Córdoba refuerza la logística rural con inversiones en su red vial

La propuesta incluye 19 obras viales en ejecución, finalizadas y licitadas, con una inversión superior a 182 mil millones de pesos destinada a mejorar conectividad y eficiencia

El programa impulsado por el Gobierno de Córdoba y el Consorcio Caminero Único apunta a fortalecer la logística del interior productivo (Foto: Shutterstock)

La provincia de Córdoba avanza en un plan de infraestructura vial rural con impacto directo en la logística productiva.

A través del Ministerio de Bioagroindustria y el Consorcio Caminero Único (CCU), durante 2025 se impulsan 19 obras estratégicas distribuidas en distintos puntos del territorio provincial.

Las intervenciones totalizan una inversión superior a los 182 mil millones de pesos y están orientadas a mejorar la transitabilidad de caminos secundarios y terciarios, clave para el funcionamiento de las cadenas de suministro agroindustriales.

Desde el lado logístico, el foco está puesto en garantizar continuidad operativa durante todo el año, reducir tiempos de traslado, mejorar la previsibilidad del transporte y fortalecer la conexión entre zonas productivas, centros de acopio, plantas industriales y corredores troncales.

El Consorcio Caminero Único (CCU), creado por la Ley 10.546, funciona como un esquema de articulación público-privada entre el Estado provincial y el sector agropecuario. Desde su puesta en marcha en 2019, este modelo apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella logísticos del interior: la baja calidad de la red vial rural, especialmente en períodos de alta demanda estacional o condiciones climáticas adversas.

Impacto directo en la operación logística

Actualmente, el CCU ejecuta 11 obras viales en distintos departamentos cordobeses, con una inversión de más de 79.300 mil millones de pesos. Los trabajos incluyen ocho obras de enripiado, dos de pavimentación y una de enarenado, que en conjunto mejoran más de 135 kilómetros de caminos rurales.

Estas intervenciones permiten aumentar la capacidad de circulación de equipos de transporte, reducir desvíos operativos, minimizar daños en vehículos y asegurar el acceso permanente a establecimientos productivos. Además, impactan en servicios complementarios esenciales como transporte sanitario, escolar y de insumos críticos, que dependen de una red vial confiable.

Los proyectos en ejecución se distribuyen en departamentos estratégicos para la producción agrícola y agroindustrial, como Río Cuarto, Marcos Juárez, Unión, General Roca y Colón, entre otros. Se trata de zonas donde la eficiencia del transporte terrestre resulta determinante para la competitividad regional.

La provincia de Córdoba avanza en un plan de infraestructura vial rural con impacto directo en la logística productiva (Fuente: Gobierno de Córdoba)

Mayor previsibilidad para las cadenas de suministro

Durante 2025, el Consorcio Caminero Único concluyó tres proyectos de pavimentación que suman más de 56 kilómetros, con una inversión cercana a los 34 mil millones de pesos. Estas propuestas mejoran la conectividad entre localidades rurales y rutas nacionales, facilitando el enlace con corredores logísticos de mayor escala.

La pavimentación de estos tramos reduce la variabilidad en los tiempos de tránsito, mejora la seguridad vial y permite sostener flujos logísticos estables incluso en contextos climáticos complejos. Para la planificación de cosechas, el abastecimiento industrial y la distribución regional, este tipo de infraestructura aporta previsibilidad y eficiencia operativa.

A las obras en marcha y finalizadas se suman cinco nuevos proyectos licitados por más de 68 mil millones de pesos. Dos corresponden a pavimentación y tres a mejoramiento de caminos rurales, ampliando la cobertura territorial del programa.

Estas nuevas intervenciones apuntan a reforzar la integración entre pequeñas localidades productivas y los principales ejes de transporte provincial. En términos de cadenas de suministro, permiten acortar distancias efectivas, optimizar recorridos y mejorar la competitividad del transporte terrestre en origen.

Financiamiento y modelo de gestión

Las obras se financian a través del Fondo para el Desarrollo Agropecuario (FDA), alimentado en un 98% por el Impuesto Inmobiliario Rural. Bajo la modalidad de contribución por mejoras, los recursos se destinan exclusivamente a infraestructura vinculada al desarrollo productivo, la seguridad vial y la conectividad territorial.

Este esquema refuerza un modelo de gestión que vincula de manera directa inversión en infraestructura con mejoras logísticas concretas. En un contexto donde los costos de transporte representan una variable crítica para la rentabilidad del sector agroindustrial, la mejora sostenida de la red vial rural se consolida como un factor estratégico para la competitividad provincial.

En conjunto, el programa impulsado por el Gobierno de Córdoba y el Consorcio Caminero Único apunta a fortalecer la logística de base del interior productivo, reduciendo brechas territoriales y sentando condiciones más eficientes para el desarrollo de las cadenas agroindustriales a mediano y largo plazo.

