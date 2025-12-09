Normativas críticas y mercados en expansión: claves para entender el nuevo movimiento importador

Alejandro Arostegui es despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

Al referirse a los controles para artículos sensibles, Alejandro comenta que “si está dentro de lo permitido, se puede importar. Si no, no hay manera. No hay rodeos”. En esta entrevista, repasa los requisitos para importar productos para bebés, el repunte de bicicletas y camping, y el impacto de la simplificación normativa en distintos rubros.

¿Cómo describís la actualidad del comercio exterior?

Yo creo que el comercio exterior hoy está un poco más abierto de lo que venía siendo años atrás. Está mejor encaminado. Hay mucho por recorrer, mucho por mejorar, pero me parece que está bien orientado hacia donde se quiere ir. Es una buena oportunidad para seguir creciendo en el sector, en el rubro, y para seguir insertándonos en el mundo, en toda la globalización que se está dando. Creo que es un buen momento.

En los rubros como carnes y menudencias se ve un crecimiento importante. Justamente hubo un acuerdo con Estados Unidos que abre muchas puertas y permite desarrollar negocios.

Y también lo veo en productos finales: bicicletas, motos, artículos de camping. Son rubros donde se visualizan incrementos, sobre todo en consultas.

Por otra parte, con los cochecitos y artículos de bebés también se ve un crecimiento fuerte. Es un rubro sensible y aun así está teniendo mucha consulta, mucha gente que se quiere meter.

¿Qué particularidades tienen los artículos para bebés?

Son artículos muy sensibles, porque están en contacto con personas muy chiquitas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En este país hay regulaciones específicas para prevenir cualquier tipo de accidente y uno tiene que ser muy cuidadoso con cada requisito.

Ahí no hay margen para equivocarse: todo tiene que estar dentro de las normas del Ministerio de Salud y dentro de lo que está permitido. Es un rubro muy delicado, pero sí, se ve un crecimiento en consultas y en personas que quieren dedicar parte de su negocio.

¿Qué documentación exige el país para ese tipo de productos?

Para estos productos, se requiere un certificado de productos químicos. Ese documento determina si la mercadería contiene sustancias que pueden afectar la salud. Si está dentro de lo permitido, se puede importar. Si no, no hay manera. No hay rodeos.

Es clave cumplir con eso para evitar problemas, porque la mercadería tiene que estar dentro de las normas oficiales. Sin ese certificado, no se puede avanzar.

Mencionaste bicicletas y artículos de camping. ¿Cómo percibir ese mercado?

Las bicicletas se están moviendo muchísimo. Antes había regulaciones que trababan demasiado la importación y dejaban participar solo a algunos jugadores. Ahora, con la simplificación del Gobierno en ciertos aspectos, se amplió la competencia.

Eso abrió el juego a más intérpretes y se ve un crecimiento bastante grande. Lo mismo con artículos de camping: cada vez hay más importación y más consultas.

La gran mayoría vienen de Asia. Podés encontrar productos de China, Taiwán, Tailandia y demás; pero el origen principal sigue siendo Asia.

¿Qué observás sobre la relación precio–calidad de esa región?

Ellos tienen una estructura que permite tener precios mucho más bajos: mano de obra más barata, otra forma de trabajar. Entonces los precios terminan siendo considerablemente inferiores a los de otras partes del mundo.

En general son productos buenos. Hay muchas marcas, sí, pero la mayoría es bastante similar y se diferencia en detalles. Las marcas agregan su valor agregado, pero el producto base suele ser bueno y a un precio accesible.

¿Cómo ves el vínculo entre despacho y operación logística?

La logística es muy importante. El despachante es solo una pata de toda la estructura. Sin la logística internacional, no funcionaría nada. Tienen que trabajar en conjunto porque nos nutrimos de la información: regulaciones, tiempos, condiciones del país de origen, documentación, lo que permite cada autoridad.

Para mí es esencial. Es transversal. No solo en tecnología o en estos rubros, sino en casi todo. Es una pieza clave del comercio exterior.

¿Hasta dónde tiene que especializarse un despachante?

Un despachante tiene que mantenerse informado siempre. Las normas cambian todo el tiempo, en todo el mundo. No se puede estar desactualizado.

Es difícil saber de todo porque hay muchísimos rubros y mercaderías. Pero tenemos herramientas para nutrirnos y asesorar bien. Cada rubro tiene su especificidad y sus regulaciones. No se puede tener todo en la cabeza, pero sí hay que estudiar, leer, investigar y asesorar correctamente a los importadores, que son la pieza fundamental de todo esto.

¿Qué expectativas tenés para el sector?

Las expectativas son esperanzadoras. La idea es seguir creciendo, seguir insertándose en el mundo. Creo que estamos por el camino correcto y que puede ser bastante favorable a futuro.

Es un rubro muy lindo. Hay que estar siempre atento, siempre alerta, seguir desarrollándose, seguir creciendo y seguir nutriéndose de información, que el rubro lo requiere. Si uno hace eso, las cosas van a salir bien.