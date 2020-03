“El momento actual, donde hay una estructura que no nos permite salir, nos va a permitir cambiar situaciones que hay que cambiar. Necesito un lugar. Como profesionales, muchas veces no se valora el espacio propio, no porque no trabaje frente un escritorio quiere decir que no necesite el espacio. Esto nos va a servir para cuestionarnos” , asegura Karla Michelle Canett.