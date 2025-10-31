Suben las tarifas marítimas en rutas clave y se redefine la estrategia logística rumbo a 2026

El alza interrumpe varios meses de caídas continuas y llega justo cuando los transportistas se preparan para renegociar los contratos de 2026 (Foto: Shutterstock)

Las tarifas spot promedio en las principales rutas marítimas de larga distancia repuntaron en octubre, rompiendo una tendencia bajista que dominó gran parte del año.

Los aumentos fueron particularmente marcados en los trayectos desde Extremo Oriente hacia la costa oeste de Estados Unidos, donde las tarifas crecieron un 38%, alcanzando los 2.138 dólares por contenedor de 40 pies (TEU). En la costa este del mismo país, el incremento fue del 23%, con un valor promedio de 3.038 dólares por TEU.

En las rutas hacia el norte de Europa y el Mediterráneo, también se registraron subas, del 18% y 9%, respectivamente. Si bien los valores se mantienen por debajo de los niveles observados a comienzos de año, el alza interrumpe varios meses de caídas continuas y llega justo cuando los transportistas se preparan para renegociar los contratos de 2026.

Capacidad ajustada y efecto psicológico del mercado

Los analistas coinciden en que el repunte responde en parte a una reducción temporal de la capacidad desplegada por las navieras. Durante octubre se observó la menor capacidad operativa en la ruta transpacífica hacia la costa oeste de EEUU desde abril, lo que elevó las tarifas al generar escasez de espacio.

A este factor se suma el componente psicológico del mercado. Las compañías suelen buscar estabilizar los precios antes del inicio de la temporada de licitaciones, aprovechando el efecto del “sentimiento del mercado” sobre las negociaciones. Según los registros históricos, en los últimos dos años las tarifas spot aumentaron cada 1° de noviembre luego de meses de descenso, lo que refuerza la hipótesis de una gestión de capacidad deliberada.

Ante este contexto, las navieras buscarán asegurar ocupación incentivando contratos más largos o prometiendo mayor confiabilidad operativa, en lugar de centrarse únicamente en los precios (Foto: Shutterstock)

La brecha entre tarifas spot y contratos a largo plazo

Más allá del repunte, los datos muestran que las tarifas spot aún se mantienen por debajo de las tarifas contractuales en algunos corredores. En las rutas desde Extremo Oriente hacia el norte de Europa, las tarifas al contado se sitúan unos 200 dólares por TEU por debajo de las de largo plazo, lo que mantiene una ventaja negociadora para los cargadores que buscan fijar precios para 2026.

En cambio, en la ruta hacia la costa oeste de EEUU, el diferencial se redujo a solo 125 dólares por TEU, tras el aumento de mediados de octubre.

Estas variaciones plantean un escenario de cautela: el repunte actual podría ser transitorio y no necesariamente anticipar una tendencia sostenida, como advierte el informe Xeneta Ocean Outlook 2026, que proyecta tarifas más bajas tanto en el corto como en el largo plazo durante el próximo año.

Exceso de capacidad: el desafío de 2026

A pesar del aumento reciente, los indicadores estructurales del mercado no han cambiado. En términos interanuales, las tarifas spot desde Extremo Oriente hacia el norte de Europa son 41% más bajas que en 2024, mientras que hacia la costa oeste de EEUU la caída alcanza el 60%.

La principal causa continúa siendo la sobreoferta de capacidad. Se espera que la flota mundial de portacontenedores crezca un 3,6% en 2026, mientras que la demanda solo aumentará un 3%, lo que agravará la competencia por volúmenes de carga.

Ante este contexto, las navieras buscarán asegurar ocupación incentivando contratos más largos o prometiendo mayor confiabilidad operativa, en lugar de centrarse únicamente en los precios. Para los transportistas, la clave estará en aprovechar la volatilidad actual para negociar condiciones más favorables y flexibles, combinando contratos fijos con estrategias spot.

Oportunidades en medio de la incertidumbre

El último ciclo de negociaciones ofrece lecciones valiosas. Según el análisis, los contratos firmados el 1 de enero de 2025 mantuvieron tarifas similares a las del cuarto trimestre de 2024, a pesar de los aumentos temporales de fines del año pasado.

Esto demuestra que un repunte puntual en las tarifas spot no necesariamente se traduce en precios más altos a largo plazo. Por el contrario, quienes optaron por contratos de mayor duración obtuvieron descuentos de hasta 45% en comparación con los acuerdos de menor plazo, al anticipar la tendencia bajista.

Así, mientras el mercado ajusta expectativas, los transportistas enfrentan una oportunidad: usar la información de las fluctuaciones actuales para fortalecer sus estrategias de contratación y mantener la estabilidad de sus cadenas logísticas en un entorno que promete seguir siendo desafiante.