con mercados extra regionales.

El programa financiado contempla inversiones en infraestructura vial, sistemas de agua y saneamiento en zonas estratégicas, y un componente específico de fortalecimiento institucional en puestos de control, un aspecto central para la eficiencia logística en tramos fronterizos. A esto se suma un esquema de gerenciamiento, monitoreo y auditoría, orientado a garantizar trazabilidad en la ejecución y cumplimiento de los objetivos operativos.

De la obra física a la gestión del tránsito internacional

Desde una perspectiva logística, el decreto no se limita a la ejecución de obras físicas, sino que introduce mejoras en la gestión del tránsito internacional, la coordinación entre organismos y la capacidad operativa en nodos críticos del corredor. Esto incluye la modernización de procesos en áreas donde se concentran flujos de transporte terrestre vinculados al comercio exterior.

El Eje Capricornio es una
El Eje Capricornio es una de las rutas llamadas a absorber un mayor volumen de cargas en un contexto de reconfiguración de cadenas de suministro (Foto: Shutterstock)

El rol del Estado nacional resulta central en la estructura financiera del proyecto. Si bien el préstamo es tomado por la provincia, la República Argentina actúa como garante ante el organismo multilateral. Para ello, se aprobaron dos instrumentos: un Contrato de Garantía entre Nación y FONPLATA, y un Contrato de Contragarantía entre Nación y Salta. Este último establece que, ante un eventual incumplimiento, el Estado nacional podrá recuperar los fondos mediante mecanismos automáticos vinculados a la coparticipación.

En términos macroeconómicos, los organismos técnicos intervinientes consideraron que la operación presenta un impacto acotado. El Banco Central de la República Argentina evaluó que el efecto sobre la balanza de pagos será limitado, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público señaló que las condiciones financieras del préstamo resultan más favorables que alternativas de mercado.

Para el sector logístico y de transporte internacional, el avance del programa representa una señal relevante. El Eje Capricornio es una de las rutas llamadas a absorber un mayor volumen de cargas en un contexto de reconfiguración de cadenas de suministro, búsqueda de rutas más eficientes y necesidad de reducir costos logísticos en economías regionales. La mejora de infraestructura vial y de puestos de control puede traducirse en menores tiempos de tránsito, mayor previsibilidad operativa y reducción de cuellos de botella en cruces fronterizos.

Además, el fortalecimiento institucional en nodos de control apunta a mejorar la coordinación entre jurisdicciones y a optimizar los procesos asociados al transporte internacional terrestre, un factor clave para la competitividad exportadora del norte argentino.

El decreto también faculta al Ministerio de Economía a introducir modificaciones no sustanciales a los contratos aprobados y a ejecutar todos los actos necesarios para la implementación del préstamo, lo que permite avanzar con mayor agilidad en la puesta en marcha del programa.

En conjunto, la medida consolida una apuesta por el desarrollo logístico del norte del país, con una mirada puesta en la integración regional, el comercio exterior y el transporte internacional, en un corredor que gana peso estratégico en el mapa de la infraestructura sudamericana.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorSaltaCorredor Bioceánico

Últimas Noticias

Liderazgo a medida y gestión del talento en logística

Tomás Gómez Alzaga, director regional de recursos humanos y presidente de una asociación nacional del sector, analiza la gestión del talento y los desafíos de adaptación organizacional

Liderazgo a medida y gestión

Abastecimiento antártico: finalizó la primera etapa y comienza la fase más crítica de la campaña

La primera fase permitió garantizar suministros, combustible y recambio de personal en bases clave, en un escenario marcado por condiciones climáticas extremas y alta exigencia operativa

Abastecimiento antártico: finalizó la primera

Clasificación, controles y criterio técnico: el rol del despachante en operaciones complejas

María Isabel Mestre, despachante de aduana, analiza los desafíos de gestionar mercaderías diversas y la importancia de conocer en profundidad cada producto

Clasificación, controles y criterio técnico:

Con crecimiento moderado, el comercio impulsará reconfiguraciones en las cadenas de suministro

Un informe del Banco Mundial anticipa que la desaceleración prevista desde 2026 impactará en los flujos internacionales y en la planificación productiva global

Con crecimiento moderado, el comercio

Planificación, tiempo y servicios: la logística como eje en proyectos energéticos

Augusto Billordo, profesional en logística y compras, comparte su experiencia en proyectos del sector energético y reflexiona sobre la planificación y la coordinación

Planificación, tiempo y servicios: la
DEPORTES
River Plate enfrentará a Peñarol

River Plate enfrentará a Peñarol de Uruguay en su segundo amistoso del año: hora, TV y formaciones

Luto en el fútbol argentino: murió el ex arquero José Luis Burtovoy, campeón con Independiente y emblema de Unión

El argentino Luciano Benavides habló tras conquistar uno de los Rally Dakar más dramáticos de la historia: “Es la mejor manera de ganar”

Histórico: el argentino Luciano Benavides ganó el Rally Dakar por 2 segundos tras una dramática definición en motos

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

TELESHOW
El irónico comentario de Lali

El irónico comentario de Lali sobre la participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

INFOBAE AMÉRICA

El caso Banco Master sacude

El caso Banco Master sacude a Brasil y amenaza con convertirse en un factor clave de la campaña presidencial

Sin democracia no hay estabilización de la producción petrolera

Negociadores de Ucrania y EEUU se reúnen en Miami para cerrar acuerdos en seguridad e intentar sellar el plan de paz

Las series más esperadas de 2026: de ‘Cabo de miedo’ y ‘Blade Runner’ a la continuación de ‘El cuento de la criada’

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes