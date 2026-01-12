Paraguay hub logístico: transformación de la mediterraneidad en una oportunidad

Federico Esmite es presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Uruguaya (Foto: Movant Connection)

La ubicación geográfica de un país suele dictar su destino económico y Paraguay no es la excepción. Durante décadas, Paraguay a cargado con el estigma de la “mediterraneidad” como una barrera insalvable para su competitividad en el mercado internacional. Sin embargo, de mano de la inversión y a medida que avanza la construcción del Corredor Bioceánico esta percepción podría tener una metamorfosis radical. Paraguay ya no se ve a sí mismo como un país encerrado, sino potencialmente como un nodo central, un “hub” natural de la logística en el Cono Sur.

Indiscutiblemente esto es un proceso y la Hidrovía Paraguay-Paraná represente su eje fundamental, la “Autopista” central. Paraguay actualmente ostenta la tercera flota de barcazas más grande del mundo, siendo este activo la columna vertebral de sus exportaciones de granos y carne, así como también de gran parte de sus importaciones.

La hidrovía con una extensión de 3,442 km, conecta a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, permitiendo la salida de productos desde el corazón del continente hacia los mercados globales a través del Océano Atlántico. Históricamente ha sido la vía de salida para la producción primaria y agroindustrial de la región. Soja, maíz y trigo provenientes de Paraguay, grandes volúmenes de mineral de hierro y manganeso desde Bolivia y Brasil. El uso de contenedores refrigerados en barcazas ha permitido exportar también carne paraguaya, ampliándose las opciones logísticas.

También es clave para la importación de insumos y energía. Gran parte del gasoil y las naftas que consumen Paraguay y el este de Bolivia suben por el río desde las refinerías del Río de la Plata. También agroquímicos y fertilizantes a granel suben por la hidrovía para ser distribuidos en las zonas de cultivo, mientras que llegan electrodomésticos, vehículos y maquinaria pesada desde todas partes del mundo en contenedores.

La integración de la Hidrovía Paraná-Paraguay con el Corredor Bioceánico (de Capricornio) es probablemente uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos actualmente de Sudamérica. La unión potencia a la región como un nodo logístico multimodal, permitiendo que las cargas se muevan no solo de Norte a Sur (por el río), sino también de Este a Oeste (por tierra).

El Corredor Bioceánico es una obra de infraestructura vial y logística que se está llevando adelante actualmente y que unirá el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, creando una gran ruta que permita el tránsito masivo de mercancías entre los puertos de Brasil y los de Chile, integrando en su camino a Paraguay y Argentina.

El corredor cubre aproximadamente 2,400 kilómetros y sus puntos clave son en Brasil el puerto de Santos, cruzando el estado de Mato Grosso do Sul y llegando a la ciudad fronteriza de Porto Murtinho, luego en Paraguay (eje central del proyecto) entra por el puente sobre el río Paraguay en Carmelo Peralta, cruza todo el Chaco paraguayo hasta Pozo Hondo y en Argentina ingresa por la provincia de Salta (Misión La Paz), atraviesa el norte argentino (Jujuy) y sube hacia la cordillera de los Andes. En Chile cruza la frontera por el Paso de Jama (o Sico) y llega a los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique.

De país mediterráneo a nodo logístico regional

Como se puede ver el Corredor no es simplemente una ruta de transporte, sino un instrumento geopolítico que una vez puesto en marcha logrará reducir los costos logísticos, facilitar el acceso a los mercados de Asia-Pacífico y fortalecer las cadenas de valor dentro del Mercosur. Puntualmente a Paraguay y bajo el “Efecto Hub” como centro logístico regional le permitirá no solo ser más eficiente para exportar e importar sus propios productos, sino también convertirse en proveedor estratégico de servicios logísticos para mercaderías en tránsito.

El salto de eficiencia antes mencionado será de tiempos y costos, estimándose que, para las exportaciones paraguayas y brasileñas hacia Asia, el ahorro de tiempo del tránsito estará en el entorno de los 12 a 15 días menos, al salir directamente por los puertos Chilenos, y la reducción de los costos logísticos operativos sería de un 25% promedio.

Por otro lado, tal como comentábamos, la sinergia bimodal en el Nodo Carmelo Peralta -Porto Murtinho, permitirá a esta zona convertirse en lugar de transbordo estratégico por ejemplo de carga a granel (soja, maíz) llega por camión desde el interior de Brasil que bajará en barcazas por la Hidrovía hasta al Atlántico. En contraparte los insumos importados (fertilizantes, combustibles) que suben por el río se podrán descargar en este nodo para ser distribuidos por camión en la región.

Las obras siguen avanzando y estamos frente a un gran desafío para todos los países involucrados en este proyecto. La realidad demandará más infraestructura, más inversión, más capacitación del capital humano, más integración y otras tantas cosas, pero sin lugar a duda su correcta gestión impulsará el desarrollo regional y tendrá a Paraguay como “jugador” clave.