Analía Vasallo e Isabel Rodríguez pertenecen al mismo grupo de running que Santiago, y lo acompañan en la idea: “Terminar el año corriendo la San Silvestre es augurio de un nuevo año lleno de alegrías y motiva a proponerse mayores desafíos”, asegura Vasallo. Rodríguez, que ya participó en cinco ediciones, agrega: “Corriendo San Silvestre me siento parte de la comunidad de corredores de Buenos Aires, ya es parte de mi ADN y me hace feliz hace muchos años. Además, saber que se corre alrededor del mundo es un poco como participar de una comunidad extendida mundial. A esto se suma que en Buenos Aires cada vez tiene más producción, y es más festiva. Cerrar el año corriendo es lo que me hace más feliz y me llena de energía, me motiva para el año que viene”.