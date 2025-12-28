Primera planta solar en un centro logístico de Sudamérica: un paso hacia la sostenibilidad en Perú

La energía generada se destina al funcionamiento de los tres centros logísticos, permitiendo un uso eficiente y sostenible de los recursos (Foto: Shutterstock)

En un avance clave hacia la sostenibilidad en el sector logístico, Perú se ha convertido en el hogar de la primera planta solar a gran escala instalada en un condominio logístico en Sudamérica.

Con más de 2.400 paneles fotovoltaicos, esta infraestructura ha comenzado a suministrar energía limpia a tres importantes centros logísticos en el sur de Lima, en una iniciativa que no solo reduce las emisiones de carbono, sino que también refuerza la competitividad de la región.

La planta fotovoltaica, implementada por una empresa líder en generación de electricidad en Perú, se encuentra en varios centros logísticos de la zona sur de Lima. Estos centros albergan una gran variedad de operaciones logísticas que abastecen a diferentes sectores, desde alimentos hasta productos electrónicos. Con una capacidad inicial de hasta 1,5 megavatios, esta planta cuenta con un diseño modular que le permitirá ampliar su capacidad a 10 megavatios en el futuro, si la demanda de autoconsumo de energía renovable lo requiere.

El proyecto destaca como el mayor de su tipo en Perú. Los paneles fotovoltaicos instalados en los techos de los almacenes pueden generar hasta 610 vatios cada uno, aprovechando la alta radiación solar que caracteriza la zona de Lima, especialmente en los meses de verano. La energía generada se destina al funcionamiento de los tres centros logísticos, permitiendo un uso eficiente y sostenible de los recursos. Además, se ha instalado un sistema de almacenamiento de energía que permite acumular electricidad durante el día para ser utilizada en la noche o cuando la demanda sea mayor, optimizando aún más el uso de la energía renovable.

Además de mejorar la sostenibilidad operativa de los centros logísticos, este proyecto refuerza la transición hacia la electromovilidad. En el marco de la iniciativa, se construirá un centro de carga rápida para vehículos eléctricos, promoviendo el cambio hacia una flota de transporte más limpia. Esta infraestructura de carga será crucial para facilitar el uso de vehículos eléctricos en las operaciones logísticas, un sector que cada vez más exige soluciones sostenibles para reducir su impacto ambiental.

La capacidad de generar energía limpia en sitios estratégicos como los centros logísticos no solo mejora la sostenibilidad del sector, sino que también establece un nuevo estándar para la industria en la región (Foto: Shutterstock)

Avances hacia un modelo energético más limpio y predecible

El acuerdo entre las partes involucradas también incluye un contrato de suministro de potencia y energía de la red, que garantiza el 100% del consumo de electricidad con certificación de origen renovable. Esto significa que la totalidad de la energía que se utiliza en los tres centros logísticos proviene de fuentes limpias, lo que se alinea con los objetivos de sostenibilidad y las políticas de reducción de huella de carbono de las empresas involucradas.

“La integración de esta planta fotovoltaica nos permite operar de manera más limpia, eficiente y predecible, reduciendo nuestra huella ambiental”, señaló un representante de la junta directiva. Además, destacó que la energía solar proporcionará previsibilidad en los costos operativos, una ventaja estratégica en un mercado cada vez más competitivo. “Buscamos anticiparnos a las necesidades de un mercado que exige soluciones logísticas sostenibles, y este proyecto muestra la dirección en la que estamos avanzando”, añadió.

El gerente general del proyecto también destacó que la inauguración de esta planta solar “marca un hito en la industria del Perú y traza el camino que se seguirá para seguir impulsando operaciones más sostenibles en el país”, bajo una filosofía de “soluciones energéticas eficientes, sostenibles y competitivas”. Además, resaltó la importancia de la energía renovable para la mejora de la competitividad del sector logístico y cómo este tipo de proyectos son fundamentales para fortalecer la industria en el contexto global de transición energética.

El proyecto también pone de manifiesto el potencial de Perú para liderar la implementación de soluciones energéticas innovadoras dentro del sector logístico. La capacidad de generar energía limpia en sitios estratégicos como los centros logísticos no solo mejora la sostenibilidad del sector, sino que también establece un nuevo estándar para la industria en la región, demostrando que la inversión en energías renovables es clave para un futuro más limpio y competitivo.

Con una creciente demanda por soluciones logísticas sostenibles y una mayor presión sobre las empresas para reducir su impacto ambiental, este proyecto refleja cómo el sector logístico puede impulsar la transición energética y mejorar la sostenibilidad sin comprometer la eficiencia operativa. Esta planta fotovoltaica se consolida como un referente regional en soluciones energéticas innovadoras y un modelo de operación sostenible para el futuro.