Movant LogComex

Logística exprés e indumentaria: una carrera por la inmediatez

Pablo Bogado, analista de logística en una empresa de indumentaria, explica la importancia de optimizar depósitos, integrar tecnología y planificar con precisión para responder a una demanda cada vez más exigente

Por Redacción Movant

Guardar
Pablo Bogado es analista de
Pablo Bogado es analista de logística en una empresa de indumentaria (Foto: Movant Connection)

En el sector de indumentaria, los cambios en el consumo obligan a combinar depósitos inteligentes, planificación de eventos masivos y control de inventario en tiempo real. La clave es que todo funcione sin que el cliente lo note. Como dice Pablo, “mientras más invisible sea para el cliente, mejor funciona la logística”.

¿Cómo definirías el concepto de Q-Commerce y qué impacto tiene en la logística de indumentaria?

El q-commerce es la evolución del e-commerce. Básicamente es la abreviación de “quick commerce”, o comercio rápido. Hoy no alcanza con vender online: el cliente quiere la prenda en el día, no esperar una semana. Para eso va al local.

Esto obliga a tener una logística más eficiente: inventario controlado, mercadería disponible para preparar pedidos, couriers ágiles, mejores rutas. Todo lo que no se ve cuando alguien compra una prenda es lo que más se tiene que mejorar. El q-commerce es, en definitiva, la inmediatez en la entrega.

¿Qué desafíos trae ese modelo?

Lo más difícil es preparar el pedido a la velocidad que se demanda. Muchas veces es entrega en el mismo día o al día siguiente, sin margen para planificar demasiado. También están los eventos de descuentos online, que exigen inmediatez y reacción rápida.

Para eso es clave un inventario bien controlado, un buen WMS, tecnologías como RFID o inteligencia artificial. Todo ayuda a preparar el pedido con la velocidad que se necesita y a que el cliente tenga su prenda en el momento en que la compra. En este esquema, la logística tiene que ser casi invisible.

¿Cómo es ese trabajo detrás de la logística rápida?

Implica muchos factores: datos concretos, inventario controlado y tecnología funcionando. No alcanza con instalar un sistema y dejarlo, hay que darle seguimiento. Se necesita un WMS confiable, coordinación con sectores como comercio exterior, planificación e ingresos.

Todo tiene que coexistir en un depósito funcional, donde lo que buscás esté disponible y los tiempos se cumplan. Si no, hay que detectar el problema y resolverlo de raíz. Además, en indumentaria hay particularidades: cada prenda tiene talle y color, y hay que cuidarla. Una prenda sucia, rota o arrugada no se puede vender.

Hay que tener las curvas bien abastecidas, saber cuáles son los códigos de mayor venta y ubicarlos cerca para preparar más rápido. El sector cambia según la temporada, así que hay que proyectar ventas junto con compras para no fallar. Mientras más invisible sea para el cliente, mejor funciona la logística.

¿Cómo se prepara la industria para los eventos de consumo masivo?

Con planificación adecuada y lo más real posible. El Día de la Madre, el Día del Padre… en esos momentos los shoppings y el e-commerce explotan. Hay que tener las curvas abastecidas, inventarios prolijos, conteos previos, la capacidad de gente necesaria y las horas calculadas. Todo pensado para que la operación salga prolija y las entregas se hagan rápido.

¿Qué pasa con la logística cuando la demanda de una empresa empieza a crecer?

El crecimiento obliga a pensar en espacios, planificación y visibilidad de ingresos. Hay que tener un área que proyecte ventas lo más cercano a la realidad posible, optimizar depósitos, tiempos y proveedores.

También prever la cantidad de gente y unidades para despachar. Si la logística no está bien pensada, puede arruinar el esfuerzo de toda la empresa. Es el último paso y el que asegura que todo el trabajo previo llegue al cliente.

¿Cómo ves el sector de indumentaria en Argentina?

Está en un proceso de cambios. Con la apertura de las importaciones, las marcas locales deben ser más competitivas frente a los productos de afuera. Eso obliga a ser inmediatos y a tener un nivel de servicio superior. También a reducir costos para ofrecer mejores precios al consumidor final. Todo eso repercute directamente en la logística, que es la que entrega la prenda en tiempo y forma.

Según comenta Pablo, el q-commerce
Según comenta Pablo, el q-commerce "obliga a tener una logística más eficiente: inventario controlado, mercadería disponible para preparar pedidos, couriers ágiles, mejores rutas" (Foto: Shutterstock)

¿Qué aprendizajes te dejó tu experiencia profesional?

Empecé hace más de diez años, siempre en indumentaria. Pasé por distintas etapas: distribución, despacho, cronogramas, selección de unidades. Aprendí a sortear obstáculos para que la mercadería llegue a destino. Esa experiencia me llevó a estudiar logística y distribución, primero como técnico y ahora en la licenciatura. Cambié de trabajo varias veces y hoy sigo en el rubro, porque es un campo que me desafía constantemente.

¿Qué experiencia tuviste con tecnologías como RFID?

Tuve la suerte de participar en implementaciones de identificación por radiofrecuencia (RFID). Es una tecnología que ahorra tiempo y dinero. Un inventario que antes llevaba días, ahora se hace en una hora.

Permite leer más de 100 prendas en un solo paso, controlar pallets enteros y agilizar ingresos. También reduce costos de personal, porque ya no hay que controlar prenda por prenda. Algunas empresas todavía dudan en implementarlo, pero yo creo que llegó para quedarse.

¿Qué otras tendencias marcarán el futuro de la logística en retail?

Yo veo tres pilares. Primero, la inteligencia artificial, que ya se usa en planificación y proyección de ventas. Segundo, la sustentabilidad: reducir la huella de carbono, reutilizar residuos, cuidar el planeta. Y tercero, la robótica: depósitos inteligentes, robots preparando pedidos o ingresando mercadería. Todo eso apunta a que la logística sea más rápida, automatizada y eficiente.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ElectrónicoIndumentariaPlanificación

Últimas Noticias

Tucumán busca un espacio propio en los puertos de Santa Fe y Rosario para su logística exportadora

Se trabaja en un acuerdo para que la provincia mediterránea cuente con infraestructura exclusiva en los puertos del Litoral, con el objetivo de reducir costos logísticos y sumar competitividad

Tucumán busca un espacio propio

Planificar en supply chain: adaptar la compra de insumos a la realidad de cada mercado

Roque Vargas, coordinador en la cadena de suministros en una empresa de energía, explica por qué la trazabilidad, la normativa y las certificaciones se vuelven factores decisivos en operaciones internacionales

Planificar en supply chain: adaptar

La logística como un factor estratégico en la suplementación deportiva

Cecilia Wassouf, responsable de comercio exterior en una empresa de suplementación deportiva, analiza cómo el control de stock, la trazabilidad y la relación con proveedores son claves para sostener la producción

La logística como un factor

Insumos críticos y distancias largas: la otra cara de la práctica quirúrgica

Horacio Mayer, cirujano plástico y director de educación de Icoplast, destaca cómo las regulaciones, la logística y la comunicación científica determinan los resultados médicos

Insumos críticos y distancias largas:

Senasa unifica y refuerza la habilitación sanitaria del transporte animal

La Resolución 723/2025 crea un marco único para habilitar vehículos que trasladan animales y mercancías de origen animal, con impacto directo en planificación, costos y tiempos para la logística agroalimentaria

Senasa unifica y refuerza la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial de las Playas:

Día Mundial de las Playas: 7 costas emblemáticas que combinan historia, cultura y biodiversidad

Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

Fuerte repudio a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV llamó

El papa León XIV llamó a reflexionar sobre los países “que tienen hambre y sed de justicia”

El Consejo Electoral de Ecuador activó el proceso para el referéndum y dejó fuera la consulta sobre la Asamblea Constituyente

El salar que parece un cielo infinito: cómo se forma el mágico efecto espejo en Uyuni

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

TELESHOW
Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes y Camila Galante volvieron a mostrarse en público tras otra semana de rumores

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La insólita propuesta que recibió Peter Lanzani de extirparse algo del rostro para un papel: “¿Cómo me lo vas a sacar?”

La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo