El Caribe enfrenta un año con mayor presión climática sobre las cadenas de suministro

En una región altamente dependiente del transporte marítimo, cada evento climático tiene efectos inmediatos sobre el abastecimiento y el comercio intrarregional, lo que incrementa la exposición de toda la cadena logística (Imagen: Shutterstock)

El Caribe transita 2026 bajo un escenario en el que las variables climáticas dejan de ser contingencias aisladas para convertirse en un factor estructural de la operación logística. Un informe reciente sobre desarrollo regional advierte que la frecuencia de eventos extremos creció 84% en las últimas dos décadas, consolidando un contexto donde la planificación de las cadenas de suministro debe incorporar el riesgo climático como variable central.

Este cambio redefine la dinámica operativa. La recurrencia de ciclones, inundaciones y lluvias intensas impacta directamente en la operatividad portuaria, la conectividad terrestre y los tiempos de tránsito, generando desvíos, congestión y mayores costos.

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En una región altamente dependiente del transporte marítimo, cada evento climático tiene efectos inmediatos sobre el abastecimiento y el comercio intrarregional, lo que incrementa la exposición de toda la cadena logística.

Un patrón que se intensifica y condiciona la operación

Los datos históricos muestran que el Caribe registró 357 eventos climáticos extremos entre 1980 y 2024, con más de 24 millones de personas afectadas en ese período. Esta dinámica no solo refleja mayor exposición, sino también una concentración de eventos en ciclos cada vez más intensos, vinculados principalmente a las temporadas de huracanes.

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Desde el punto de vista logístico, este patrón introduce una lógica distinta, donde la estacionalidad gana peso y obliga a anticipar decisiones. La planificación de inventarios, la elección de rutas y la gestión de tiempos operativos empiezan a definirse en función de ventanas de mayor riesgo climático, reduciendo márgenes de previsibilidad y aumentando la necesidad de estrategias de contingencia.

El antecedente reciente que condiciona 2026

El impacto del huracán Melissa en octubre de 2025 refuerza este escenario y funciona como punto de partida para el año en curso. El evento generó daños por USD 12.200 millones en Jamaica, equivalentes al 56,7% de su PBI, además de afectar a otros países del Caribe.

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Para la logística regional, sus efectos se tradujeron en tres frentes concretos:

Interrupciones en puertos y redes de transporte

Desvíos operativos y saturación de rutas alternativas

Aumento de costos logísticos en toda la región

Más allá del impacto inmediato, estos eventos generan consecuencias prolongadas. La reconstrucción de infraestructura y la reasignación de recursos tienden a sostener cuellos de botella operativos, que continúan afectando la eficiencia logística durante meses.

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Si bien el informe no proyecta eventos específicos para 2026, la tendencia de intensificación y recurrencia permite anticipar un año atravesado por disrupciones climáticas relevantes (Foto: Shutterstock)

Costos crecientes y presión sobre la infraestructura

El informe también señala que los desastres climáticos representan en promedio el 2,13% del PBI anual del Caribe, lo que evidencia el peso económico de estos eventos. En términos logísticos, esto implica una presión constante sobre infraestructura crítica, como puertos, rutas y sistemas energéticos, además de un incremento sostenido en los costos operativos.

A esto se suma la vulnerabilidad estructural de la región, caracterizada por redes fragmentadas y una alta exposición costera. En ese contexto, cada disrupción climática amplifica su impacto y reduce la capacidad de respuesta, obligando a repensar el desarrollo logístico desde una perspectiva de resiliencia.

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Qué se espera para este año

Si bien el informe no proyecta eventos específicos para 2026, la tendencia de intensificación y recurrencia permite anticipar un año atravesado por disrupciones climáticas relevantes. Las temporadas más críticas volverán a concentrar impactos sobre la operación, en un contexto donde la logística deberá sostener niveles de servicio bajo condiciones más exigentes.

El desafío para las cadenas de suministro pasa por integrar el riesgo climático en la estrategia operativa. Esto implica no solo reaccionar ante emergencias, sino avanzar hacia esquemas donde la anticipación, la flexibilidad y la diversificación logística sean parte del diseño estructural.

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El Caribe se encamina así a una etapa en la que la logística deja de operar sobre escenarios estables y pasa a desenvolverse en un entorno de variabilidad climática creciente, con impacto directo en la eficiencia, los costos y la confiabilidad del comercio regional.